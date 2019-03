Bond 25, riprese iniziate: foto e video dal set rivelano misterioso villain mascherato

Di Pietro Ferraro sabato 30 marzo 2019

Riprese in corso per James Bond 25 diretto da Cary Fukunaga, interpretato da Daniel Craig e in uscita nelle sale americane l'8 aprile 2020.

Foto e video dal set di una scena d'inseguimento di James Bond 25 sono trapelate online. Il film si sta attualmente girando in Norvegia e sembra che le foto rivelino un misterioso nuovo criminale che indossa una maschera. Ci sono state voci insistenti di un coinvolgimento di Rami Malek come antagonista principale, ma l'attore non è presente nelle immagini e nei filmati trapelati. Anche Daniel Craig non è presente in queste prime immagini e a quanto si dice non è ancora stato visto sul set.

ATTENZIONE!!! A seguire ci sono potenziali SPOILER su "James Bond 25" quindi proseguite nella lettura a vostro riscio e pericolo.

Il misterioso personaggio immortalato sul set di "James Bond 25" indossa una maschera in stile Fantasma dell'opera che ne cela la maggior parte del volto. L'uomo mascherato sembra ferito e sta inseguendo una ragazza su quello che sembra un lago ghiacciato. Il filmato mostra la ragazza che si ferma e tutto lascia intendere che successivamente lei cada attraverso il ghiaccio che finisce per rompersi sotto i suoi piedi, eventuale caduta che sarà poi elaborata in post-produzione. Dopo la caduta della ragazza, l'uomo mascherato inizia a sparare attraverso il ghiaccio cercando di colpirla.

"James Bond 25" è diretto da Cary Fukunaga, che è subentrato a Danny Boyle dopo che il regista la scorsa estate ha lasciato il progetto a causa di "differenze creative". Boyle ha recentemente interrotto il silenzio sulla sua uscita di scena e rivelato che al momento del suo abbandono la sua visione era "davvero buona" ma incompleta.

Lavoravamo molto, molto bene, ma (i produttori) non volevano percorrere questa strada con noi, così abbiamo deciso di separarci, e sarebbe ingiusto dire cosa fosse perché non so cosa Cary (Fukunaga) sta per fare.

L'uscita nelle sale di "James Bond 25" è fissata all'8 aprile 2020.

Fonte: ComicBook