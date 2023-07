Deadpool 3: produzione bloccata per lo sciopero degli attori americani del SAG-AFTRA

Brutte notizie per i fan dei film Marvel, la riprese di Deadpool 3 si sono bloccate a causa dello sciopero degli attori americani del sindacato SAG-AFTRA e quindi non ci saranno foto e video dal set fino al termine della protesta.

La produzione riprenderà alla fine dello sciopero, molto probabilmente tra diversi mesi. Sembra che SAG-AFTRA e l’Alliance of Motion Picture and Television Producers siano così distanti in termini che ci vorrà un po’ prima che trovino un terreno comune su cui lavorare.

Deadpool 3 è una delle tante grandi produzioni televisive e cinematografiche che stanno andando incontro a chiusura. Lo sciopero SAG-AFTRA metterà una pausa indefinita su Hollywood su tutta la linea. Secondo le disposizioni dello sciopero, gli attori non sono autorizzati a lavorare a qualsiasi titolo. Ciò include le riprese e la promozione di progetti.

Oggi entriamo in un nuovo importante capitolo della nostra storia sindacale. Questa mattina presto, il consiglio nazionale SAG-AFTRA si è riunito dopo quattro settimane di negoziati con l’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi in una riunione, perché AMPTP rimane riluttante a offrire un accordo equo su questioni chiave essenziali per proteggere i mezzi di sussistenza degli attori che lavorano ed esecutori. SAG-AFTRA come consiglio nazionale ha votato all’unanimità per emettere un ordine di sciopero contro gli studi e gli streamer.

Tornando a “Deadpool 3”, è stato confermato che Jennifer Garner tornerà nei panni di Elektra nel film e ci sono rapporti secondo cui molti altri personaggi degli X-Men potrebbero apparire come Halle Berry nei panni di Tempesta, Famke Janssen nei panni di Jean Grey e James Marsden che tornerebbe ad interpretare Ciclope, sarebbe davvero una gran bella reunion.

Inoltre l’avvistamento di Ben Affleck sul set di “Deadpool 3” e il casting di Jennifer Garner ha dato il via a speculazioni sul ritorno di Affleck nei panni di Daredevil, con l’aggiunta di unulteriore rumor di Channing Tatum come Gambit.

È stato anche riferito che “Deadpool 3” presenterà più di varianti di Deadpool di Ryan Reynolds e due varianti di Wolverine, di cui una con il costume giallo che abbiamo visto nelle prime foto trapelate dal set.

“Deadpool 3” diretto da Shawn Levy vede nel cast anche Emma Corrin (The Crown) nei panni dalla cattiva, Morena Baccarin e Stefan Kapicic nei panni di Vanessa e Colosso, Matthew Macfadyen è a bordo in un ruolo sconosciuto, Karan Soni nei panni di Dopinder e Leslie Uggams nei panni di Blind Al. A loro si uniscono anche Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna che torneranno nel franchise nei panni di Testata Mutante Negasonica e la fidanzata di quest’ultima, Yukio.

Concludiamo con un’altra speculazione che riguarda un potenziale ritorno Professor X di Patrick Stewart che è già tornato al personaggio, nella versioe della serie tv d’animazione “Insuperabili X-Men” in Doctor Strange nel mutiverso della follia.

“Deadpool 3” è attualmente previsto per l’uscita nelle sale il 3 maggio 2024.