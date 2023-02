James Gunn annuncia i piani dei DC Studios per il nuovo franchise DCU

James Gunn e Peter Safran hanno finalmente rivelato via Twitter i loro piani per la prima serie di film e serie tv dei DC Studios che sono stati titolati Chapter 1: Gods and Monsters.

Questi progetti includono Superman: Legacy, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Paradise Lost, Booster Gold, Lanterns, The Authority, Creature Commandos, Waller e Swamp Thing. I progetti prenderanno il via dagli eventi del prossimo film The Flash, che oltre ad introdurre il Multiverso sarà anche un soft reboot per l’Universo DC, ma Aquaman e Blue Beetle, tra gli altri, saranno ancora canonici nella nuova linea temporale. Gunn dice nel video che “la narrazione è sempre il fulcro – questo è tutto ciò che conta per noi”. Gunn discute anche dell’impegno della DC nel lasciare che i creatori raccontino le loro storie senza interferenze e ingerenze da parte dello studio, come accaduto per Justice League e più recentemente con Batgirl.

I due progetti più attesi del duo Gunn/Safran riguardono Superman e Batman, con due nuovi film annunciati: “Superman: Legacy”, che è stato scritto da Gunn e uscirà l’11 luglio 2025, e “Batman: The Brave and The Bold” che riporterà in pista il dinamico duo Batman & Robin. In sviluppo anche una serie dal titolo “Waller” che che si concentrerà su Amanda Waller responsabile governativa del progetto “Suicide Squad”; la serie riempirà momentaneamente il vuoto lasciato dalla seconda stagione di Peacemaker, al momento messa in stand-by per i troppi impegni di Gunn. Prima di lasciarvi alla lista di titoli annunciati, c’è una regola che Gunn e Safran rispetteranno nel creare il loro nuovo universo: gli attori / personaggi televisivi e cinematografici occuperanno i medesimi ruoli in entrambi i formati, creando così un universo unico, coeso e canonico.

Doom Patrol e Titans cancellate

Prima di lasciarvi ai nuovi progetti è confermato che Warner Bros. Discovery ha cancellato entrambe le serie DC Doom Patrol e Titans dopo la loro quarta stagione su HBO Max. Per chiunque abbia pensato che il responsabili delle cancellazioni sia James Gunn, il regista ha voluto precisare che ciò non ha nulla a che fare con lui, poiché le cancellazioni si sono verificate nell’ultimo anno, prima del suo arrivo come nuovo capo dei DC Studios.

La decisione di terminare le serie ci precede. Ma sicuramente auguro il meglio al talentuoso gruppo di creatori, attori e al resto della troupe che ha prodotto entrambe le serie.

Variety ha riferito che entrambe le produzioni erano consapevoli che queste sarebbero state le loro ultime stagioni qualche tempo fa, quindi entrambe avranno finali definitivi. Una fonte ha anche sottolineato che la decisione non ha fatto parte della famigerata strategia di riduzione dei costi della Warner Bros. Discovery che ha portato alla cancellazione del film Batgirl.

Un portavoce di HBO Max ha rilasciato una dichiarazione sulla cancellazione: “Anche se queste saranno le ultime stagioni di ‘Titans’ e ‘Doom Patrol’, siamo molto orgogliosi di queste serie ed entusiasti che i fan vedano il loro finale culminante. Siamo grati a Berlanti Productions e Warner Bros. Television per aver realizzato una serie così elettrizzante, ricca di azione e sentita.

“Doom Patrol” è interpretato da Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Joivan Wade e Michelle Gomez. Anche Timothy Dalton ha recitato nella serie per le sue prime tre stagioni. il cast di “Titans” include Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft e Ryan Potter. Le ultime stagioni di Titans e Doom Patrol saranno composte da 12 episodi, divisi in due parti da sei episodi ciascuna.

Superman: Legacy

Questo è davvero l’inizio del DCU. Non è una storia di origine. Si concentra su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana, è l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano. È gentilezza in un mondo che considera la gentilezza antiquata.

Batman: The Brave and Bold

Abbiamo il nostro preferito: The Brave and the Bold….sarà l’introduzione del Batman DCU, Bruce Wayne, e anche l’introduzione del nostro Robin preferito, Damian Wayne, che è un piccolo figlio di pu**ana, assassino e sicario, che senza volerlo scoprirà di essere il vero figlio di Batman e che quest’ultimo era ignaro della sua esistenza per i primi 8-10 anni della sua vita, e lui entrerà nella sua vita e questa è la storia. È una specie di storia molto strana di padre / figlio su loro due. Ed è basata sulla serie di Grant Morrison su Batman. Ci sono un paio di autori di fumetti che sono stati eccezionalmente influenti sulle nostre cose e Grant Morrison e Tom King sono probabilmente i due principali.

