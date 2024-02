ANTIPOP: il docufilm sul musicista Cosmo in streaming in esclusiva su MUBI dal 1° marzo

Dal 1° marzo 2024 arriva in streaming e in esclusiva su MUBI il docufilm ANTIPOP di Jacopo Farina che racconta le vicende umane e artistiche di Cosmo. “ANTIPOP” è un documentario non convenzionale, che parte dalla narrazione del singolo per arrivare alla storia di un collettivo.

“ANTIPOP” prova a tirare le somme di un percorso totalmente fuori dagli schemi. Cosmo ne è la voce ostinata e contraria, un insieme di opposti che convivono in una disordinata armonia: il lirismo dei testi e la frenesia dei corpi in movimento, la musica d’autore e l’elettronica. Jacopo Farina, qui alla sua opera prima, ha seguito da vicino l’evoluzione artistica di Cosmo e qui prova a raccontarla mantenendo lo stesso spirito libero che attraversa la sua produzione musicale. “ANTIPOP” è un documentario non convenzionale, che parte dalla narrazione del singolo per arrivare alla storia di un collettivo. La storia di Cosmo è quella di una tribù: la sua famiglia, i suoi amici, Ivrea, l’universo colorato e inclassificabile che frequenta il mondo del clubbing. La noia e le insidie della vita in provincia che diventano motore per la creatività. Il documentario non nasconde nulla raccontando la crescita, la scoperta del dolore, il rischio, il successo e il fallimento. Un piccolo grande elogio della diversità esibita e sbattuta in faccia con coraggio.

Non è un caso che mi sia venuto un pezzo in cui si parla di tornare a casa e di viaggiare. Ho sempre fatto tour da una settantina di date all’anno, nell’ultimo addirittura novanta e poi, in tutto questo turbinio, è stato un anno intenso e di crescita rapida. Il pezzo è dedicato a una persona e alla casa, anche se mi rendo conto che sia stato molto più virato verso la città. Ho fatto una metafora, ma mi piace anche questa cosa, perché in effetti ho voglia di organizzare cose nella mia città, tirare su delle situazioni che prima pensavo impensabili, vorrei creare qualcosa lì.

Recentemente ha curato la sua prima campagna pubblicitaria su scala europea per la multinazionale cinese Oppo. Collabora inoltre con Fondazione Prada, per la quale realizza documentari e ritratti. Del 2018 il suo debutto al cinema con “The man who stole Bansky”, presentato al Tribeca film festival – documentario di cui cura la fotografia, narrato dalla voce di Iggy Pop.

Nel 2013 entra a far parte di Contrasto, divenendo il più giovane ritrattista a far parte della prestigiosa agenzia fotografica con base a Roma. Negli anni ha collaborato con brand e realtà mediali di spicco nell’ambito editoriale, musicale e della arti visive tra cui: Adidas, Twinset, Sony, Samsung, BBC, Universal, Noisey, Warner, Vanity Fair, Vice, Sportweek, La Triennale di Milano, Taschen, Twinset e molti altri.

[Fonte: Jacopo Farina]

Cosmo porterà sul palco, accompagnato da una band di quattro elementi, il materiale inedito che andrà a comporre il suo nuovo album, il quinto. Non mancheranno, ovviamente, i classici del suo repertorio ri-adattati per l’occasione, perché per Marco – si sa – i concerti sono un organismo vivo e mutante: ogni suo show è diverso dal precedente e ogni tour arricchisce il viaggio della sua musica con nuove strade e percorsi. Per Cosmo il concerto dal vivo è un trionfo di aggregazione e socialità, una festa dove si canta, si piange, si ride e soprattutto si balla dando al corpo quello che il corpo vuole.

A sorpresa Cosmo torna a esibirsi dal vivo nei club, e questa volta lo fa stupendo tutti con l’annuncio che in questi nuovi concerti verrà presentata per la prima volta nuova musica.

