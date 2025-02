La prossima estate, a tre anni dalla conclusione della trilogia di Jurassic World, di cui ogni film ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, l’intramontabile serie di “Jurassic” si evolve verso una nuova e sorprendente direzione con il sequel reboot Jurassic World – La Rinascita al cinema con Universal Pictures Italia dal 2 luglio 2025.

Con l’iconica superstar action Scarlett Johansson, il talento emergente Jonathan Bailey e il due volte vincitore dell’Oscar Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco di azione vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare ed aria.

Jurassic World La Rinascita – Trama e cast

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il Dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti, vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo. Le tre creature più gigantesche di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità. La candidata all’Oscar Scarlett Johansson interpreta l’esperta di operazioni segrete Zora Bennett, incaricata di guidare una squadra specializzata in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l’operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, si ritrovano tutti bloccati su un’isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.

Il due volte vincitore dell’Oscar Mahershala Ali è Duncan Kincaid, il più fidato leader della squadra di Zora; il candidato all’Emmy e vincitore dell’Olivier Award Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis; il candidato all’Emmy Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) appare come il rappresentante di Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Assassinio sull’Orient Express) interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia dei civili naufraghi.

Il cast comprende Luna Blaise (Manifest), David Iacono (L’estate nei tuoi occhi) e Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) nel ruolo della famiglia di Reuben. Nel film compaiono anche, come membri delle squadre di Zora e Krebs, Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) e Ed Skrein (Deadpool).

Jurassic World La Rinascita – Primo trailer ufficiale in italiano

Curiosità sul film

“Jurassic World – La Rinascita” è diretto dal vincitore del BAFTA Gareth Edwards (Godzilla 2014, Rogue One: A Star Wars Story, The Creator) da una sceneggiatura di David Koepp (Indiana Jones e il quadrante del destino), sceneggiatore originale di Jurassic Park, basata sui personaggi creati da Michael Crichton.

Il film è stato girato nel Regno Unito e Thailandia con il titolo di lavorazione “Jurassic City”.

Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters) ha rifiutato un ruolo, poiché sentiva di non poter aggiungere nulla al film, ma ha continuato a elogiare la sceneggiatura ed esprimere il suo amore per il franchise.

Jennifer Lawrence e Amanda Seyfried hanno rifiutato il ruolo di Zora Bennett.

David Leitch (Deadpool 2, Hobbs & Shaw, The Fall Guy) era in trattative per dirigere il film, ma alla fine ha rifiutato a causa di divergenze creative con Universal.

Il primo film di Gareth Edwards girato su pellicola Kodak da 35 mm e il sesto film di Jurassic Park / Jurassic World girato su celluloide.

Questo sarà il secondo film di Jurassic ad essere girato in un aspect ratio di 2,39:1 da Jurassic World – Il regno distrutto (2018), ma a differenza di quel film, che è stato girato in modo sferico con telecamere ARRI Alexa 65, questo sarà il primo film di Jurassic ad essere girato in Panavision (anamorfico) e il sesto ad essere girato su pellicola da 35 mm.

Il personaggio di Jonathan Bailey si chiama Dr. Henry Loomis in omaggio al Dr. Samuel Loomis, il personaggio di Donald Pleasence nel franchise horror Halloween.

Il film uscirà 32 anni dopo Jurassic Park (1993), 28 anni dopo The Lost World: Jurassic Park (1997), 24 anni dopo Jurassic Park lll (2001), 10 anni dopo Jurassic World (2015), 7 anni dopo Jurassic World – Il Regno Distrutto e 3 anni dopo Jurassic World – Il Dominio (2022).

Il cast include un vincitore dell’Oscar: Mahershala Ali, e una candidata all’Oscar: Scarlett Johansson.

Attraverso sei film, la saga sui dinosauri prodotta da Steven Spielberg ha incassato 6 miliardi di dollari in tutto il mondo. La recente trilogia di film di Jurassic World ha registrato i tre migliori incassi del franchise, Il primo film del 2015 (1,67 milioni di dollari nel mondo), “Il Regno Distrutto” del 2018 (1,3 miliardi di dollari) e “Il Dominio” dello scorso anno (1 miliardo di dollari nel mondo).

