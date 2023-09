Stasera in tv: “Gunpowder milkshake” con Karen Gillan e Michelle Yeoh su Rai 2

Gunpowder Milkshake, su Rai 2 il thriller d’azione al femminile che strizza l’occhio a John Wick. Il cast è guidato da Karen Gillan nel suo primo ruolo da protagonista, l’attrice britannica tra le più amate partner del Dottore nella serie tv di culto Doctor Who, è nota al grande pubblico per il ruolo di Nebula nei film dell’Universo Cinematografico Marvel e di Ruby Roundhouse nei film di Jumanji.

Gunpowder milkshake – Cast e doppiatori

Karen Gillan: Sam

Lena Headey: Scarlet

Carla Gugino: Madeleine

Chloe Coleman: Emily

Ralph Ineson: Jim McAlester

Adam Nagaitis: Virgil

Michael Smiley: dott. Ricky

Michelle Yeoh: Florence

Angela Bassett: Anna May

Paul Giamatti: Nathan

Doppiatori italiani

Francesca Manicone: Sam

Roberta Pellini: Scarlet

Chiara Colizzi: Madeleine

Carolina Gusev: Emily

Francesca Fiorentini: Florence

Laura Romano: Anna May

Franco Mannella: Nathan

Gunpowder milkshake – Trama e trailer

Sam (Karen Gillan) aveva solo 12 anni quando sua madre Scarlet (Lena Headey), un assassina professionista, fu costretta ad abbandonarla. Sam è stata allevata dall’Impresa, lo spietato sindacato criminale per cui lavorava sua madre. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme di sua madre ed è diventata una feroce killer. Usa i suoi “talenti” per ripulire i pasticci più pericolosi dell’Impresa. È efficiente quanto leale, ma quando un lavoro ad alto rischio va storto, Sam deve scegliere tra servire l’Impresa e proteggere la vita di una bambina innocente di 8 anni – Emily (Chloe Coleman). Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha una sola possibilità di sopravvivere: riunirsi a sua madre e ai suoi letali collaboratori: i Bibliotecari (Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino). Queste tre generazioni di donne devono ora imparare a fidarsi l’una dell’altra, resistere all’Impresa e al loro esercito di scagnozzi, e scatenare l’inferno contro coloro che potrebbero prendere tutto da loro.

Curiosità sul film

Il film è diretto dal regista israeliano Navot Papushado al suo quarto lungometraggio dopo l’esordio con l’horror Rabies (Kalevet) del 2010 co-diretto con il connazionale Aharon Keshales. Il duo tornerà a fare squadra per il thriller-horror Big Bad Wolves – I lupi cattivi, pellicola designata da Quentin Tarantino miglior film del 2013. Prima di dirigere in solitaria “Gunpowder milkshake”, Papushado ha co-diretto ancora con Keshales l’episodio F is for Falling (Caduta) dell’antologia horror The ABCs of Death 2 (2015).

La sceneggiatura di “Gunpowder milkshake” è stata scritta dal regista Navot Papushado con lo sceneggiatore Ehud Lavski (Once Upon a Time in Palestine).

Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Carla Gugino e Michelle Yeoh sono diventate buone amiche durante le riprese. Secondo Gillan, dopo un’intera giornata passata a girare scene d’azione, una sera andarono al bar dell’hotel e finirono per ubriacarsi così tanto che strisciarono per tornare nelle loro camere d’albergo.

I tre personaggi interpretati da Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino sono vestiti di blu, verde e rosso, possibile riferimento alle fate madrine della Bella Addormentata.

Chloe Coleman (Emily) ha recitato anche nella commedia per famiglie My Spy con Dave Bautista, nel thriller fantascientifico 65 – Fuga dalla Terra con Adam Driver e nel reboot Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri con Chris Pine.

Le riprese esterne della biblioteca sono state girate al Bode Museum, sull’Isola dei Musei, a Berlino.

La tavola calda offre nel menù un panino chiamato “The Fight Club”.

C’è una differenza di età di soli 14 anni tra Lena Headey e Karen Gillan, che interpretano madre e figlia.

Anche se Chloe Colman sostiene di avere otto anni e tre quarti, nella vita reale quando ha girato questo film in realtà ne aveva 11.

L’auto di Sam è una Porsche 944.

Il nome del personaggio di Angela Bassett è Anna May. Ha interpretato notoriamente Tina Turner nel film biografico Tina – What’s Love Got to Do with It (1993). Il nome di nascita di Turner è Anna Mae Bullock.

Il cast include una vincitrice dell’Oscar: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), e due candidati all’Oscar: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) e Paul Giamatti (Cinderella Man – Una ragione per lottare).

Vari attori in questo film sono apparsi come personaggi dell’Universo Marvel: Michelle Yeoh nei panni di Ying Nan in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2021), Paul Giamatti nei panni di Aleksei Sytsevich in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014), Ralph Ineson nel ruolo del pilota Ravager in Guardiani della Galassia (2014) e Angela Bassett nel ruolo di Ramonda in Black Panther (2018). Karen Gillan ha il maggior numero di apparizioni come Nebula in Guardiani della Galassia (2014), Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Thor: Love and Thunder (2022) e Guardiani della Galassia Vol. 3 (2023).

Questo è il secondo film dopo Johnny English – La rinascita, in cui l’antagonista ha un’Aston Martin.

Ed Birch e Freya Allen hanno entrambi recitato nell’adattamento Netflix di The Witcher.

Le musiche originali del film sono del compositore Frank Ilfman (Ghost Stories, The Operative – Sotto copertura, Legami di sangue, 68 Kill). Ilfman è alla quarta collaborazione con il regista Navot Papushado dopo Rabies (Kalevet), Big Bad Wolves – I lupi cattivi (2013) e The ABCs of Death 2 del 2015 (Episodio “F is for Falling aka Caduta”).

La colonna sonora di “Gunpowder Milkshake” è disponibile su Amazon.