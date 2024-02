Grammy Awards 2024, vincitori: “Oppenheimer” miglior colonna sonora e “Barbie” miglior canzone e compilation

Annunciati i vincitori dei Grammy Awards 2024, per la categoria cinema / media visivi il compositore Ludwig Göransson si è aggiudicato il Grammy Award per la Miglior colonna sonora per i media visivi per il film Oppenheimer di Christopher Nolan. Göransson bissa dopo il primo Grammy vinto nella stessa categoria per le musiche di Black Panther nel 2019.

Billie Eilish e Finneas O’Connell hanno ricevuto il premio per la canzone originale “What Was I Made For” tratta dal film Barbie di Greta Gerwig nella categoria Miglior canzone scritta per i media visivi. “Barbie – The Album” si aggiudicato la categoria Miglior compilation di una colonna sonora per i media visivi.

Nelle altre categorie segnaliamo il documentario Moonage Daydream – David Bowie di Brett Morgen Miglior film musicale e la Miglior colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi se l’è aggiudicata Sarah Schachner per Call of Duty: Modern Warfare II.

Grammy Awards 2024 – Vincitori categorie cinema / media visivi

Miglior compilation di una colonna sonora per i media visivi

Aurora – Daisy Jones & the Six

Barbie: The Album – AA.VV. -VINCITORE

Black Panther: Wakanda Forever – AA.VV.

Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3 – AA.VV.

Weird: The Al Yankovic Story – “Weird Al” Yankovic

Miglior canzone scritta per i media visivi

What Was I Made For?, scritta da Billie Eilish e Finneas O’Connell; eseguita da Billie Eilish – Barbie VINCITORE

Dance the Night, scritta da Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson e Andrew Wyatt; eseguita da Dua Lipa – Barbie

Barbie World, scritta da Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. e Nicki Minaj; eseguita da Nicki Minaj r Ice Spice ft. Aqua – Barbie

Lift Me Up, scritta da Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Rihanna e Tems; eseguita da Rihanna – Black Panther: Wakanda Forever

I’m Just Ken, scritta da Mark Ronson e Andrew Wyatt; eseguita da Ryan Gosling – Barbie

Miglior colonna sonora per i media visivi

The Fabelmans – John Williams

Indiana Jones e il quadrante del destino – John Williams

Black Panther: Wakanda Forever – Ludwig Göransson

Oppenheimer – Ludwig Göransson – VINCITORE

Barbie – Mark Ronson e Andrew Wyatt

Miglior colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi

Call of Duty: Modern Warfare II – Sarah Schachner – VINCITORE

God of War Ragnarök – Bear McCreary

Hogwarts Legacy – Peter Murray, J Scott Rakozy e Chuck Myers

Star Wars Jedi: Survivor – Stephen Barton e Gordy Haab

Stray Gods: The Roleplaying Musical – Jess Serro, Tripod e Austin Wintory

Miglior film musicale

Moonage Daydream – David Bowie; Brett Morgen, regista e produttore -VINCITORE

How I’m Feeling Now – Lewis Capaldi; Joe Pearlman, regista; Sam Bridger, Isabel Davis and Alice Rhodes, produttori

Live From Paris, The Big Steppers Tour – Kendrick Lamar; Mike Carson, Dave Free e Mark Ritchie, registi; Cornell Brown, Debra Davis, Jared Heinke e Jamie Rabineau, produttori

I Am Everything – Little Richard; Lisa Cortés, regista; Caryn Capotosto, Lisa Cortés, Robert Friedman and Liz Yale Marsh, produttori

Dear Mama – Tupac Shakur; Allen Hughes, regista; Joshua Garcia, Loren Gomez, James Jenkins e Stef Smith, produttori