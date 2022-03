VES Awards 2022, vincitori: trionfano “Dune” e “Encanto” con quattro premi ciascuno

Festival e rassegne BAFTA 2022, nomination: guidano il “Dune” di Denis Villeneuve e “Il potere del cane” di Netflix

Dune di Denis Villeneuve e il musical animato della Disney Encanto con sei nomination a testa hanno trionfato ai VES Awards 2022, riconoscimento assegnato dalla Visual Effects Society (VES), un’organizzazione dell’industria dell’intrattenimento che rappresenta i professionisti degli effetti visivi.

Come previsto l’adattamento di “Dune” di Denis Villeneuve ha portato a casa quattro vittorie e il premio principale per i migliori effetti speciali fotorealistici in un film live-action (Outstanding Visual Effects in a Photoreal Feature). Per quanto riguarda l’animazione, anche “Encanto” ha portato a casa quattro vittorie e l’altro premio principale per migliori effetti speciali fotorealistici in un film animato (Outstanding Visual Effects in an Animated Feature).

Parlando all’evento, la presidente della VES Lisa Cooke ha dichiarato:

In tutti i nostri colleghi premiati stasera, vediamo il miglior lavoro della classe che eleva l’arte della narrazione ed esemplifica lo spirito di adattamento e ingegno, talenti che hanno tenuto il pubblico coinvolto ed elevato, ora più che mai. I VES Awards sono l’unico luogo che mette in mostra e onora questi eccezionali artisti globali in un’ampia gamma di discipline e siamo estremamente orgogliosi di tutti i nostri vincitori e candidati!

Altre vittorie degne di nota della serata includono Last Night in Soho di Edgar Wright che si aggiudica la categoria Supporting Visual Effects in a Photoreal Feature, Spider-Man: No Way Home che vince per le ambientazioni (Created Environments in a Photoreal Feature), Jungle Cruise per gli effetti speciali pratici (Special(Practical) Effects in a Photoreal Project) e Finch, il post-apocalittico con Tom Hanks che vince per il miglior personaggio animato fotorealistico in un film live-action (Outstanding Animated Character in a Photoreal Feature), in questo caso per l’animazione del robot Jeff.

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL FEATURE

Dune

Paul Lambert

Brice Parker

Tristan Myles

Brian Connor

Gerd Nefzer

OUTSTANDING SUPPORTING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL FEATURE

Last Night in Soho

Tom Proctor

Gavin Gregory

Julian Gnass

Fabricio Baessa

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN AN ANIMATED FEATURE

Encanto

Scott Kersavage

Bradford Simonsen

Thaddeus P. Miller

Ian Gooding

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN AN ANIMATED FEATURE

Encanto; Mirabel Madrigal

Kelly McClanahan

Sergi Caballer

Mary Twohig

Jose Luis “Weecho” Velasquez

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN A PHOTOREAL FEATURE

Finch; Jeff

Harinarayan Rajeev

Matthias Schoenegger

Simon Allen

Paul Nelson

OUTSTANDING CREATED ENVIRONMENT IN A PHOTOREAL FEATURE

Spider-Man: No Way Home; The Mirror Dimension

Eric Le Dieu de Ville

Thomas Dotheij

Ryan Olliffe

Claire Le Teuff

OUTSTANDING CREATED ENVIRONMENT IN AN ANIMATED FEATURE

Encanto; Antonio’s Room

Camille Andre

Andrew Finley

Chris Patrick O’Connell

Amol Sathe

OUTSTANDING VIRTUAL CINEMATOGRAPHY IN A CG PROJECT

Encanto, “We Don’t Talk about Bruno”

Nathan Detroit Warner

Dorian Bustamante

Tyler Kupferer

Michael Woodside

OUTSTANDING MODEL IN A PHOTOREAL OR ANIMATED PROJECT

Dune; Royal Ornithopter

Marc Austin

Anna Yamazoe

Michael Chang

Rachael Dunk

OUTSTANDING EFFECTS SIMULATIONS IN A PHOTOREAL FEATURE

Dune; Dunes of Arrakis

Gero Grimm

Ivan Larinin

Hideki Okano

Zuny Byeongjun An

OUTSTANDING EFFECTS SIMULATIONS IN AN ANIMATED FEATURE

Raya e l’ultimo drago

Le Joyce Tong

Henrik Fält

Rattanin Sirinaruemarn

Jacob Rice

OUTSTANDING COMPOSITING & LIGHTING IN A FEATURE

Dune; Attack on Arrakeen

Gregory Haas

Francesco Dell’Anna

Abhishek Chaturvedi

Cleve Zhu

OUTSTANDING SPECIAL (PRACTICAL) EFFECTS IN A PHOTOREAL PROJECT

Jungle Cruise

JD Schwalm

Nick Rand

Robert Spurlock

Nick Byrd

Fonte: Deadline