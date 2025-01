Scream 7 ha iniziato le riprese: prima foto da set e tutto quello che c’è da sapere sul sequel di Kevin Williamson

Kevin Williamson sceneggiatore storico del franchise di Ghostface passa dietro la macchina da presa per il settimo capitolo e riporta Neve Campbell e Courteney Cox con le new entry Isabel May e Mckenna Grace.

La produzione di Scream 7 è ufficialmente in corso, lo conferma un recente post pubblicato via Instagram del regista Kevin Williamson, parliamo dello sceneggiatore dell’originale Scream di Wes Craven nonché dei sequel Scream 2 e Scream 4 con un ruolo di produttore esecutivo in Scream 3.

Williamson torna dietro la macchina da presa a ben 26 anni dal suo esordio con Killing Mrs. Tingle, una teen dark comedy che includeva nel cast Helen Mirren e Katie Holmes. La pellicola venne prodotta, con scarsi risultati, grazie al successo di “Scream” e della serie tv Dawson’s Creek di cui Williamson all’epoca era autore e produttore esecutivo.

Williamson insieme all’annuncio del via alle riprese di “Scream 7” ha anche condiviso una prima foto dal set che mostra il logo di produzione del film, insieme alla seguente nota:

Non dovrei pubblicare su Scream e spero che [Spyglass] e [Paramount] mi perdoneranno, ma quando hai uno dei giorni migliori della tua vita è davvero difficile tenerlo per sé. Che giornata straordinaria ho trascorso lavorando con un cast e una troupe incredibili e talentuosi. Hanno dato il massimo e mi hanno sostenuto in ogni fase del percorso. Sono molto grato per questa opportunità e per Wes Craven che è stato nei miei pensieri per tutto il tempo. Il profondo impatto che ha avuto sulla mia vita e sulla mia carriera è infinito. Che giornata! Non vedo l’ora che arrivi domani!

Cast ufficiale e rumor sulla trama

Il cast include il ritorno di Neve Campbell come Sidney Prescott, l’attrice era assente dalla puntata precedente a causa di una disputa salariale, Courteney Cox che ha ufficialmente siglato il suo accordo per tornare nei panni di Gale Weathers e Mason Gooding che riprende i ruolo di Chad Meeks-Martin da “Scream VI”. I nuovi membri del cast includono Isabel May (1883), Mckenna Grace (Ghostbusters: Minaccia Glaciale), Anna Camp (Murder at Yellowstone City), Celeste O’Connor (Madame Web), Asa Germann (Gen V) e Sam Rechner (The Fabelmans). Le voci su un potenziale ritorno di Patrick Dempsey apparso in “Scream 3” e più recentemente nello slasher Thanksgiving di Eli Roth non sono state per ora confermate.

Per quanto riguarda la trama pare e sottolineiamo “pare” che il prossimo capitolo di Scream comporterà un “grande salto temporale” dopo gli eventi dell’ultimo film, affinché i figli di Sidney raggiungano un’età appropriata per essere perseguitati da un killer mascherato. A quanto pare sarebbero due le trame principali: una ruoterà attorno a Sidney e chi fa parte della sua vita presente e passata, mentre la seconda seguirà la figlia adolescente di Sidney, Taylor (il nome non è confermato) e i suoi amici.

Naturalmente tutti avranno il loro incontro ravvicinato con Ghostface che sembra abbia nel frattempo generato una sorta di culto di assassini/seguaci e questo potrebbe avere un qualche fondamento se pensiamo che Williamson è stato anche il creatore della notevole serie tv The Following. Nella serie Kevin Bacon è un tormentato detective che si trova alle prese con un serial-killer (James Purefoy) e una vera e propria setta di suoi seguaci che morirebbero e ucciderebbero per lui (vedi anche “John il Rosso” e la sua cricca di adoratori della serie tv “The Mentalist”).

Curiosità

Williamson dirige “Scream 7” da una sceneggiatura di Guy Busick (Scream V, Scream VI, Finchè morte non ci separi, Abigail) basata su una storia di James Vanderbilt (Scream V, Scream VI, Zodiac, Murder Mistery, Murder Mistery 2) che è anche produttore del film insieme a Paul Neinstein e William Sherak. Busick sta attualmente lavorando a Ready or Not 2, il sequel di Finché morte non ci separi e ha collaborato alla sceneggiatura e alla storia dell’imminente Final Destination: Bloodlines.

I crediti di Williamson includono sceneggiature per So cosa hai fatto (1997), The Faculty (1998) e Cursed – Il maleficio di Wes Craven (2005). Williamson ha anche creato le serie tv The Vampire Diaries, The Following e Stalker.

Melissa Barrera non riprenderà il suo ruolo in “Scream 7” a causa delle sue dichiarazioni sui social media in merito ad Israele, Hamas e al genocidio palestinese. Sua sorella sullo schermo, Jenna Ortega, ha abbandonato il franchise meno di 24 ore dopo, citando come motivazione conflitti di programmazione con le riprese della seconda stagione della serie tv Mercoledì e il sequel Beetlejuice Beetlejuice a cui si aggiungono, non confermati, disaccordi sul suo compenso.

Mckenna Grace è stata presa in considerazione per il ruolo della figlia di Sidney prima che Isabel May venisse scelta.

“Scream 7” uscirà nelle sale di tutto il mondo il 27 febbraio 2026, in concomitanza con il 30° anniversario dell’originale “Scream” di Craven.