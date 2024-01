Steven Spielberg e Simon Kinberg produrranno il thriller “Long Lost” per Universal e Amblin

Universal ha fatto il colpaccio acquisendo il racconto thriller di 50 pagine Long Lost dello sceneggiatore Colin Bannon, che si occuperà personalmente di adattarlo in una sceneggiatura per il grande schermo.

Il film sarà prodotto da Steven Spielberg e Amblin Partners, Simon Kinberg e Audrey Chon per Genre Pictures e Scott Glassgold e la sua Ground Control Entertainment.

Bannon ha scritto ben 7 sceneggiature che sono finite nella “Black List” e ha debuttato alla regia nel 2009 con Love Conquers Paul, commedia romantica di cui è anche autore della sceneggiatura. Più recentemente Bannon ha venduto il thriller Ultra, attualmente in sviluppo alla Tri-Star Pictures e First Ascent a Netflix, quest’ultimo un dramma di Jake Scott con la Daisy Ridley di Star Wars attualmente in fase di riprese che segue una scalatrice che recluta vecchi compagni di arrampicata per documentare il suo ritorno due anni dopo un incidente quasi fatale, ma lotta con demoni interiori e forze sovrannaturali mentre sale sulla parete rocciosa di oltre 1200 metri. Bannon ha venduto anche il thriller psicologico Holdout che in preparazione per Netflix, con la Elisabeth Moss della serie tv The Handmaid’s Tale nel ruolo di protagonista e regista.

Deadline palando del progetto e della storia ha riportato:

Sulla scia di Le verità nascoste e Rosemary’s Baby, Long Lost racconta la storia di una donna recentemente sposata la cui vita viene sconvolta quando la moglie scomparsa da tempo di suo marito ritorna in modo scioccante dopo che era stata creduta morta. Un ritorno che scatena il timore che lei sia escogitando un piano sinistro per rivendicare ciò che una volta era suo.

Spielberg ha recentemente diretto The Fabelmans ed è stato produttore esecutivo sia di Indiana Jones e il quadrante del destino dell’anno scorso che del film d’animazione di prossima uscita Transformers One, una storia di origine ambientata sul pianeta Cybertron, patria sia degli Autobot che dei Decepticon. Kinberg ha diretto il thriller d’azione tutto al femminile Secret Team 355 e prodotto Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh e la serie tv Invasion.