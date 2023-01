Box Office Italia: “Tre di troppo” film italiano più visto delle feste, “Le otto montagne” film rivelazione al botteghino

Con Avatar: La via dell’acqua che guida ancora il box office italiano con € 37.601.476, e il debutto del thriller horror M3GAN che si piazza sul podio con un terzo posto da € 1.104.402, segnaliamo due exploit italiani: la commedia Tre di troppo e il film d’autore premiato a Cannes Le otto montagne che hanno dominato gli incassi durante le festività.

Tre di troppo, la commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele è il film italiano più visto nel weekend dell’Epifania. La commedia distribuita nelle sale da Warner Bros. Pictures, conquista il pubblico delle feste e, in soli otto giorni di programmazione, realizza un incasso complessivo di 3.100.000 euro (445.234 spettatori – sesto risultato più alto per un film italiano da marzo 2020) e si colloca già nella top ten dei film più visti della stagione cinematografica italiana.

Il film uscito domenica 1° gennaio, ha registrato nel suo primo giorno nelle sale 738.000 euro conseguendo il secondo miglior risultato al box office per un film italiano da marzo 2020.

Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, commenta: “Siamo lieti di aver iniziato il 2023 con un successo al box office e siamo orgogliosi di averlo fatto grazie a una produzione italiana, nata da una stretta collaborazione con il regista e interprete Fabio De Luigi, i partner di Colorado Film e Alfred Film, la protagonista Virginia Raffaele e tra tutte le persone che hanno lavorato al progetto. In un anno che si presenta straordinario, grazie alla celebrazione dei 100 anni degli Studios e a una stagione ricca di tantissimi film di ogni genere, è davvero un privilegio aver aperto il 2023 con una pellicola come ’Tre di troppo’, capace di divertire, di far riflettere e di commuovere, auspicando che questo risultato contribuisca ad accrescere tra il pubblico il piacere di vivere le emozioni che solo la sala è in grado di donare”.

“Dopo tre Biglietti d’oro conquistati negli ultimi quattro anni, il 2023 non poteva cominciare in maniera migliore per il gruppo Colorado/Rainbow grazie al risultato di ‘Tre di Troppo’, frutto della proficua collaborazione con Warner Bros. e del felice incontro con Alfred Film – commentano Alessandro Usai e Iginio Straffi per Colorado Film -. ‘Tre di troppo’ conferma la forza della partnership tra Colorado e Fabio De Luigi, che insieme hanno ormai consolidato un numero importante di successi e introdotto la ‘commedia family’ nel mercato italiano. Siamo infine particolarmente felici della prova di coppia di Fabio e Virginia Raffaele che confermano di essere due grandi interpreti”.

“‘Tre di troppo’ è un esordio importante per la nostra casa di produzione che si pone sul mercato come una nuova realtà indipendente di film e serie TV – commentano i produttori di Alfred Film Roberto Amoroso e Maria Theresia Braun -. Siamo felicissimi del risultato ottenuto fino a oggi. Abbiamo sempre pensato che la qualità della scrittura sia la premessa migliore per creare un successo, ed è questo il vero valore aggiunto di Alfred Film. Insieme a Michele Abatantuono, Lara Prando e Fabio De Luigi abbiamo impostato un processo creativo rigoroso, il cui risultato è una commedia contemporanea, pensata per il grande pubblico, che diverte e intrattiene con intelligenza”.

Le otto montagne, L’intensa storia di amicizia interpretata magistralmente da Alessandro Borghi e Luca Marinelli, tratta dall’omonimo romanzo Premio Strega di Paolo Cognetti e diretta da Felix van Groeningen E Charlotte Vandermeersch, vince la sfida come proposta alternativa nella programmazione cinematografica natalizia. Con oltre 500.000 spettatori “Le otto montagne” è il film rivelazione al box office delle feste e conquista un posto sul podio della programmazione natalizia: nelle sale italiane dal 22 dicembre, alla sua terza settimana di programmazione, arriva ad oggi a un incasso di 3.727.000 euro e si attesta al terzo posto nella top ten dei film più visti durante le feste, dopo il blockbuster “Avatar” di James Cameron e la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo “Il grande giorno”.

“Le otto montagne” è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle ed è una produzione Wildside, Rufus, Menuetto, Pyramide Productions, Vision Distribution in collaborazione con Sky. Il film ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes 2022.

Box Office Italia al 09/01/2023

1. AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA parziale € 155.003 / totale € 37.601.476

2. LE OTTO MONTAGNE € 47.775 / € 3.776.894

3. M3GAN € 37.610 / € 1.104.402

4. TRE DI TROPPO € 28.801 / € 3.134.313

5. IL GRANDE GIORNO € 24.428 / € 6.508.776

6. I MIGLIORI GIORNI € 17.469 / € 1.274.912

7. THE FABELMANS € 16.844 / € 2.166.785

8. CLOSE € 8.389 / € 170.335

9. IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO € 6.942 / € 5.063.383

10. LIVING / € 2.888 / € 174.979

Fonte: Cinetel