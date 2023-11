Con la fine ufficiale dello sciopero degli attori, le produzioni cinematografiche in quel di Hollywood si sono, o sono in procinto di rimettersi in pista e di conseguenza le date di uscita di numerosi progetti cinematografici Marvel Studios in arrivo sono state fornite nuove uscite.

Deadpool 3

Deadpool 3 è stato spostato dal 3 maggio 2024 al 26 luglio 2024.

Il cast confermato include Ryan Reynolds nei panni di Deadpool, Hugh Jackman nei panni di Wolverine, Emma Corrin nei panni dell’antagonsita, Morena Baccarin e Stefan Kapicic nei panni di Vanessa e Colosso, Matthew Macfadyen in un ruolo sconosciuto, Karan Soni nei panni di Dopinder e Leslie Uggams nei panni di Blind Al. A loro si uniscono Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna nei panni rispettivamente di Testata Mutante Negasonica e la fidanzata di quest’ultima Yukio. Nel cast anche stato Jennifer Garner che riprenderà i panni di Elektra.

Captain America 4

Captain America: Brave New World è stato posticipato dal 26 luglio 2024 al 14 febbraio 2025.

Anthony Mackie assume il ruolo di nuovo Captain America raccogliendo lo scudo da Steve Rogers. Il Sam Wilson di Mackie sarà affiancato da Harrison Ford che raccoglie il testimone dal compianto William Hurt nei panni di Thaddeus Ross, che nel frattempo è diventato presidente della Gli Stati Uniti. Julius Onah (The Cloverfield Paradox) dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Dalan Musson e Malcolm Spellman, entrambi autori della miniserie tv The Falcon and the Winter Soldier.

Fantastic Four

I Fantastici Quattro non usciranno il 14 febbraio 2025 bensì il 2 maggio 2025.

Il reboot dei “Fantastici Quattro” sarà diretto dal Matt Shakman, regista della serie tv WandaVision e tra i candidati in lizza per dirigere Star Trek 4. Alla sceneggiatura hanno lavorato Jeff Kaplan, Ian Springer, Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Nic Pizzolatto e Michael Starrbury.

Blade

Blade è passato dal 14 febbraio 2025 al 7 novembre 2025.

Il,reboot diretto da Yann Demange (Lovecraft Country) sarà il secondo film con classificazione “R” (divieto ai minori di 17 anni) in arrivo da Marvel Studios, il primo è “Deadpool 3” di Shawn Levy e Ryan Reynolds. La sceneggiatura del film è stata inizialmente scritta da Michael Starrbury (When They See Us) e Nic Pizzolatto (True Detective) sta ora lavorando alla nuova bozza della sceneggiatura. Mahershala Ali, Mia Goth e Delroy Lindo saranno i protagonisti del film. In precedenza era stato riferito che la Marvel stava cercando di adottare “un tono più cupo per questo film rispetto ad altri precedenti progetti dell’MCU”.

Thunderbolts

Thunderbolts è slittato dal 20 dicembre 2024 al 25 luglio 2025.

Steven Yeun si è recentemente unito al cast di “Thunderbolts” nei panni di Sentry. Il cast guidato da Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes include anche David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian), Julie Louis-Dreyfus (Contessa Valentina Allegra de Fontaine), Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Hannah John-Kamen (Ava Starr / Ghost), Olga Kurylenko (Antonia Dreykov / Taskmaster) e Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova. Poi c’è Harrison Ford, che assumerà il ruolo del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross diventato presidente degli Stati Uniti in “Captain America: New World Order”. Anche Ayo Edebiri si è unita al cast in un ruolo non rivelato. Il film è diretto da Jake Schreier (Paper Towns, Kidding), da una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Black Widow) e Kurt Busiek.

“Deadpool 3” sarà quindi l’unico film Marvel Studios ad essere distribuito nel 2024.

