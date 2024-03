Venom: Seth Rogen produttore e sceneggiatore per un film d’animazione di Sony Pictures?

Sony Pictures Animation pare stia realizzando un film d’animazione ispirato all’antieroe Marvel Venom, e secondo quanto riporta l’insider @CanWeGetToaststudio (via CBM), lo studio avrebbe reclutato Seth Rogen come sceneggiatore e produttore del progetto. I crediti di Rogen includono il ruolo di produttore esecutivo per l’acclamata serie tv The Boys, il suo spinoff Gen V e la serie animata Invincible di Robert Kirkman, oltre che co-produttore del recente lungometraggio d’animazione Tartarughe Ninja – Caos Mutante.

Secondo la fonte, questo film dovrebbe essere sviluppato con un rating “R”, cioè indirizzato ad un pubblico over 17, una classificazione a cui Rogen punta spesso, vedi l’antologia The Boys Presents: Diabolical. Se la notizia venisse confermata, il film di Venom diventera il primo progetto Marvel con Rogen a bordo.

In precedenza alla domanda sul perché la sua strada non avesse incrociato ancora quella di Marvel o DC, Rogen ha risposto:

Onestamente? Probabilmente paura. Abbiamo davvero un modo piuttosto specifico di lavorare; io ed Evan [Goldberg] siamo scrittori da 20 anni a questo punto. Onestamente è una paura legata al loro processo creativo. E lo dico non sapendo nulla del loro processo. Ci sono molte cose Marvel che amo. Si tratta soprattutto di paura di come potremmo inserirci nel sistema che hanno in atto, che sembra un ottimo sistema e un sistema che serve loro molto bene. Ma è un sistema che alla fine ci renderebbe frustrati? La cosa bella ad esempio di [‘Caos Mutante’] è che ne siamo i produttori. Quindi abbiamo dettato noi il sistema e abbiamo dettato il processo in molti modi. Noi creiamo l’infrastruttura e il processo, non collegandoci all’infrastruttura e al processo di qualcun altro. Siamo maniaci del controllo!

Un lungometraggio animato potrebbe essere il naturale passo successivo all’imminente terzo film live-action del Sony’s Spider-Man Universe (SSU), film che vedrà Tom Hardy tornare nei panni di Eddie Brock e il suo simbionte per un’ultima volta, dopo un primo film deludente ma andato molto bene al box-office e un sequel, con antagonista il Carnage di Woody Harrelson, che ha fatto un deciso passo avanti ma senza entusiasmare. “Venom 2” ha incassato decisamente meno dell’originale, ma ha portato a casa un risultato in grado di giustificare un Venom 3.

Venom è apparso per la prima volta in Amazing Spider-Man n.300 nel 1988. Inizialmente concepito come un simbionte alieno che si legava a Spider-Man, in seguito scelse Eddie Brock come ospite successivo, un giornalista caduto in disgrazia in cerca di vendetta su Spider-Man. Da allora il simbionte ha avuto altri sopiti più o meno consenzienti come Flash Thompson, Mac Gargan e Dylan Brock, ma Eddie rimane uno dei preferiti dai fan e sembra la scelta più logica come protagonista del film d’animazione.