Supergirl: Woman of Tomorrow

E il prossimo è Super Girl: Woman of Tomorrow. Questo è basato sulla meravigliosa serie di fumetti di Tom King che è uscita proprio l’anno scorso. È pronto per un sacco di premi. Questo è un tipo molto diverso di Supergirl. Nella nostra serie, vediamo la differenza tra Superman che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli dal momento in cui è un neonato contro una Supegirl che è stata cresciuta su un frammento di roccia al largo di Krypton e ha visto tutti intorno a lei morire ed essere uccisi in modo terribile modi per i primi 14 anni della sua vita, e poi è arrivata sulla terra quando era una ragazzina ed è molto più hardcore. Non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.

Paradise Lost

Paradise Lost è una serie, sarà una storia in stile Il trono di spade su Themyscira, l’Isola Paradiso, la casa delle Amazzoni ed è anche il luogo di nascita di Wonder Woman. Questo dramma riguarda davvero gli intrighi politici dietro una società di tutte donne. Come è successo? Qual è l’origine di questo, di un’isola di tutte donne, quali sono le belle verità e le brutte verità dietro tutto ciò? E come sono gli intrighi tra i diversi attori di potere in quella società. Si svolge prima della nascita di Diana, quindi è una storia precedente di Themyscira.

Booster Gold

Questo è uno dei personaggi preferiti in assoluto dai fan. Parla di un perdente del futuro, che usa la tecnologia del futuro di base per tornare al presente e fingere di essere un supereroe. È una serie come tutte le altre serie per HBO Max…Booster Gold è la sindrome dell’impostore legata al fingersi un supereroe.

Lanterns

Lanterns è un enorme evento televisivo di qualità HBO. È già in fase di sviluppo. E la nostra visione per questo è molto simile a “True Detective”. È ambientato sulla terra. Ha due delle nostre Lanterne Verdi preferite, Hal Jordan e Jon Stewart, protagonisti in stile True Detective, tipo mistery e gioca un ruolo davvero importante nella storia principale che stiamo raccontando attraverso film e tv. Quindi questa è uan serie tv molto importante per noi.

The Authority

Sono fantastici personaggi di Wildstorm che sono stati incredibilmente popolari per molto tempo. E li stiamo incorporando nel DCU e una delle cose con il DCU è che non è solo una storia di eroi e cattivi e non tutti i film e le serie tv riguarderanno il bravo ragazzo contro il cattivo, cosa gigantesca arriva il cielo e vince il bravo ragazzo. Ci sono cappelli neri, cappelli bianchi e cappelli grigi. Ci sono persone che sono antieroi e ci sono persone molto, discutibili, come l’autorità, che fondamentalmente credono che non si possa aggiustare il mondo in modo semplice, e in un certo senso prendono la situazione in mano. Prendono l’autorità e iniziano a fare ciò che pensano sia la cosa giusta.

Creature Commandos

L’animazione porterà al live-action e di nuovo all’animazione. È un modo per raccontare storie gigantesche ed enormi senza spendere 50 milioni di dollari ad episodio. Creature Commandos è composto da superumani militari tra cui un leader umano, un lupo mannaro, un vampiro, il mostro di Frankenstein e una gorgone. Gunn ha sottolineato che il Weasel della sua Suicide Squad sarà nella serie tv. Questa banda di disadattati è stata introdotta nell’albo Weird War Tales #93 (novembre 1980) e creata da JM DeMatteis e Pat Broderick.

Waller

“Stiamo usando gli stessi attori, questa è una continuazione di Peacemaker. Sto lavorando su Superman, quindi non possiamo fare la seconda stagione di Peacemaker. Nel frattempo stiamo lavorando su Waller”, ha riferito Gunn. Christal Henry (Watchmen) sta scrivendo la serie con Jeremy Carver (creatore di Doom Patrol).

Swamp Thing

L’ultimo film di cui vogliamo parlare è Swamp Thing, e ne parliamo perché è importante sottolineare che in queste storie, sebbene interconnesse, non sono tutte uguali dal punto di vista tonale. Ogni set di registi apporta la propria estetica a questi film, e il divertimento è vedere come queste opere tonalmente diverse si fonderanno in futuro. Questo è un film che indagherà sulle origini oscure di Swamp Thing.

The Flash

Peter Safran ha parlato del film The Flash e di Ezra Miller, il cui futuro nel DCU è ancora in sospeso.

Ezra è completamente impegnato nella riabilitazione e sosteniamo pienamente il viaggio che sta facendo in questo momento. Quando sarà il momento giusto, quando si sentirà pronto per discutere, capiremo tutti qual è il miglior percorso da seguire. Ma in questo momento, è completamente concentrato sulla guarigione. Siamo rimasti in contatto negli ultimi due mesi, sembra che stia facendo enormi progressi.

