Taylor Swift debutta alla regia e Michelle Yeoh sarà Madame Morrible in Wicked

Taylor Swift, cantante e attrice, farà il suo debutto alla regia grazie ad un progetto in viluppo da Searchlight Pictures, che Swift dirigerà da una sua sceneggiatura originale. Non ci sono dettagli sulla storia, ma i co-presidenti di Searchlight David Greenbaum e Matthew Greenfield hanno dichiarato:

Taylor è un’artista e narratrice unica nella sua generazione. È una vera gioia e un privilegio collaborare con lei mentre intraprende questo nuovo ed entusiasmante viaggio creativo.

Taylor Swift che ha recitato nell’adattamento The Giver – Il mondo di Jonas, nel musical Cats e più recentemente nell’Amsterdam di David O. Russell, ha già avuto esperienza come regista dirigendo il video musicale The Man e il corto All Too Well: The Short Film che gli è valso numerosi premi e nomination da organizzazioni musicali e cinematografiche, tra cui l’MTV Video Music Award per il video dell’anno, l’Europe Music Award per il miglior video e l’American Music Award per il video musicale preferito; ha anche vinto la migliore regia ai Video Music Awards del 2022 e ricevuto una nomination per il miglior video musicale ai prossimi Grammy Awards 2023.

Con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Swift è uno dei musicisti più venduti di tutti i tempi. Tra i suoi riconoscimenti ci sono 11 Grammy Awards, tra cui tre vittorie come Album dell’anno; un Emmy Award; 40 premi musicali americani; 29 Billboard Music Awards e 84 record registrati nel Guinness dei primati. Swift è stata inserita in classifiche come i 100 migliori cantautori di sempre della rivista Rolling Stone e I migliori artisti di tutti i tempi di Billboard. Onorata con titoli come Artista del decennio e Donna del decennio, Swift è in prima linea nel difendere i diritti degli artisti e l’emancipazione delle donne.

Fonte: Deadline

Michelle Yeoh si è ufficialmente unita al cast di Wicked, un nuovo adattamento cinematografico del musical di successo di Broadway che sarà diretto dal regista e coreografo Jon M. Chu (Step Up 3D, Now You See Me 2, Crazy & Rich). La star dell’acclamata avventura multiversale Everything Everywhere All At Once interpreterà il ruolo di Madame Morrible, preside dell’Università di Shilz e la magica Gran Visir del Mago di Oz. Prende sotto la sua ala Elphaba e, in seguito, sotto insistenza di questa, comincia a dare lezioni private di magia anche a Glinda. È una seguace del Mago molto fervente e maligna, tanto da cercare in tutti i modi di eliminare Elphaba dopo che questa si dichiara nemica giurata del Mago.

Il musical tre volte vincitore del Tony Award è stato adattato dal libro “Wicked. Vita e opere della perfida strega dell’Ovest” di Gregory Maguire ed è un prequel de Il mago di Oz. La trama racconta la storia di come l’Elphaba dalla pelle verde è diventata la Malvagia Strega dell’Ovest, così come il percorso della maga Glinda per diventare la sua controparte, la Strega Buona del Nord.

Yeoh si unisce ad un cast che già include Cynthia Erivo come Elphaba, Ariana Grande come Glinda e Jonathan Bailey (Jack Ryan, Bridgerton) come il suo fidanzatodi Fiyero. Inoltre pare ci siano trattative in corso con Jeff Goldblum per il ruolo del Mago.

Jon M. Chu dirige il film in due parti, da una sceneggiatura scritta da Winne Holzman, autrice del libretto dello spettacolo teatrale e dal compositore-paroliere Stephen Schwartz. Parlando della scelta di dividere film in due parti, Chu ha dichiarato: “Abbiamo deciso di darci una tela più ampia e realizzare non solo un film di Wicked, ma due! Con più spazio, possiamo raccontare la storia di Wicked così come doveva essere raccontata, aggiungendo ancora più profondità e sorpresa ai viaggi di questi amati personaggi”. Wicked Parte 1 & 2 usciranno a Natale 2024 e 2025 con Universal Pictures

La sinossi ufficiale del libro: Elfaba, la Perfida Strega dell’Ovest “Per definizione, il male si nasconde .” Glinda “Sono ricca sfondata, l’avresti mai detto? Chi immaginava che la beneficenza fosse così redditizia?” Principessa Elefantessa Nastoya “Quando ci troviamo di fronte a un bivio, quando l’aria puzza di tragedia, a rimetterci sono coloro che non indossano una maschera.” Il Mago di Oz “Il punto, mia verde fanciulla, è che non tocca a una giovane, né a una studentessa, né a una cittadina decidere ciò che è giusto e ingiusto. È compito dei capi.” Dottor Dillamond “Cosa pensate che intendesse Madame Morribile concludendo il secondo Quell con l’epigramma ‘Animali, abbassate la cresta’!” Madame Morribile “Con il passare del tempo e una cornice abbastanza ampia, tutto ciò che possiamo dire o fare finisce per rivelarsi ironico.” Fiyero, principe degli Arjiki di Kiamo Ko “Cosa credi di sapere della perfidia?”

Il romanzo “Wicked. Vita e opere della perfida strega dell’Ovest” è disponibile su Amazon.

Fonte: Indiewire