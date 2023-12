Two for the Money: Daniel Craig e Charlize Theron nel thriller con rapina di Justin Lin

Apple Original Films ha acquisito i diritti del nuovo progetto cinematografico Two for the Money del regista Justin Lin, un thriller con rapina che vedrà protagonisti Charlize Theron e Daniel Craig. Il film è basato su un’idea originale concepita da Lin con Dan Mazeau, co-sceneggiator di Fast X. La storia vede “Theron e Craig come una coppia di ladri in carriera la cui relazione abbraccia il corso di tre grandi colpi”.

Justin Lin sta attualmente girando con Simu Liu (Barbie, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) la serie tv d’azione Seven Wonders che segue il dottor Nate Grady (Liu), un brillante avventuriero botanico, e Sloane Seydoux in una corsa per risolvere un antico mistero legato alle sette meraviglie del mondo antico. Lin è anche collegato a The Last Days of John Allen Chau, dramma basato sull’articolo omonimo di Outside Magazine, scritto da Alex Perry. Il film segue Chau, interpretato da Sky Yang (Rebel Moon), “che crede di essere stato scelto per salvare le anime della tribù isolata di North Sentinel Island, un sito protetto nell’Oceano Indiano dove gli estranei sono vietati. Si imbarca in un viaggio straziante per fare proselitismo tra i Sentinelesi nella sua disperata ricerca di identità, scopo e appartenenza”.

Daniel Craig oltre a tornare come l’investigatore Benoit Blanc nell’annunciato Knives Out 3 di Rian Johnson, è anche protagonista del dramma Queer di Luca Guadagnino, dove vesti i panni di Lee, un uomo che racconta la sua vita a Città del Messico tra studenti universitari americani e proprietari di bar che sopravvivono con lavori part-time e benefici della “GI Bill”, programmi mirati per garantire assistenza ai veterani militari. Il film è basato sull’omonimo romanzo breve di William Burroughs (Pasto nudo) scritto tra il 1951 e il 1953 e pubblicato nel 1985. Come tutta l’opera dello scrittore, anche “Queer” è un racconto autobiografico.

Charlize Theron ha ripreso il ruolo dell’immortale Andy in The Old Guard 2, sequel di Netflix attualmente in post-produzione e tornerà nei panni della letale spia Lorraine Broughton in Atomica Bionda 2, sequel attualmente in pre-produzione.

Fonte: Deadline