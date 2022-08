Film Quentin Tarantino entusiasta di “Top Gun 2” e definisce “Lo squalo” il miglior film di sempre

Top Gun: Maverick ha ufficialmente sorpassato Avengers: Infinity War nella classifica degli incassi statunitensi, a segnalarlo non solo la stampa specializzata, ma anche l’attore Paul Bettany che in un post sul suo account Instagram ufficiale ha pubblicato uno screenshot della notizia pubblicata dal sito Variety.

Paul Bettany nei panni di Visione è stato una delle vittime di Thanos in “Infinity War”, ma non dello schiocco di dita del Titano e del successivo “Blip” che ha cancellato per cinque anni metà universo. Visione aveva incastonata nella fronte la Gemma della Mente, e durante la feroce battaglia di Wakanda il supereroe ha supplicato la Wanda aka Scarlet Witch di Elizabeth Olsen di distruggere la gemma così da impedire a Thanos di portare a termine il suo folle piano. Una Wanda disperata comprende la situazione e accetta di sacrificare l’uomo che ama per salvare metà universo, ma dopo la distruzione della gemma e la morte di Visione, il diabolico Thanos usa Gemma del Tempo per riportare Visione in vita e uccidendolo per la seconda volta e ottenendo così anche l’ultima delle Gemme dell’Infinito, e il resto è storia…

Il sito Variety riporta che “Top Gun: Maverick” ha superato “Avengers: Infinity War” al botteghino americano, con il sequel di Tom Cruise con i circa 684 milioni di dollari (684,219,728$) incassati in patria supera i 678 e rotti milioni (678,815,482$) del film Marvel diventando il sesto film con il maggiore incasso di sempre al box-office americano, lasciando indietro anche il blockbuster Titanic di James Cameron, ottavo con 600,788,188$. Top Gun 2 nel frattempo ha livello globale ha superato il miliardo e 400 milioni ($1,404,219,728) piazzandosi al 12° posto nella classifica dei maggiori incassi di sempre, scalzando così Avengers: Age of Ultron (1,402,809,540$) e posizionandosi subito dietro a Frozen 2 (1,450,026,933$). “Infinity War” per quanto riguarda gli incassi nel mondo vola troppo alto anche per i caccia da combattimento di Top Gun, il film Marvel è quinto negli incassi più alti di sempre con i suoi 2,048,359,754$, subito sopra il recente film Marvel Spider-Man: No Way Home, sesto con $1,901,232,550 e dietro, ad un’incollatura, da Star Wars: Il risveglio della Forza (2,068,223,624).

“Top Gun: Maverick” oltre ad aver battuto in patria il film Marvel “Infinity War”, ha anche superato gli incassi di Mission: Impossible – Fallout, diventando il film con il maggior incasso della carriera di Tom Cruise, nonchè secondo film ha superare il miliardo di dollari durante la pandemia dopo” Spider-Man: No Way Home” e tanto per non farsi amncare nulla “Top Gun 2” conquista la vetta del podio per il maggior incasso del 2022, lasciandosi alle spalle Jurassic World: Il Dominio che occupa il secondo posto con 986,761,437$ e un altro film Marvel, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che chiude il podio con un terzo posto da 954,998,698$.