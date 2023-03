Oscar 2023: annunciate le performance musicali della cerimonia di premiazione degli Academy Awards

I produttori esecutivi degli Oscar 2023, Glenn Weiss, Ricky Kirshner e Molly McNearne, hanno annunciato che i cantanti e attori Rahul Sipligunj & Kaala Bhairava eseguiranno la canzone candidata “Naatu Naatu” dalla colonna sonora di RRR durante la 95a cerimonia degli Oscar, presentata da Jimmy Kimmel, in onda domenica 12 marzo.

Sul palco si esibiranno anche Rihanna con “Lift Me Up” da Black Panther: Wakanda Forever; David Byrne, Stephanie Hsu & Son Lux eseguiranno “This Is a Life” da Everything Everywhere All at Once e Sofia Carson & Diane Warren canteranno “Applause” da Tell It Like a Woman. Anche la quinta canzone nominata, “Hold My Hand” di Lady Gaga da Top Gun: Maverick dovrebbe essere eseguita dal vivo durante la trasmissione.

Oscar 2023 – “Natu Natu” di Rahul Sipligunj & Kaala Bhairava

“RRR” è un dramma d’azione indiano in lingua telugu diretto da SS Rajamouli, che ha co-sceneggiato il film con V. Vijayendra Prasad. Il film è interpretato da NT Rama Rao Jr., Ram Charan, Ajay Devgn, Alia Bhatt, Shriya Saran, Samuthirakani, Ray Stevenson, Alison Doody e Olivia Morris. È incentrato sulle versioni immaginarie di due rivoluzionari indiani, Alluri Sitarama Raju (Charan) e Komaram Bheem (Rama Rao), sulla loro amicizia e sulla loro lotta contro il Raj britannico. Rajamouli si è imbattuto in storie sulla vita di Rama Raju e Bheem e ha collegato le coincidenze tra di loro, immaginando un loro potenziale incontro evolutosi in amicizia. La colonna sonora del film è di MM Keeravani con testi delle canzoni scritti da Sirivennela Seetharama Sastry, Chandrabose, Suddala Ashok Teja, Ramajogayya Sastry, K. Shiva Dutta e lo stesso Keeravani. La colonna sonora è composta da sette brani originali composti da Keeravani, vale a dire “Dosti” (Frendship), “Naatu Naatu” (Dance Dance) “Janani” (Mother), “Komuram Bheemudo”, “Raamam Raaghavam” , “Etthara Jenda” e “Komma Uyyala”.

“Lift Me Up” – Rihanna

“Lift Me Up” di Rihanna è stato pubblicato come singolo principale dall’album della colonna sonora del film Marvel Black Panther: Wakanda Forever. La canzone segna la prima uscita musicale da solista di Rihanna dal suo album in studio del 2016, Anti. Una ballata R&B, “Lift Me Up”, è stata scritta e prodotta da Ludwig Göransson, con la scrittura aggiuntiva di Rihanna, Ryan Coogler e il cantante nigeriano Tems. la canzone ha anche vinto 4 premi finora, tra cui migliore canzone originale in un lungometraggio al 13° Hollywood Music in Media Awards e migliore canzone all’African-American Film Critics Association del 2023. “Lift Me Up” ha raggiunto il numero uno in Belgio, Ungheria, Svizzera e Sud Africa, il numero due nella classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, e si è piazzata tra i primi cinque in Australia, Regno Unito, Francia e i primi dieci in vari altri paesi. “Lift Me Up” è stato certificato disco di platino e argento. Il direttore della fotografia americano Autumn Durald Arkapaw ha diretto il video musicale, che vede Rihanna su una spiaggia deserta intervallata da brevi scene del film.

“This Is a Life” – Son lux

La colonna sonora di Everything Everywhere All at Once è stata composta dal gruppo musicale Son Lux, i cui membri sono Ryan Lott, Ian Chang e Rafiq Bhatia. I registi del film, i Daniels, hanno chiesto loro di avvicinarsi alla colonna sonora individualmente e non come band. Lott ha detto: “Penso che il quadro completo non solo dice chi siamo come band, ma anche chi siamo come individui e ciò che abbiamo realizzato e dei luoghi in cui siamo andati creativamente individualmente…” Son Lux ha impiegato dai due ai tre anni per comporre la colonna sonora, che include più di cento spunti musicali. L’album della colonna sonora è composto da 49 tracce e dura più di due ore. Presenta diversi musicisti di spicco tra cui Mitski, David Byrne, il suonatore di flauto André 3000, Randy Newman, Moses Sumney, Hajnal Pivnick e yMusic. Due canzoni – “This Is a Life” (Ryan Lott, David Byrne e Mitski) e “Fence” (Son Lux con Sumney—sono) state pubblicate come singoli.

“Applause” – Sofia Carson

Tell It Like a Woman è un film a episodi prodotto da Italia e Stati Uniti presentato in anteprima al Taormina Film Fest. “Tell It Like a Woman” è un’antologia di sette racconti diretti da donne, sulle donne, per tutti, ambientati davanti e dietro la macchina da presa e filmati in diverse parti del mondo. Ognuna di queste donne così diverse affronta una particolare sfida della propria vita con estrema determinazione e coraggio che le rende più forti e consapevoli di sé. Alcune di queste storie sono ispirate a eventi reali, mentre altre sono frutto di finzione narrativa. la colonna sonora curata da Elena Maro & Daniel Tarrab include il brano “Applause” scritto da Diane Warren e interpretato da Sofia Carson, cantante e attrice nota per il ruolo di Evie, la figlia della Regina Cattiva, nel film fantasy Descendants di Disney-

“Hold My Hand – Lady Gaga”

La colonna sonora di “Top Gun: Maverick” di Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga e Hans Zimmer include due canzoni originali, “Hold My Hand” di Lady Gaga e “I Ain’t Worried” di OneRepublic. La colonna sonora contiene anche la canzone “Danger Zone” di Kenny Loggins, presente anche nel Top Gun originale. Hold My Hand” è stata scritta e prodotta da Lady Gaga e BloodPop come “una lettera d’amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile”. Benjamin Rice ha ricevuto crediti di produzione aggiuntivi. “Hold My Hand” si è classificato al numero uno in Croazia, al quinto posto in Ungheria e Svizzera, al sesto posto in Vallonia e tra i primi 30 in Australia, Canada, Fiandre, Giappone, Paesi Bassi, Singapore, Slovacchia, Taiwan e Regno Uno. “Hold My Hand” oltre all’oscar ha ricevuto varie nomination tra cui il Golden Globe per la migliore canzone originale, il Grammy Award per la migliore canzone scritta per Visual Media e il Critics’ Choice Movie Award per Miglior canzone. Il video musicale ufficiale è stato diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.