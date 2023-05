Cinema & memorabilia: all’asta il clown di Poltergeist, la testa-ragno de La Cosa e un abito della Principessa Leia

Le aste sui memorabilia di cinema e tv di consueto rappresentano grande curiosità, ma il lotto di oggetti di scena che Prop Store sta organizzando in un’asta a Los Angeles è una sorta di rappresentazione dell’immaginario cinematografico che racchiude perlomeno tre generazioni.

Tra gli articoli spicca per i fan di Star Wars c’è l’abito da cerimonia bianco che la Principessa Leia di Carrie Fisher indossava sul set e per i set fotografici. L’abito è quello che appare nelle sequenza finale di Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza in cui gli eroi del film vengono premiati con delle medaglie al valore.

I fan dei supereroi e dei film Marvel potranno fare la loro offerta per acquistare tre pezzi straordinari: Il casco con luci rosse funzionanti che illuminano gli occhi, indossato da Pettr Quill aka Star-Lord aka Chris Pratt nel primo film dei Guardiani della Galassia datato 2014; nientemeno che il Mjolnir brandito da Mighty Thor aka Jane Foster aka Natalie Portman in Thor: Love and Thunder, trattasi dell’ex martello del Thor di Chris Hemsworth distrutto dalla Hela di Cate Blanchett in Thor: Ragnarok poi ricompostosi in Thor 4 e affidato alla Thor di Jane Foster. Infine il Batpod aka Batciclo aka Batmoto dell’Uomo Pipistrello di Christian Bale nel sequel Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012). Il design della Batmoto nasce da fu un’idea di Nolan messa successivamente sui carta da Nathan Crowley che disegnò anche la Tumbler, la Batmobile corazzata introdotta nel film Batman Begins.

I patiti dell’horror potranno nutrire i loro incubi con un lotto come si suol dire “da paura”: all’asta l’originale pupazzo clown del film Poltergeist, attenzione non parliamo del deludente remake prodotto da Sam Raimi, ma dell’originale Poltergeist – Demoniache presenze datato 1982, cult diretto da Tobe Hooper e prodotto da Steven Spielberg. Chi non ricorda la sequenza terrificante del clown che prende vita e tenta di strangolare il piccolo Robbie di Oliver Robins? Inoltre i fan più danarosi di Venerdì 13 potranno mettere le mani sulla maschera danneggiata indossata da Kane Hodder sul set di Venerdì 13 parte VII – Il sangue scorre di nuovo (1988), prima volta di Hodder nei panni di Jason a cui faranno seguito ulteriori ruoli mascherati in Venerdì 13 parte VIII: Incubo a Manhattan (1989), Jason va all’inferno (1993) e il fantascientifico JX – Jason X (2001).

Altro giro altro cimelii imperdibili per i fan del cinema anni ottanta: all’asta uno dei “pupazzi” originali utilizzati sul set di Gremlins e di proprietà di Joe Dante, regista della commedia natalizia horror per famiglie datata 1984 scritta da Chris Columbus e prodotta da Steven Spielberg. Chiudiamo con il pezzo più disturbante del lotto, trattasi dell’iconica testa-ragno del cult del 1982 La Cosa di John Carpenter, che vediamo “sgambettare” in un indimenticabile scena del film in cui si tenta la rianimazione di Norris (Charles Hallahan) con risultati a dir poco terrificanti.

Il lotto include anche gli occhiali da sole indossati da Drugo di Jeff Bridges nel cult Il grande Lebowski; il martelletto da roccia utilizzato dall’Andy Dufresne di Tim Robbins per evadere nel film Le ali della libertà; il guanto da baseball di Ray Kinsella autografato da Kevin Costner e altri materiali correlati al classico dramma sportivo L’uomo dei sogni e l’abito rosa indossato dalla Rose DeWitt Bukater di Kate Winslet durante le scene del naufragio in Titanic.

Altri pezzi battuti vedranno in vendita la corazza indossata dal Generale Maximus di Russell Crowe nelle scena da Il Gladiatore, “Al mio segnale scatenate l’inferno”; il completo indossato dal Rick Deckard di Harrison Ford sotto al cappotto arancione in Blade Runner (1982), la divisa dall’aspetto “vissuto” completa di occhiali indossata da Daniel Radcliffe in Harry Potter e la camera dei segreti; il taccuino personale di Al Pacino su cui l’attore faceva annotazioni durante le riprese di Scarface e il gioco da tavolo originale usato sul set dell’originale Jumanji del 1995.

Si stima che la Batmoto e l’abito da cerimonia della Principessa Leia frutteranno vendite per oltre 2 milioni di dollari mentre il casco di Star-Lord è stato stimato tra i 100.000 e 200.000 dollari e il clown assassino di Poltergeist tra i 200.000 e i 400.000 dollari.

L’asta che metterà in vendita circa 1.400 pezzi si terrà presso Prop Store con offerte online in diretta dal 28 al 30 giugno 2023. Per le registrazioni e il catalogo illustrato dell’asta vi segnaliamo il sito ufficiale.