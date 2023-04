RoboCop, Stargate, Fame, Poltergeist, I magnifici Sette, La rivincita delle bionde: Amazon Studios lavora a nuovi film e serie tv

Amazon Studios sta pianificando alcuni progetti cinematografici e televisivi che ha selezionato dal ricco e iconico catalogo di franchise della MGM. Amazon ha selezionato una dozzina di titoli su cui lavorare, e tra questi ci sono RoboCop, Stargate, La rivincita delle bionde (Legally Blonde), Fame – Saranno Famosi, La bottega del barbiere (Barbershop), I Magnifici Sette, La pantera rosa, Poltergeist e Il caso Thomas Crown.

Deadline riporta che molti talenti creativi di prim’ordine hanno contattato Amazon per lo sviluppo di progetti basati su questi titoli e Amazon Studios ha creato il proprio elenco di talenti per alcuni di questi progetti. Alcuni dei franchise saranno sviluppati come serie tv, altri come film e alcuni fruiranno di progetti in entrambi formati.

Ad esempio Robocop tornerà sia come lungometraggio che come serie tv, con il formato tv che dovrebbe avere la precedenza, ma a quanto pare non si tratterà del vociferato progetto incentrato sulle origini di Dick Jones, il vicepresidente senior della Omni Consumer Products interpretato nel film originale da Ronnie Cox. Quella serie tv prequel, scritta dallo sceneggiatore del “RoboCop originale” Ed Neumeier in collaborazione con Dave Parkin e Rob Gibbs, pare sia stata cassata da Amazon, che forse non ha voluto scommettere sulla premessa o creduto abbastanza nell’appeal del personaggio. Ricordiamo che esiste una sceneggiatura dal titolo Robocop Returns, un sequel che ha visto per un certo periodo coinvolto il regista Neill Blomkamp (District 9) poi ritiratosi dal progetto. “RoboCop Returns” è basato su un copione scritto alla fine degli anni ’80 da Ed Neumeier e Michael Miner, rispettivamente sceneggiatore e produttore dell’originale, che ha poi subito una serie di riscritture.

Anche i fan di Stargate avranno pane per il loro denti, lo studio sta cercando di sviluppare progetti sia cinematografici che televisivi con l’intenzione di rilanciare il franchise, che a livello cinematografico si era fermato al cult originale diretto e scritto da Roland Emmerich insieme a Dean Devlin, l’accoppiata che due anni sopo porterà nei cinema il classico Independence Day. Uscito nel 1994 il film originale di “Stargate” includeva nel cast Kurt Russell nella parte del Colonnello Jack O’Neill e James Spader nel ruolo del Dr. Daniel Jackson ed era stato concepito come primo film di una trilogia mai realizzata. Dopo i quasi 200 milioni di dollari incassati dal film, il franchise riscosse un notevole successo sul piccolo schermo, successo che generò tre serie televisive live action (SG-1, Atlantis, Universe), una serie animata (Infinity) e due film direct-to-video basati sul franchise televisivo.

Amazon sta discutendo attivamente anche per rilanciare il franchise comedy La rivincita delle bionde (Legally Blonde), l’idea è di realizzare sia un nuovo film che una serie tv. Prima dell’annuncio del reboot Amazon, La rivincita delle bionde 3 era già in sviluppo da qualche tempo, con il ritorno di Reese Witherspoon nei panni dell’avvocatessa Elle Woods, e l’attrice e sceneggiatrice Mindy Kaling (E poi c’è Katherine) reclutata per riscrivere da zero la sceneggiatura in collaborazione con Dan Goor, il creatore della serie tv Brooklyn Nine-Nine.

Riceveranno tutti un nuovo adattamento formato serie tv: Fame – Saranno famosi, all’attivo il film originale di Alan Parker del 1980, un remake del 2009 e una acclamata serie tv divenuta di culto; il franchise La bottega del barbiere (Barbershop) con protagonista Ice Cube che conta una trilogia di film con l’ultimo uscito nel 2016 e I Magnifici Sette, franchise che conta 4 lungometraggi, una serie tv (1998-2000), un remake fantascientifico del 1980 (I magnifici sette nello spazio) e un recente remake I Magnifici 7 diretto da Antoine Fuqua e con un cast stellare guidato da Denzel Washington.

In ballo anche nuovi lungometraggi per Il caso Thomas Crown, oltre all’originale datato 1968 con Steve McQueen e Faye Dunaway è stato prodotto il remake Gioco a due del 1999 con Pierce Brosnan e Rene Russo; La pantera rosa, che potrebbe potenzialmente essere prodotto come un film d’animazione, arrivando dopo otto film live-action della serie originale (1963-1993) iniziata con Peter Sellers e terminata con Roger Moore e Roberto Benigni; il capitolo non ufficiale L’infallibile ispettore Clouseau? (1968) con Alan Arkin; i due film della serie reboot usciti nel 2006 e 2009 con protagonista Steve Martin e alcune serie tv d’animazione tra cui La Pantera Rosa & Co. del 2010.

A concludere la lista dei progetti Amazon Studios troviamo il franchise Poltergeist che sarà rilanciato per il piccolo schermo con una serie tv. Il franchise ha esordito nel 1982 con il film Poltergeist – Demoniache presenze di Tobe Hooper e prodotto da Steven Spielberg, pellicola che ha generato due sequel e un mediocre remake del 2015 prodotto da Sam Raimi e diretto da Gil Kenan, Amazon quindi punterà a rilanciare il franchise horror sovrannaturale con una serie tv, formato non ancora tentato che potrebbe essere il veicolo giusto per ridare al capolavoro di Hooper lo smalto di un tempo.