Ballerina: trailer italiano dello spinoff di John Wick con protagonista Ana de Armas

Arriverà al cinema nel 2025 con 01 Distribution Ballerina, l’annunciato spin-off di John Wick con protagonista la lanciatissima candidata all’Oscar Ana de Armas (Blonde). Il film è diretto da Len Wiseman che oltre ad essere uno dei creatori del fortunato franchise con vampiri Underwold, di cui ha diretto i primi due film, ha al suo attivo il quarto capitolo della saga Die Hard (“Vivere o morire”) e il remake Total Recall – Atto di forza con Colin Farrell.

Ballerina – Trama e cast

Il film è ambientato tra John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4 con la trama incentrata su una giovane killer altamente addestrata e membro dei Ruka Roma, che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia.

Il film vede il ritorno dal franchise originale di Anjelica Huston (Direttore), Lance Reddick (Charon) nella sua ultima apparizione, Ian McShane (Winston Scott) e Keanu Reeves che riprende il ruolo di John Wick. Il cast di nuovi arrivati include Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus e la Anne Parillaud del film “Nikita” di Luc Besson. Il cast è completato da David Castañeda, Sharon Duncan-Brewster, Abraham Popoola, Togo Igawa, Caleb Spillyards, Jaroslav Vundrle, Marc Cram, Ava Joyce, Lenka Regulyová e Zac Ladkin.

Ballerina – Il trailer ufficiale in italiano

Dichiarazioni e interviste

Durante un’intervista con Collider, Ana De Armas ha parlato del film e delle riprese aggiuntive:

Tutto quello che abbiamo fatto in quelle riprese dovrebbe esserci. Abbiamo ottenuto delle riprese incredibili. È davvero spettacolare. Mi è stato detto che uscirà presto un trailer. L’ho visto ed è bellissimo. Ne sono molto orgogliosa. È davvero emozionante. È pericoloso, è sexy, è molto John Wick. Penso che la gente rimarrà sorpresa. Sono di parte. Certo, mi piace il film, ma penso che sia davvero bello. Sarà fantastico.

Ian McShane ha fatto chiarezza sulle cosiddette riprese aggiuntive annuciate dallo studio:

Non sono riprese aggiuntive, sono nuove riprese. Stanno girando per Ballerina, che è lo spin-off con Ana de Armas del franchise di John Wick. Sai, è come se dovessero proteggere il franchise. E ovviamente l’ho fatto, quando è stato? L’abbiamo fatto circa un anno fa, abbiamo fatto il film Ballerina e l’hanno esaminato, ed è arrivato Chad[Stahelski], il ragazzo che ha diretto tutti i film di John Wick, e volevano migliorarlo. Perché devono proteggerlo. Perché c’è anche Keanu, e si svolge tra John Wick 3 e John Wick 4.

McShane ha parlato con Collider del film e del coinvolgimento di Reeves nei panni di John Wick:

Questo è ambientato tra John Wick 3 e John Wick 4, perché c’è anche Keanu. Non volevano ambientarlo dopo John Wick 4, perché poi i social media avrebbero detto, ‘Oh, quindi è ancora vivo! Cosa farà la prossima volta? C’è un John Wick 5?!’ In questo modo, puoi comunque mantenere la finzione che potrebbe non esserci un John Wick 5. Questa volta stiamo proteggendo Ana de Armas, e avevo il mio grande amico, il signor Lance Reddick. Dio ti benedica, Lance, è morto l’anno scorso. Lance e io portiamo la nostra solita protezione alla signorina de Armas. E [il regista] Len [Wiseman], è stato un piacere lavorare per lui. Di nuovo, abbiamo elaborato la sceneggiatura in anticipo, quindi non c’è stato tempo sprecato.

McShane ha parlato dell’esperienza sul set e di Gabriel Byrne che interpreterà l’antagonista principale nel film:

A volte tendono a farmi sembrare un po’ come un dizionario inglese su John Wick. Sono grandi scrittori, Michael [Finch] e Shay [Hatten] su questo. Lo esaminiamo, mi consulto con loro e lo riduciamo a quello che vogliamo. Len si era consultato con Chad [Stahelski], quindi penso che ci sia una continuità con gli altri film di Wick. Quindi dovrebbe essere molto piacevole. È stato fantastico lavorare con [Ana]. Gabriel Byrne interpreta il ​​cattivo principale, è un barvo attore quindi è una cosa buona.

Ana de Armas durante le riprese ha parlato del film e delle scene di stunte durante un’ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon:

Siamo a Praga per le riprese da quattro mesi. Ne manca ancora un altro. E ho dolore. Il mio corpo, la mia schiena, tutto mi fa male. Mi lamento, sono dolorante, ho lividi. Bond è durato quindici minuti, questo è un film intero, un altro livello. Ma l’altro giorno, Keanu e io stavamo provando la nostra scena di stunt molto difficile, e quest’uomo stava solo rotolando e lanciandomi e facendo queste acrobazie pazzesche, e io ero tipo, non posso più lamentarmi, adesso basta. Se lo sta facendo lui!

