AFI Awards 2021: i 10 film dell’anno dell’American Film Institute

Annunciati i 10 film selezionati dall’American Film Institute (AFI) per l’anno 2021 che come di consueto spaziano per generi e produzioni che vanno dal blockbuster alla pellicola indipendente. La nuova lista stilata dall’AFI include il nuovo film di Dune del regista Denis Villenueve, il remake West Side Story di Steven Spielberg e La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, nuovo adattamento di Peter Jackson con Bradley Cooper e Cate Blanchett basato sul romanzo noir di William Lindsay Gresham, già portato sul grande schermo nel 1947.

“AFI è onorata di illuminare adeguatamente le storie cinematografiche più straordinarie del 2021 e coloro che hanno lavorato in collaborazione per portarle sugli schermi grandi e piccoli”, ha affermato il presidente e CEO di AFI Bob Gazzale. “Da quella che esalta lo spirito a quella oscura e pericolosa, da quella straziante a quella esilarante, queste sono le storie che ci hanno unito in tempi incerti e continuano a far progredire la cultura”.

Anche quest’anno nella lista dell’AFI immancabili titoli prodotti da Netflix che includono la commedia Don’t Look Up di Adam McKay dal cast stellare guidato da Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, l’acclamato Il potere del cane con protagonista un Benedict Cumberbatch in odore di Oscar e il musical biografico Tick, tick… BOOM! adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Jonathan Larson con protagonista l’ex Spider-Man Andrew Garfield.

Il resto della classifica include il biopic sportivo sul tennis Una famiglia vincente – King Richard con Will Smith nei panni Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle Venus e Serena Williams; l’acclamato racconto di formazione Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson che ha già registrato un record al box-office statunitense, la commedia drammatica CODA che segue un’adolescente udente figlia di adulti sordi (CODA / figlio di persona sorda) e The Tragedy of Macbeth, dramma scritto e diretto da Joel Coen per la prima volta non coadiuvato dal fratello Etan e basato sull’opera teatrale di William Shakespeare; il film è interpretato da Denzel Washington, Frances McDormand (che ha anche prodotto il film) e Brendan Gleeson.

AFI MOVIES OF THE YEAR

1. CODA

2. Don’t Look Up

3. Dune

4. Una famiglia vincente – King Richard

5. Licorice Pizza

6. La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

7. Il potere del cane

8. Tick, tick… BOOM!

9. The Tragedy of Macbeth

10. West Side Story

AFI SPECIAL AWARD

Belfast

Summer of Soul (… Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Fonte: Deadline