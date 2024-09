Venom: The Last Dance – Trailer finale italiano di “Venom 3” con Tom Hardy e Juno Temple

Sony Pictures Italia ha reso disponibile il trailer finale in italiano di Venom: The Last Dance aka Venom 3. Il film nei cinema dal 24 ottobre è diretto dall’esordiente Kelly Marcel, che ha scritto il sequel Venom – La furia di Carnage e il prequel Crudelia. Basato sull’omonimo personaggio di Marvel Comics “The Last Dance” è il quinto film del Sony’s Spider-Man Universe con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock.

In “Venom: The Last Dance”, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

Durante una recente intervista con Forbes, Hardy ha aprlato di Venom 3 viene pubblicizzato come l’ultimo film di Venom in solitaria.

Quest’ultimo – sono così, così emozionato perché siamo diventati molto più grandi. Kelly [Marcel] e io lavoriamo con Tom Rothman e Sanford [Panitch] e il loro team Sony da 7-8 anni ormai. Abbiamo iniziato con [Venom] che era solo Eddie Brock e nessuno sapeva cosa avremmo fatto. Poi il secondo film [Venom – La furia di Cranage] – abbiamo scritto il secondo, lo abbiamo lanciato, siamo riusciti a dirigerlo, abbiamo messo insieme la squadra per quello – è stato grandioso! È stata un’enorme università di apprendimento.

L’attore ha continuato parlando di come i film di Venom siano stati messi sotto ad una lente d’ingrandimento perché Spider-Man non era coinvolto.

La gente ci avrebbe giudicato, sai? Il Marvel Universe sotto la gestione di [Kevin] Feige sta andando così bene. Spider-Man è andato da Feige alla Marvel. Ma ne abbiamo uno [alla Sony]! Per me e Kelly è così importante impegnarci al massimo per sfruttare questa opportunità.

Hardy con quel “Ne abbiamo uno alla Sony” potrebbe riferirsi ad una precedente versione di Spider-Man su cui i Marvel Studios non hanno alcun controllo e che in molti stanno ipotizzando potrebbe essere quella di Andrew Garfield. Oppure Hardy potrebbe intendere che lo stesso Venom potrebbe diventare lo Spider-Man del “Sony’s Spider-Man Universe”.

Curiosità

Tom Holland ha detto che ad un certo punto lui e la produttrice Amy Pascal avevano discusso della possibilità che lui riprendesse il suo ruolo di Spider-Man nei futuri sequel di Venom.

Prima che Kelly Marcel fosse assunta per dirigere il terzo film, Andy Serkis, che ha diretto “Venom – La furia di Carnage” (2021), ha espresso interesse nel tornare a dirigere un altro film di Venom e ha ritenuto che ci fosse di più da esplorare con Venom nei film futuri prima che il personaggio incontrasse Spider-Man in un futuro film crossover MCU/SSU, inclusa un’ulteriore esplorazione del Ravencroft Institute e di altri potenziali cattivi detenuti lì. Serkis però non è stato in grado di tornare a causa dei suoi impegni con il film d’animazione Animal Farm, un adattamento del romanzo “La fattoria degli animali” di George Orwell, quindi Kelly Marcel ha assunto il ruolo di regista per il terzo film.

I simbionti con ospiti incompatibili finiscono per uccidere gli ospiti, ma Venom si dimostra sorprendentemente compatibile con un cavallo nel trailer. Poiché i cavalli sono noti per la loro resistenza al veleno di serpente.

Chiwetel Ejiofor aveva precedentemente interpretato le versioni Terra-199999 e Terra-838 del Barone Karl Mordo in Doctor Strange (2016) e Doctor Strange nel Multiverso della follia (2022). Rhys Ifans è stato il dottor Curtis Connors, alias The Lizard su Terra-120703 per The Amazing Spider-Man (2012) e Spider-Man: No Way Home (2021).

(2022). Rhys Ifans è stato il dottor Curtis Connors, alias The Lizard su Terra-120703 per The Amazing Spider-Man (2012) e (2021). Sia Tom Hardy che Juno Temple sono apparsi in precedenza nel film sui supereroi DC Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012).