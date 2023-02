Il Gladiatore 2 ha una data di uscita, Billy Summers di Stephen King arriva al cinema

Il Gladiatore 2 ha una data di uscita, il sequel dell’amatissimo omaggio al peplum di Ridley Scott con l’iconico Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe arriverà nelle sale il 22 novembre 2024.

Protagonista del sequel Paul Mescal, l’attore irlandese reciterà nei panni di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), figlio del leader romano Marco Aurelio che uccise suo padre e salì al trono. Mescal che ha raggiunto la notorietà grazie al suo ruolo nella miniserie tv Normal People, ha recitato anche nell’adattamento La figlia oscura esordio alla regia dell’attrice Maggie Gyllenhaal e per la sua interpretazione nell’acclamato dramma Aftersun (2022) ha ricevuto la candidatura al Premio Oscar come migliore attore protagonista.

Nel finale de “Il Gladiatore” il folle Commodo va incontro alla sua rovina nell’arena dei gladiatori contro Massimo, che nonostante sia ferito a morte, sconfigge l’imperatore prima di morire e ricongiungersi ai suoi cari nei Campi Elisi. Massimo durante la sua ricerca di vendetta per l’uccisione della sua famiglia salva anche il Lucius e sua madre lasciando sul ragazzo un impatto duraturo che lo influenzerà nella crescita e nella scelta delle battaglie da combattere.

Ridley Scott dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da David Scarpa (Il castello, Ultimatum alla Terra, Tutti i soldi del mondo). La produzione prenderà il via dopo che Scott avrà realizzato il suo film su Napoleone. Scott quando ha rivelato il suo desiderio di realizzare un sequel de “Il Gladiatore” ha dichiarato: “Non puoi semplicemente fare un altro film come Il Gladiatore. Devi dargli un seguito…ci sono abbastanza componenti dal primo per raccogliere la palla e continuarlo”.

Paul Mescal che ha altri sette progetti in cui è coinvolto, tutti in varie fasi di lavorazione, sta attualmente girando la commedia musicale Merrily We Roll Along di Richard Linklater nei panni di un talentuoso compositore di Broadway che abbandona la sua carriera teatrale a New York e tutti i suoi amici per andare a produrre film a Los Angeles. Mescal reciterà anche in Foe, thriller fantascientifico attualmente in post-produzione ambientato in un futuro non troppo lontano, all’indomani di un severo cambiamento climatico che ha rovinato le fattorie, e in Strangers, altra pellicola in post-produzione, un dramma fantasy che segue uno sceneggiatore che, dopo aver incontrato un suo vicino, viene portato nella casa della sua infanzia dove scopre che i genitori, creduti morti da tempo, sono ancora vivi.

Fonte: Deadline

Billy Summers il bestseller “crime” di Stephen King sarà adattato in un lungometraggio, il progetto vede due nomi di alto profilo a bordo, l’attore e produttore Leonardo DiCaprio e il regista e produttore J.J. Abrams. “Billy Summers” è uno dei pochi romanzi non horror di King e narra delle vicende di un ormai anziano sicario, il Billy Summers del titolo, che accetta un ultimo lavoro prima del suo pensionamento programmato.

Dopo la pubblicazione nel 2021 e l’esordio al numero 1 nella lista dei bestseller del New York Times, “Billy Summers” era stato opzionato in tempi brevissimi da J.J. Abrams e la sua società di produzione Bad Robot per farne una miniserie tv, ma ora sembra che i piani siano cambiati e “Billy Summers” approderà invece sul grande schermo.

Deadline riporta che Warner Bros. ha acquisito i diritti sul bestseller e ha deciso di farne lungometraggio in collaborazione con la Bad Robot di J.J. Abrams e la Appian Way di Leonardo DiCaprio. Abrams si è proposto per la regia mentre DiCaprio deciderà di interpretare o meno il protagonista solo dopo aver letto una prima bozza della sceneggiatura, a cui stanno attualmente lavorando Ed Zwick & Marshall Herskovitz (L’ultimo samurai, Jack Reacher – Punto di non ritorno, American Assassin).

La trama ufficiale del romanzo: Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta l’incarico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire dal giro, ma prima deve portare a termine un’ultima missione. Veterano decorato della guerra in Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo, non si è mai fatto beccare – una specie di Houdini quanto si tratta di svanire nel nulla a lavoro compiuto. Cosa potrebbe andare storto? Stavolta, praticamente tutto.