Safran ha confermato che il film diretto da Andy Muschietti riavvierà l’intero universo dei film DC grazie all’escamotage del Multiverso, ma questo non cambierà tutto, se il Superman di Henry Cavill non ha trovato posto, lo Shazam! di Zachary Levy e l’Aquaman di Jason Momoa resteranno punti saldi del nuovo DCU insieme al nuovo arrivato Bue Beetle e naturalmente al Barry Allen di The Flash.

Questi quattro film sono fantastici. Non c’è motivo per cui nessuno dei personaggi e degli attori che interpretano quei personaggi non faccia parte del DCU. Non c’è nulla che vieti che ciò accada.

“The Flash” basato sul fumetto “Flashpoint” introdurrà il Multiverso DC in cui tutto ciò che abbiamo visto sinora sarà comunque esistente. The Flash vedrà Barry Allen “rompere i legami della fisica per schiantarsi in varie dimensioni parallele, dove incontrerà versioni leggermente diverse dei classici eroi della DC”. Miller sarà affiancato da Ben Affleck nei panni di Batman, Michael Keaton nei panni di Batman e Sasha Calle nei panni di Supergirl, insieme a molti altri membri del cast dell’universo DC. Il film uscirà il 23 giugno 2023.

The Batman 2

Gli annunci di DC Studios hanno confermato un sequel in sviluppo per il The Batman di Matt Reeves, che ora è ufficialmente intitolato The Batman – Part II. Durante il grande evento dei DC Studios, è stato annunciato che “The Batman – Part II” uscirà nelle sale il 3 ottobre 2025 e che resterà un progetto sganciato dal DCU di James Gunn e Peter Safran.

Gunn e Safran a proposito dei film del Batman di Matt Reeves hanno confermato che il mondo che il regista sta costruendo fa parte della linea “Elseworlds” e non del DCU dei DC Studios.

Matt sta lavorando a Batman 2, concepita una saga crime di Batman, che include anche la serie TV Penguin. Ed è una cosa a sé stante, e ci sta lavorando sodo. È arrivato e ci ha proposto delle cose incredibili, roba davvero interessante l’altro giorno. Il nostro piano è che continui.

Safran ha poi confermato che il film è ancora sotto l’egida dei DC Studios, anche se non fa parte del franchise principale: “Stiamo investendo nel successo di The Batman, proprio come con tutto il resto”.

James Gunn sul suo nuovo approccio

Le persone sono diventate molto legate alle date [di uscita], alla realizzazione di film, qualunque cosa accada. Sono uno scrittore nel profondo e non faremo film prima che la sceneggiatura sia finita. L’ho visto accadere ancora e ancora: è un casino. È la ragione principale del deterioramento della qualità dei film odierni, rispetto a 20-30 anni fa. Il degrado dello scrittore a Hollywood è stata una storia terribile. È peggiorato molto da quando mi sono trasferito qui per la prima volta 23 anni fa. Gli sceneggiatori sono stati completamente lasciati fuori dal giro a favore di attori e registi, e rendere lo scrittore più prominente e più importante in questo processo è davvero importante per noi. Fanno questi film in cui non hanno scritto i terzi atti, e poi iniziano a scriverli durante [la produzione], sai, inventandoli mentre vanno avanti. E poi stai guardando un gruppo di persone che si prendono a pugni e non c’è flusso nemmeno nell’azione. Non puoi raccontare di nuovo la stessa storia ‘bravo ragazzo, cattivo ragazzo, cosa gigante nel cielo, bravi ragazzi vincono’. Devi raccontare storie moralmente più complesse. Devi raccontare storie che non fingono solo di essere generi diversi, ma in realtà sono generi diversi. Questo non Non è il Gunn-verse. Ciò che lo rende così divertente è vedere storie completamente diverse come l’espressione individuale degli sceneggiatori e del regista che stanno realizzando quei progetti…e non su di me che sovrappongo qualcosa a tutto ciò. Come tutti qui probabilmente sanno, la storia della DC è piuttosto incasinata, è stata fottuta. Nessuno badava al tesoro che avevano. Stavano solo regalando IP come se fossero bomboniere a tutti i creatori che sorridevano loro. Se qualcuno sta facendo qualcosa che non funziona, saremo onesti. Uno dei miei obiettivi principali è essere onesto con tutti. Qualcuno mi porta un’idea che non funziona, io sarò onesto. Stiamo costruendo in questo momento le basi per uno studio che vogliamo che duri, e non può durare se non abbiamo costruito su qualcosa di diverso dalla rigorosa onestà.

Fonte: ComicBook