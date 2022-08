Una pazza giornata di vacanza: dai creatori di Cobra Kai arriva il film spin-off “Sam and Victor’s Day Off”

Curiosità Film anni '80: Wargames, Tron e il computer al cinema

Lanciato da Wargames – Giochi di guerra e Ladyhawke, l’attore Matthew Broderick si affermò definitivamente grazie al regista John Hughes, mago delle commedie adolescenziali anni ’80, che dopo Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare, Breakfast Club e La donna esplosiva registra un altro successo di pubblico e critica con Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller’s Day Off) che vede Broderick nei panni di uno studente del liceo scansafatiche che salta la scuola per trascorrere un giorno a Chicago con gli amici.

“Una pazza giornata di vacanza”, che ha già generato la serie tv anni ’90 Su e giù per il college (Ferris Bueller), ora fruirà di uno spinoff dal titolo Sam and Victor’s Day Off. Il sito CBR riporta che lo spinoff sarà prodotto per la Paramount Pictures da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, i creatori della serie tv Cobra Kai, e scritto da Bill Posley che ha collaborato alla serie tv “Cobra Kai” come autore ed executive story editor oltre ad aver scritto e diretto l’horror Bitch Ass (2022).

“Sam e Victor’s Day Off” seguirà l’avventura di una giornata dei due posteggiatori che nel film originale hanno portato a fare un giretto la Ferrari del protagonista Matthew Broderick”. I posteggiatori nel film originale erano interpretati da Richard Edson e Larry “Flash” Jenkins. Edson ha recitato in oltre 100 titoli tra cinema e tv, ricordiamo ruoli in Platoon, Howard e il destino del mondo, Super Mario Bros. e più recentemente ha interpretato Carlos Perro nell’horror 3 From Hell di Rob Zombie. I crediti di Jenkins, scomparso nel 2019, hanno incluso ruoli in L’ospedale più pazzo del mondo, Fletch – Un colpo da prima pagina, Pazzi da legare e Una strega chiamata Elvira. Lo spin-off utilizzerà attori più giovani, ma al momento non ci sono indizi su chi saranno i due nuovi protagonisti.

Lo spin-off “Sam e Victor’s Day Off” è prodotto da Paul Young (Una spia e mezzo, serie tv Black-ish) attraverso la sua società di produzione Make Good Content.

Una pazza giornata di vacanza – curiosità