Keanu Reeves in un’intervista con Total Film ha parlato della sua apparizione in “Ballerina”:

È una bella storia. Len Wiseman ha una visione, ma abbraccia anche, affettuosamente, il mondo di John Wick. Ian McShane è nel ruolo di Winston. Quindi ho pensato che ci fosse un bel passaggio di consegne, ed è stato divertente indossare di nuovo il costume, anche se brevemente. C’è una ragione per cui [John] è in Ballerina; è molto organico. E lavorare con Ana è stato fantastico. Ama davvero l’azione, ed è davvero brava in questo.

Curiosità

Il film è titolato integralmente From the World of John Wick: Ballerina per ricordare il collegamento al franchise originale, vedi la miniserie tv spinoff/prequel The Continental: From the World of John Wick.

Nel 2023 è uscito su Netflix un omonimo thriller d’azione sudcoreano con protagonista l’attrice Jeon Jong-seo, nei panni di una ex guardia del corpo in cerca di vendetta per un’amica brutalmente uccisa.

Il film segna l’ultimo ruolo per Lance Reddick, prima della sua improvvisa e inaspettata morte, avvenuta il 17 marzo 2023 all’età di 60 anni per una malattia coronarica e una cardiopatia aterosclerotica. Reddick oltre che come attore era noto al vasto pubblico di appassionati di videogiochi per ave prestato la voce al Comandante Zavala in Destiny e Destiny 2. Appreso della sua morte migliaia di giocatori di Destiny hanno fatto visita al personaggio di Reddick nel gioco o hanno usato “emote” per salutarlo durante le partite.

Questo film è ambientato tra i film “John Wick 3 – Parabellum” (2019) e “John Wick 4” (2023).

Shay Hatten ha scritto la bozza della sceneggiatura originale come lungometraggio autonomo e non come spinoff.

Il film riunisce Keanu Reeves con Ana de Armas dopo Knock Knock (2015) ed Exposed – Nell’ombra di un delitto (2016).

Lady Gaga è stata presa in considerazione per il ruolo principale in questo film prima del casting di Ana de Armas.

Nell’ottobre 2019, Len Wiseman è stato assunto per dirigere Ballerina. Si vociferava che Lady Gaga avrebbe recitato nel film e, a maggio 2020, anche Chloë Grace Moretz era in trattative come una delle scelte dello studio per il ruolo principale. Nell’ottobre 2021, Ana de Armas ha avviato le trattative per recitare nel film e, ad aprile 2022, è stato annunciato ufficialmente il suo casting come protagonista. Le riprese principali erano originariamente programmate per l’estate del 2022, ma invece sono iniziate a novembre.

Il film è entrato in post-produzione entro febbraio 2023 e, a marzo, la produttrice Erica Lee ha dichiarato che avevano già in programma un sequel. Ad aprile 2023, i compositori Marco Beltrami e Anna Drubich stavano lavorando alla colonna sonora del film, la cui uscita era già prevista per l’estate del 2024. Nelle interviste di settembre 2023, Wiseman ha raccontato come ha completato il director’s cut del film. A febbraio 2024, è stato annunciato ufficialmente che il film sarebbe stato posticipato rispetto alla sua uscita originale di giugno 2024 e spostato di un anno intero al 2025, otto anni dopo la stesura della sceneggiatura originale e due anni e mezzo dopo le riprese originali. Inizialmente, si diceva che il motivo fosse quello di aggiungere più sequenze d’azione al film e che Wiseman avrebbe lavorato con il produttore Chad Stahelski su scene aggiuntive. Ma pochi giorni dopo, l’attore Ian McShane ha dichiarato in un’intervista che il film avrebbe effettivamente dovuto subire riprese aggiuntive molto più estese di quanto detto in origine e che ciò era dovuto al deludente primo montaggio e al fatto che Stahelski e altri volevano “migliorarlo” e “proteggere il franchise”.

La sceneggiatura originale del film scritta da Shay Hatten del 2017, quando doveva essere un film d’azione a sé stante e non parte del franchise di John Wick era stata scritta come un film d’azione vecchio stile, molto ironico, esagerato, con tanto umorismo nero, un tono quasi consapevole, incluso un conteggio dei cadaveri sullo schermo per la protagonista che appariva dopo ogni scena d’azione e, come è stato descritto, pieno di molta violenza grafica e molto sanguinosa e con nudità gratuita della protagonista. Tra il 2019 e il 2022, la sceneggiatura è stata riscritta per renderla più simile ai film di John Wick, poiché è stato deciso di trasformarla in uno spin-off di quei film. Hatten ha lavorato prima alla riscrittura della sceneggiatura con Len Wiseman, poi ad altre riscritture con Michael Finch e Ana De Armas ha anche coinvolto un’altra sceneggiatrice, Emerald Fennell, che ha appena vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale per il suo film Una ragazza promettente, per fare un’altra riscrittura della sceneggiatura.