“Jurassic World – La Rinascita” è prodotto dal candidato all’Oscar Frank Marshall e da Patrick Crowley, entrambi produttori storici del franchise di “Jurassic” e del blockbuster di quest’estate, “Twisters”. Il film è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Foto e video ufficiali

EXCLUSIVE 🦖#JurassicWorldRebirth "goes back to what I loved about the original", Gareth Edwards tells Empire. READ MORE: https://t.co/bdpunysirc pic.twitter.com/tTNhfnaH08 — Empire (@empiremagazine) November 15, 2024

First look at "Jurassic World Rebirth." The film will be set five years following the events of “Jurassic World Dominion,” when “the planet’s ecology has proven largely inhospitable to dinosaurs,” according to the official synopsis. “Those remaining exist in isolated equatorial… pic.twitter.com/oS7BlIanXH — Variety (@Variety) August 29, 2024

Scarlett Johansson and Jonathan Bailey lead a dangerous mission in #JurassicWorldRebirth pic.twitter.com/iWjD0BMGQC — Jurassic World (@JurassicWorld) January 24, 2025

'Jurassic World Rebirth' director Gareth Edwards explains how the film feels like 'a brand-new chapter in this franchise' and 'a giant love letter to Steven Spielberg.' https://t.co/zd9WpVwkgt — Entertainment Weekly (@EW) December 18, 2024

Il film includerà una sequenza inutilizzata dal romanzo “Jurassic Park”

“Jurassic World – La rinascita” dovrebbe includere una sequenza inutilizzata dal romanzo di Michael Crichton, che Koepp e Spielberg avevano originariamente pensato per il primo film ma che alla fine hanno omesso. Lo sceneggiatore David Koepp in una precedente aveva fatto cenno proprio di una scena scartata di “Jurassic Park” riutilizzata senza rivelare quale. A svelare la scena misteriosa ci ha pensato il produttore Frank Marshall in un’intervista con Vanity Fair.

La scena riguarderà la sequenza della zattera, che segue il dottor Alan Grant e i bambini mentre tentano di attraversare una laguna su una zattera, cercando disperatamente di non svegliare un T-rex addormentato nelle vicinanze. Ovviamente, le cose non vanno come previsto.

L’estratto del romanzo recita: “Il tirannosauro era ora immerso nell’acqua fino al petto, ma riusciva a tenere la sua grande testa alta sopra la superficie. Poi Grant si rese conto che l’animale non stava nuotando, stava camminando, perché pochi istanti dopo solo la sommità della testa, gli occhi e le narici, sporgevano dalla superficie. A quel punto sembrava un coccodrillo e nuotava come un coccodrillo, muovendo la sua grande coda avanti e indietro, così l’acqua si agitava dietro di lui”.

Dichiarazioni e interviste

Il regista Gareth Edwards “ha lasciato tutto” per dirigere il film, affermando prima della produzione:

Stavo per prendermi una pausa e ho iniziato a scrivere il mio prossimo concept per un film e questo era l’unico film che mi avrebbe fatto mollare tutto come un sasso e tuffarmici dentro. Adoro Jurassic Park. Penso che il primo film sia un capolavoro cinematografico… quindi questa opportunità è come un sogno per me. E lavorare con Frank Marshall, la Universal e David Koepp, che sta scrivendo quella sceneggiatura, penso che siano tutte leggende. Quindi sono davvero molto emozionato.

Durante una recente intervista con Vanity Fair, il produttore Frank Marshall ha parlato della missione di Jurassic World Rebirth:

Sei in un posto nuovo, non sai cosa c’è dietro l’angolo. Hai una giungla diversa, hai più acqua, hai scogliere più alte. C’è un po’ di tutto ciò che fa paura. David [Koepp] Ha avuto questa idea che i dinosauri erano ormai passati di moda. La gente era stanca di loro. Erano un inconveniente. La gente non andava nei musei per vederli o negli zoo per animali da compagnia. Erano solo un intralcio. E il clima non era favorevole alla loro sopravvivenza, quindi stavano iniziando a morire e ad ammalarsi. Ma c’era un’area attorno all’equatore che aveva il clima, la temperatura e l’ambiente perfetti per loro.

Il film presenta anche il dottor Henry Loomis, un paleontologo interpretato da Jonathan Bailey. Secondo l’attore, Loomis ha un legame con il dottor Alan Grant di Sam Neill, anche se quale sia esattamente questo legame rimane un mistero. A scanso di equivoci Loomis non è una versione adulta di Tim, nipote di John Hammond, che idolatrava Grant nel film originale. È stato confermato che nessuno dei nipoti di Hammond farà parte di “Jurassic World – La Rinascita”.

Ho sempre voluto rendere orgoglioso il dottor Alan Grant. Dovrete aspettare e vedere che tipo di legame c’è tra loro.

Jurassic World La Rinascita – Il poster ufficiale italiano