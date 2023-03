Annunciati i vincitori dei Cinema Audio Society Awards 2023, una cerimonia di premiazione annuale assegnata dalla Cinema Audio Society che onora i risultati eccezionali nel missaggio del suono. Il concorso è aperto a lungometraggi e programmi televisivi usciti o trasmessi durante l’anno solare, con i vincitori che vengono annunciati in una cerimonia durante il banchetto di premiazione della Cinema Audio Society.

Ai “Cinema Audio Society Awards 2023” premiati per la categoria cinema: Top Gun: Maverick (film live-action), il Pinocchio di Guillermo del Toro (film d’animazione) e per la categoria documentario il Moonage Daydream incentrato sull’icona David Bowie. Per la categoria televisiva premiate le serie tv “Better Call Saul”, “Only Murders in the Building” e “Obi-Wan Kenobi”.

Peter J. Devlin, production sound mixer nominato per cinque volte all’Oscar, i cui crediti includono “Black Panther: Wakanda Forever” e “Bullet Train” e “Fuori in 69 secondi”, è stato insignito dalla Cinema Audio Society con lo speciale premio alla carriera.

Alejandro González Iñárritu, che ha diretto il film candidato all’Oscar “Bardo”, è stato premiato dalla Cinema Audio Society come Filmaker dell’anno. Il regista ha dichiarato: “C’è una ragione per cui il cinema è definito un mezzo audiovisivo. L’audio viene prima della grafica. Il suono colpisce i nostri corpi in modo sensoriale. Senza intellettualizzazione, siamo solo colpiti in modo primario e colpisce la nostra immaginazione ed è sconfinato ed è il primo.”

Karol Urban, presidente della Cinema Audio Society, ha riconosciuto l’importanza del missaggio del suono e ha onorato i suoi membri: “C’è della magia in questa organizzazione creata da mixer audio per mixer audio. Il tutoraggio, la comunità e la gentilezza sono le chiavi di volta fondamentali del nostro successo. Stasera, i nostri membri ammontano a poco più di 1.000, fornendo una maggiore diversità di esperienze e coprendo il mondo con un’impronta internazionale più ampia che mai. Insieme, prosperiamo attraverso il volontariato, onorando le nostre leggende e assicurando un’eredità per il futuro del nostro mestiere”.

“Top Gun: Maverick” si piazza così in pole position per la categoria Miglior sonoro ai prossimi Oscar 2023 che verranno consegnati il prossimo 12 marzo.

FILM LIVE-ACTION

“Top Gun: Maverick” – VINCITORE

Production Mixer: Mark Weingarten

Re-Recording Mixer: Chris Burdon

Re-Recording Mixer: Mark Taylor

Scoring Mixer: Al Clay

Scoring Mixer: Stephen Lipson

Foley Mixer: Blake Collins CAS

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Elvis

The Batman

FILM D’ANIMAZIONE

“Pinocchio di Guillermo del Toro” – VINCITORE

Original Dialogue Mixer: Carlos Sotolongo

Re-Recording Mixer: Jon Taylor CAS

Re-Recording Mixer: Frank Montaño

Scoring Mixer: Peter Cobbin

Scoring Mixer: Kirsty Whalley

Foley Mixer: Tavish Grade

Lightyear – La vera storia di Buzz

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Red

DOCUMENTARIO

“Moonage Daydream” – VINCITORE

Re-Recording Mixer: Paul Massey CAS

Re-Recording Mixer: David Giammarco CAS

ADR Mixer: Jens Rosenlund Petersen

Good Night Oppy

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song

Louis Armstrong’s Black and Blues

The Volcano: Rescue from Whakaari

Fonte: The Hollywood Reporter