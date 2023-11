Disney: Bob Iger parla del nuovo percorso intrapreso dallo studio dopo pandemia e scioperi

Disney cambia rotta, sembra che lo studio ha deciso di cambiare modello per quel che riguarda investimenti e produzioni, anche alla luce di ciò che è avvenuto dopo gli anni della pandemia di COVID, e a fronte dei recenti scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood, proteste che hanno causato un ulteriore stop alle produzioni. Per fortuna sembra che un accordo tra attori e produttori sia stato raggiunto, e che le produzioni si stiano preparando a ripartire non appena ratificato il nuovo contratto triennale.

Durante la recente conferenza sugli utili trimestrali della compagnia, il CEO della Disney Bob Iger ha rivelato (via ComicBook) che avrà un coinvolgimento più quotidiano nel programma cinematografico dello studio, per garantire che i prossimi progetti siano eseguiti nel miglio modo possibile.

Poi c’è la necessità di rafforzare la produzione creativa del nostro studio cinematografico, che genera valore in tutta l’azienda. Per raggiungere questo obiettivo, ci stiamo concentrando fortemente sui marchi principali e sui franchise che alimentano tutte le nostre attività e riducendo la produzione complessiva, per consentirci di concentrarci su un minor numero di progetti e migliorare la qualità, continuando al tempo stesso i nostri sforzi per la creazione di IP originali nuovi e avvincenti. Sto dedicando molto più tempo a questo con l’obiettivo di migliorare i rendimenti, cercando sempre di superare il livello di eccellenza creativa che il pubblico si aspetta dalla Disney. Nel frattempo, abbiamo quattro dei 10 film con i maggiori incassi al botteghino globale quest’anno, incluso Elemental della Pixar, che ha incassato quasi mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo. Oltre ad essere il film più visto uscito quest’anno su Disney+.

Iger ha voluto chiarire che il nuovo modello di investimenti sarà imperniato sul consolidamento dei molti tesori della Disney e sul creare minore quantità di contenuti a fronte di una maggiore qualità che è sempre stato un punto di forza dello studio.

Recentemente, abbiamo avuto quattro titoli davvero forti, nella top 10 dell’anno scorso, guidati da [Avatar 2: La via dell’acqua], ovviamente, ma ci sono stati anche altri successi. Detto questo, osservando la nostra produzione complessiva, è chiaro che la pandemia ha creato molte sfide, dal punto di vista creativo, per tutti, compresi noi. Inoltre, al momento della pandemia, stavamo puntando ad un enorme aumento di quello che stavamo producendo, e ho sempre pensato che la quantità possa essere in realtà un aspetto negativo quando si tratta di qualità, penso che sia esattamente quello che è successo. Abbiamo perso il focus. E così, lavorando con il talentuoso team dello studio, stiamo cercando e lavorando per consolidare, il che significa produrre meno, concentrarci maggiormente sulla qualità. Ci stiamo tutti rimboccando le maniche, me compreso, per fare proprio questo. Ovviamente abbiamo grandi risorse, grandi storie da raccontare dalle risorse che abbiamo o che abbiamo acquistato. E sono davvero ottimista riguardo al programma per il futuro, che sarà un equilibrio tra alcuni sequel davvero forti di alcuni titoli molto popolari, così come alcuni buoni contenuti originali, a partire da Wish, che uscirà nel fine settimana del Ringraziamento. Quindi mi sento bene riguardo alla direzione che stiamo prendendo, ma sono consapevole del fatto che la nostra prestazione, dal punto di vista della qualità, è stata davvero all’altezza degli standard che ci eravamo prefissati.

La programmazione della Disney oltre al citato Wish, che uscirà nei cinema italiani il 21 dicembre 2023, include Il Regno del Pianeta delle Scimmie uscirà nei cinema il 24 maggio 2024; Inside Out 2 è previsto per il 14 giugno 2024; Mufasa: The Lion King è previsto per il 5 luglio e The Amateur ha una data di uscita l’8 novembre 2024. I lungometraggi del Marvel Cinematic Universe includono Deadpool 3, Captain America: Brave New World e Thunderbolts. Il remake live-action di Biancaneve è stato posticipato al 2025 a seguito dello sciopero degli attori SAG-AFTRA.

​