Si sono tenuti i The Game Awards 2022, evento che ha premiato i migliori videogiochi del 2022. L’evento presentato da Geoff Keighley, creatore e produttore dell’evento, si è tenuto al Microsoft Theater di Los Angeles e per l’occasione sono stati presentati anche i trailer di nuovi videogiochi in arrivo e lanciata una nuova categoria per il miglior media basato su un videogioco, vincitore di questa edizione la serie tv animata Arcane di Netflix basata sul videogioco League of Legends di Riot Gamesdouble-dagger.

God of War Ragnarök ha trionfato con sei premi ricevuti su undici nomination, tra cui un premio all’attore protagonista Christopher Judge per migliore interpretazione nei panni di Kratos e al suo compositore Bear McCreary ha vinto la migliore colonna sonora. Come previsto il favorito Elden Ring ha vinto il premio di Gioco dell’anno, Miglior regia e Miglior RPG.

Visto che il mondo dei videogiochi va sempre più legandosi a media come cinema e tv, abbiamo selezionato alcuni trailer presentati ai “The Game Awards 2022” di videogiochi che potrebbero destare l’interesse di chi ama il cinema, ma anche come nel caso di titoli come il citato “God of War Ragnarök” o il Death Stranding 2 di Hideo Kojima, che offrano anche avventure di ampio respiro e di stampo cinematografico; vedi il sequel di Kojima che coinvolge attori come Norman Reedus, Léa Seydoux ed Elle Fanning così come Cypepunk 2077: Phantom Liberty che oltre al ritorno di Keanu Reeves vedrà la new entry Idris elba.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (28 febbraio 2023)

In Ghostbusters: Rise of Ghost Lord Indossa il tuo zaino protonico ed entra nel mondo di Ghostbusters in una realtà virtuale immersiva. Gestisci il tuo quartier generale di Ghostbusters in una nuova città, San Francisco, e svela un ricco mistero in un nuovo capitolo dell’universo di Ghostbusters. Brandisci attrezzature iconiche mentre insegui, fai esplodere e intrappoli i fantasmi in incontri avvincenti in una campagna vasta e avvincente. Gioca da solo o in squadra con un massimo di tre amici in cooperativa per sconfiggere una nuova spaventosa minaccia: il Signore dei fantasmi. Continua l’eredità degli acchiappafantasmi, proteggi la città dai fantasmi diabolici e vivi tutto l’umorismo e le paure dell’amato franchise.

Suicide Squad: Kill the Justice League (25 maggio 2023)

Suicide Squad: Kill the Justice League è un originale sparatutto in terza persona che sfida il genere, azione-avventura, in cui i giocatori assumono i ruoli di Harley Quinn (alias Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Captain Boomerang (alias Dr. Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue), che devono unire le forze per sconfiggere i più grandi supereroi DC del mondo, la Justice League.

Dune: Awakening

In Dune: Awakening ti sforzi di sopravvivere agli innumerevoli pericoli di Arrakis insieme a migliaia di altri giocatori. Esplora il tuo ruolo e la tua identità mentre vivi un epico viaggio personale, dalla ricerca dell’acqua e la costruzione di rifugi contro le tempeste al controllo del flusso di spezie nelle alte sfere del pianeta. La spezia è al centro del conflitto, del progresso e del potere in Dune: Awakening. Dove compaiono tracce di spezia, i giocatori convergono. I combattimenti possono variare da rapide schermaglie a battaglie su larga scala con fanteria, veicoli terrestri e ornitotteri, ognuno dei quali svolge un ruolo essenziale. I deserti contengono una moltitudine di scelte da fare e percorsi da scoprire. Salta su un ornitottero per esplorare i profondi deserti; equipaggia armature e armi avanzate per diventare un letale mercenario; eseguire un’efficiente operazione di raccolta delle spezie; guadagna influenza tra le Grandi Casate: fai tutte queste cose e altro ancora.

Transformers: Reactivate (2023)

Transformers: Reactivate offrirà ai giocatori la possibilità di immergersi nell’universo dei Transformers come mai prima d’ora. Giocheranno nei panni di alcuni dei loro personaggi preferiti; unico, pesante e potente, che si converte senza soluzione di continuità tra la forma del veicolo e quella del robot mentre combattono contro la Legione; la più grande minaccia che gli Autobot abbiano mai affrontato.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (2023)

Interpretato dall’attore Idris Elba (Luther, Fast and Furious: Hobbs & Shaw, Sonic Il film 2, The Suicide Squad), che si unisce al cast di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty insieme a Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand. Reed è un veterano agente dei Nuovi Stati Uniti d’America, e apparentemente l’unica persona di cui i giocatori possono fidarsi per aiutarli a compiere un’impossibile missione di spionaggio e sopravvivenza. Dopo il climax del teaser, l’attore è apparso in uno speciale videomessaggio diretto al pubblico e ai giocatori di tutto il mondo, commentando il personaggio di Reed e il suo ruolo nella storia di “Phantom Liberty”.

Star Wars Jedi: Survivor (17 marzo 2023)

Star Wars Jedi: Survivor riprende cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, mentre Cal continua a crescere come Jedi e a sfuggire alla costante ricerca dell’Impero. Con il fidato compagno BD-1 al suo fianco, unisce le forze con nuovi e vecchi alleati per aiutarlo nella sua ricerca, tra cui il mercenario Bode Akuna (Noshir Dalal) e l’ex membro dell’equipaggio Cere Junda (Debra Wilson). Con nuove opzioni di attraversamento come un cavo di ascensione per raggiungere nuove vette e la capacità di domare e cavalcare creature, Cal ha molti modi per affrontare i pericoli che dovrà affrontare mentre esplora sia mondi familiari che nuovi attraverso la galassia.

Hellboy Web of Wyrd

Caratterizzato da mostruose risse faccia a faccia, devi concatenare attacchi corpo a corpo e attacchi a distanza per combattere una vasta gamma di nemici sempre più da incubo. Come i fumetti, Hellboy Web Of Wyrd coinvolge Hellboy in una serie di avventure autonome molto diverse e del tutto uniche, ma tutte legate alla misteriosa eredità della Butterfly House. Quando un agente del B.P.R.D. viene inviato in missione di ricognizione alla villa scompare misteriosamente. Sta a te – Hellboy – e alla tua squadra di agenti del Bureau trovare il tuo collega scomparso e scoprire i segreti della Butterfly House. Il gioco è descritto come un’avventura d’azione “roguelite” con una storia originale creata in collaborazione con Dark Horse Comics e il creatore Mike Mignola.

Death Stranding 2

Kojima Productions lancia Death Stranding 2 (titolo provvisorio) di Hideo Kojima con un trailer di oltre quattro minuti. Il cast confermato finora per il sequel include Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker. Non è stato rivelato nulla riguardo alla storia, ma Kojima durante i “The Game Awards 2022” ha rivelato di aver scritto la storia per il sequel prima della pandemia, ma ha finito per riscriverla “da zero” proprio a causa della pandemia. Kojima ha detto scherzosamente che ha riscritto “Death Stranding 2” perché “non voleva predire il futuro”.