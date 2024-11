Jurassic World Rebirth: nuova foto di Scarlett Johansson e tutto quello che c’è da sapere sul reboot di Gareth Edwards

Il 2 luglio 2025 la saga di Jurassic Park tornerà nei cinema con il reboot Jurassic World Rebirth. E’ stata condivisa sui social media una nuova immagine del film che ritrae la candidata all’Oscar Scarlett Johansson nel ruolo di Zora Bennett, il personaggio che nel reboot guiderà un’epica caccia al DNA dei dinosauri.

La storia di Jurassic World Rebirth vede “un intrepido team in corsa per assicurarsi campioni di DNA dalle tre creature più colossali di terra, mare e aria. Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il Dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata ampiamente inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti esistono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quello in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali all’interno di quella biosfera tropicale detengono la chiave per un farmaco che porterà benefici miracolosi e salvavita all’umanità.

EXCLUSIVE 🦖#JurassicWorldRebirth "goes back to what I loved about the original", Gareth Edwards tells Empire. READ MORE: https://t.co/bdpunysirc pic.twitter.com/tTNhfnaH08 — Empire (@empiremagazine) November 15, 2024

Johansson interpreta Zora Bennett, “un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra in una missione top secret per mettere al sicuro il materiale genetico dei tre dinosauri più grandi del mondo. Quando l’operazione di Zora si incrocia con una famiglia di civili la cui spedizione in barca è stata capovolta da dinosauri acquatici predatori, si ritrovano tutti bloccati su un’isola dove si trovano faccia a faccia con una scoperta sinistra e scioccante che è stata nascosta al mondo per decenni”. Prima del casting di Johansson, Jennifer Lawrence e Amanda Seyfried hanno rifiutato il ruolo di Zora Bennett.

Recitano nel film anche Jonathan Bailey nel ruolo del paleontologo Dr. Henry Loomis, e il premio Oscar Mahershala Ali che interpreta il caposquadra più fidato di Zora, Duncan Kincaid. Il cast include anche Rupert Friend nel ruolo del rappresentante della Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo di Reuben Delgado, il padre della famiglia di civili naufragati. Il cast principale è completato da Luna Blaise, David Iacon, Philippine Velge, Bechir Sylvain e Audrina Miranda.

First look at "Jurassic World Rebirth." The film will be set five years following the events of “Jurassic World Dominion,” when “the planet’s ecology has proven largely inhospitable to dinosaurs,” according to the official synopsis. “Those remaining exist in isolated equatorial… pic.twitter.com/oS7BlIanXH — Variety (@Variety) August 29, 2024

Gareth Edwards, già regista di Rogue One e The Creator, è qui al suo secondo reboot dopo aver “riavviato” il franchise americano di Godzilla nel 2014. Edwards ha parlato con Empire del film e fornito qualche informazione in più sul film e sulla sua protagonista.

Sta cercando un senso nella sua vita dopo aver lasciato l’esercito, e questa opportunità si presenta in un momento in cui fondamentalmente non dovrebbe mai più lavorare. Ma durante quel viaggio, inizia a mettere in discussione i diritti e gli errori etici di ciò che stanno facendo.

Gareth Edwards “ha mollato tutto” per dirigere il film, affermando prima della produzione: “Stavo per prendermi una pausa e ho iniziato a scrivere la mia prossima idea per un film e questo è l’unico film che mi avrebbe fatto mollare tutto per fiondarmici a capofitto. Adoro Jurassic Park… quindi questa opportunità è come un sogno per me. E lavorare con Frank Marshall, Universal e David Koepp, che sta scrivendo la sceneggiatura, penso che siano tutti delle leggende. Quindi sono molto emozionato”.

Jurassic World Rebirth sarà il primo film di Gareth Edwards girato su pellicola Kodak da 35 mm e il sesto film di Jurassic Park / Jurassic World girato su celluloide.

David Leitch (Deadpool 2, Hobbs & Shaw, The Fall Guy) era in trattative per dirigere il film prima che la scelta cadesse su Edwards, ma alla fine ha rifiutato a causa di divergenze creative con Universal. L’attore Glen Powell, visto in Top Gun: Maverick e nel recente reboot Twisters, ha rifiutato un ruolo nel film, poiché non sentiva di poter aggiungere nulla al film, ma ha ha elogiato la sceneggiatura ed espresso il suo amore per il franchise.

Lo speciale su “Jurassic World Rebirth” fa parte nell’anteprima Ultimate 2025 di Empire, guidata dalla seconda stagione di Andor Stagione 2, inclusa nel numero di gennaio 2025.

The rebellion rises. #Andor Season 2 leads Empire’s ultimate 2025 preview – including world-exclusive looks at Jurassic World Rebirth, Predator: Badlands, Tron: Ares, #DaredevilBornAgain, HAVOC, and much more. On sale Thursday 21 November. READ MORE: https://t.co/LkXuFIZA4G pic.twitter.com/0IbIGBi4hD — Empire (@empiremagazine) November 14, 2024