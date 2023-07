Dennis Villeneuve conferma una trilogia di “Dune” e lo sviluppo ufficiale di un terzo film

Dopo il recente rilascio di un nuovo trailer esteso per l’atteso Dune – Parte Due del regista Denis Villeneuve, il regista non solo ha confermato l’intenzione di Realizzare una trilogia basata sulle opere di Frank Herbert, ma ha annunciato lo sviluppo ufficiale di Dune – Parte 3.

Il sito Deadline ha riportato che il secondo film in arrivo è parte di una saga pianificata di tre film, annuncio poi confermato dal sito World of Reel che ha aggiunto: “Questo è ciò che dice Denis, questo è il piano”.

Villeneuve in precedenza aveva accennato a piani per un terzo film: “C’è il secondo libro di Dune, Messia di Dune, che potrebbe diventare un film straordinario”. Ho sempre visto che poteva esserci una trilogia, poi vedremo. Sono anni di lavoro, non riesco a pensare di andare oltre”.

La sinossi ufficiale del romanzo: Dodici anni dopo la vittoria dei Fremen sull’Imperatore Pascià Shaddam IV, Paul Muad’Dib, erede degli Atreides, è ancora il temuto Imperatore della galassia e governa l’universo dalla sua capitale su Arrakis. La forza del mito che lo circonda viene però intaccata da un complotto che vede protagonisti il Bene Gesserit, la Gilda Spaziale, i Tleilaxu e alcuni Fremen ribelli: al centro della cospirazione c’è il tentativo di indebolire la sua capacità di comando e rendere instabile la dinastia degli Atreides ostacolando la nascita di un erede. Tuttavia, il prezioso dono della prescienza dà a Paul la consapevolezza che la strada da seguire è quella indicata dal suo destino: indirizzare il proprio popolo su un percorso che lo allontani dall’autodistruzione e dalla miseria, verso un futuro armonioso e duraturo, un obiettivo che è disposto a raggiunge anche a costo del proprio sacrificio…

Il romanzo “Messia di Dune” di Frank Herbert è disponibile su Amazon.

Ricordiamo che Villeneuve sta anche sviluppando la serie tv Dune: The Sisterhood di cui dirigerà il pilota per WarnerMedia e Legendary TV. Secondo Deadline, la serie è “progettata per coesistere” con i film di Dune,” come parte dei piani globali di Legendary per Dune che includono anche videogiochi, pacchetti di contenuti digitali e serie a fumetti.”

Jon Spaihts, co-sceneggiatore dei film scriverà la serie tv che pare rispecchierà “l’approccio di NBCUniversal al franchise de La notte del Giudizo (The Purge), che comprende anche un franchise di film e serie TV”.

“The Sisterhood” esplora l’universo creato da Frank Herbert attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne: le Bene Gesserit. Dotate di straordinarie capacità grazie alla loro padronanza del corpo e della mente, le Bene Gesserit si intrecciano abilmente attraverso la politica feudale e gli intrighi dell’Imperium, perseguendo piani propri che alla fine li condurranno sull’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai suoi abitanti come Dune.”

Villeneuve a proposito del progetto ha dichiarato: “Le Bene Gesserit sono sempre state affascinanti per me. Incentrare una serie attorno a quel potente ordine di donne sembrava non solo rilevante e stimolante, ma anche un’ambientazione dinamica per una serie televisiva.

Non è stato confermato ma il progetto televisivo potrebbe essere basato sul romanzo “Sisterhood of Dune” di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, primo volume della trilogia “Great Schools of Dune” (di cui fa parte anche il seguito “Mentats of Dune”) che si propone di esplorare la fondazione di diverse scuole come quella della sorellanza Bene Gesserit.

La sinossi ufficiale del romanzo: del romanzoSono trascorsi ottantatré anni dalla distruzione dell’ultima macchina pensante nella Battaglia di Corrin, dopo che Faykan Butler prese il nome di Corrino e si affermò come primo Imperatore di un nuovo Impero. Si stanno preparando grandi cambiamenti che daranno forma e stravolgeranno tutta l’umanità. L’eroe di guerra Vorian Atreides ha voltato le spalle alla politica e a Salusa Secundus. I discendenti di Abulurd Harkonnen Griffen e Valya hanno giurato vendetta contro Vor, incolpandolo della caduta delle loro fortune. Raquella Berto-Anirul ha formato la Scuola Bene Gesserit sul pianeta giungla Rossak come prima Reverenda Madre. I discendenti di Aurelius Venport e Norma Cenva hanno costruito i conglomerati di Josef Venport di VenHold, utilizzando Navigator mutati e saturi di spezie che volano, precursori degli Heighliner. Gilbertus Albans, il guardiano dell’odiato Erasmus, sta insegnando agli umani a diventare mentat…e nasconde un incredibile segreto. Il movimento Butlerian, rabbiosamente contrario a tutte le forme di “tecnologia pericolosa”, è guidato da Manford Torondo e dal suo devoto maestro di spada, Anari Idaho. Ed è questo gruppo, tanti decenni dopo la sconfitta delle macchine pensanti, che inizia a invadere l’universo conosciuto in folle, milioni di persone, distruggendo ogni cosa sul suo cammino. Ognuno di questi personaggi, e tutti questi gruppi, rimarranno invischiati nella contesa tra Ragione e Fede. Tutti loro saranno costretti a scegliere da che parte stare nell’inevitabile crociata che potrebbe distruggere l’umanità per sempre….

Il romanzo “Sisterhood of Dune” è disponibile in edizione inglese su Amazon.

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Il prossimo capitolo della storia esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Il cast del film include Timothée Chalamet (Paul Atreides), Oscar Isaac (duca Leto Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Stellan Skarsgard (barone Harkonnen), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Mohiam), David Dastmcalchian (Piter De Vries), Chang Chen (Dottor Yueh), Sharon Duncan-Brewster (Liet-Kynes) e Dave Bautista è il nipote del barone Rabban.

“Dune – Parte Due” arriverà nelle sale il 1° novembre 2023.