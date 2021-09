DC Fandome 2021: trailer italiano e anticipazioni sull’evento in streaming

Il DC FanDome torna il 16 ottobre 2021, con numerosi film, serie tv e videogiochi in anteprima. Con il Comic-Con di San Diego sospeso a causa della pandemia di covid-19, tutta l’attenzione è puntata sull’evento virtuale di DC Entertainment.

DC FanDome è l’evento virtuale gratuito di un giorno per i fan della DC con webcast e attività dal vivo in cui mostriamo cosa di più importante abbiamo in serbo per film, giochi, serie, fumetti e altro, oltre a scoprire da vicino le persone che creano i personaggi e i mondi che tanto amiamo. Con presentazioni esclusive, dietro le quinte, festeggiamenti e momenti imperdibili, il 16 ottobre non vorrai essere da nessun’altra parte se non qui!