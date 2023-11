Nicole Kidman e Antonio Banderas nel thriller erotico Babygirl

Nicole Kidman e Antonio Banderas sono i protagonisti del thriller erotico Babygirl, un progetto di A24 che esplorerà “dinamiche di potere e la sessualità sul posto di lavoro” come fece a suo tempo il Rivelazioni con Demi Moore e Michael Douglas.

“Babygirl” racconta la storia di un potente amministratore delegato (Kidman) “che inizia una relazione illecita con uno stagista molto più giovane e carismatico (Harris Dickinson)”. Dickinson ha recitato nel prequel The King’s Man – Le origini, l’horror Don’t Look at the Demon, il thriller La ragazza della palude e il pluripremiato Triangle of Sadness.

Banderas interpreterà il marito del personaggio della Kidman, mentre Sophie Wilde (Talk to Me) interpreterà un assistente “che guarda la relazione affondare”. Nel cast c’è anche anche Jean Reno (The Big Blue). Il film sarà scritto e diretto da Halina Reijn (Bodies Bodies Bodies).

Vedremo Kidman anche in Holland, Michigan, un thriller incentrato su una donna che sospetta che suo marito la tradisca e inizia una relazione tutta sua, prima di scoprire la vera, oscura vita segreta di suo marito (in post-produzione); la commedia sentimentale A Family Affair di Netflix, una storia d’amore inaspettata innesca conseguenze comiche per una giovane donna, sua madre e il suo capo, alle prese con le complicazioni dell’amore, del sesso e dell’identità (completato e in uscita nel 2024); presterà la voce in Spellpound, film d’animazione che segue le avventure di una tenace principessa che deve intraprendere un’audace missione per salvare la sua famiglia e il suo regno dopo che un misterioso incantesimo ha trasformato i suoi genitori in mostri. Infine il prossimo 20 dicembre rivedremo Kidman nei panni di Atlanna nel sequel Aquaman e il regno perduto.

Antonio Banderas reciterà anche nel triller poliziesco Clean Up Crew, su una squadra di addetti alla pulizia delle scena del crimine che scoprono una valigetta piena di soldi appartenente ad uno spietato boss del crimine, che fa gola anche ad agenti governativi corrotti (in post-produzione); il thriller The Last Girl che segue l’indagine del protetto di un investigatore privato assassinato, costretto a stringere una pericolosa alleanza con l’assassino del suo mentore per scoprire i macabri segreti della città e rendere giustizia alle sue vittime (in post-produzione); Paddington in Perù. terzo film dedicato all’orso Paddington in trasferta con la famiglia Brown in Perù dove si trveranno alle prese con un mistero che li porterà nella foresta amazzonica e sulle montagne peruviane; il dramma thriller The Monster of Florence, una ricostruzione degli otto duplici omicidi avvenuti in Italia tra il 1968 e 1985 e attribuiti al “Mostro di Firenze” (in pre-produzione).

