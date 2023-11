Grammy 2024, nomination colonne sonore: guida il film di “Barbie” con 6 candidature

Sono state annunciate le nomination per la 66esima edizione dei Grammy Awards. I Grammy 2024 si terranno domenica 4 febbraio dalla Crypto.com Arena di Los Angeles e saranno trasmessi in diretta sulla rete televisiva CBS e in streaming live e on demand su Paramount+.

A seguire vi proponiamo le nomination nelle categorie dei “Grammy 2024” legate alla musica da film:

MIGLIORE COLONNA SONORA PER MEDIA VISIVI (INCLUSI FILM E TV)



Barbie – Mark Ronson & Andrew Wyatt

Black Panther: Wakanda Forever – Ludwig Göransson

The Fabelmans – John Williams

Indiana Jones e il quadrante del destino – John Williams

Oppenheimer – Ludwig Göransson

MIGLIOR ALBUM COMPILATION COLONNA SONORA PER MEDIA VISIVI



AURORA (Daisy Jones & The Six)

Barbie The Album

Black Panther: Wakanda Forever – Music From And Inspired By

Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3

Weird: The Al Yankovic Story

MIGLIORE CANZONE SCRITTA PER IL CINEMA, LA TV I ALTRI MEDIA VISIVI



Barbie World [From Barbie The Album]

Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. & Onika Maraj, songwriters (Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua)

Dance The Night [From Barbie The Album]

Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt, songwriters (Dua Lipa)

I’m Just Ken [From Barbie The Album]

Mark Ronson & Andrew Wyatt, songwriters (Ryan Gosling)

Lift Me Up [From Black Panther: Wakanda Forever – Music From And Inspired By]

Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Robyn Fenty & Temilade Openiyi, songwriters (Rihanna)

What Was I Made For? [From Barbie The Album]

Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

Ludwig Göransson ha ottenuto ulteriori due nomination nelle categorie Miglior composizione strumentale e Miglior arrangiamento, Strumentale o A cappella per il brano Can You Hear the Music del biopic Oppenheimer, mentre John Williams è stato nominato anche per il tema di “Helena” dal quinto film di Indiana Jones nella categoria Miglior Composizione strumentale.

Per la lista completa delle nomination vi segnaliamo il sito Grammy.com.