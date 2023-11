Noir in Festival 2023: programma, ospiti e film in concorso della 33a edizione

Per festeggiare l’avvio della 33a edizione di Noir in Festival (1-7 dicembre Milano), la Direzione (Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova per l’Università IULM) hanno scelto un campione della letteratura contemporanea, Daniel Pennac, un luogo fortemente simbolico come la Casa del Manzoni, un protagonista del noir italiano come Giancarlo De Cataldo, un regista che al genere ha dedicato sempre una visione originale e moderna come Neil LaBute.

Il suo nuovo film, Out of the Blue (Cineteca Milano Arlecchino, ore 21.15) – omaggio al noir classico con Diane Kruger e Ray Nicholson (figlio d’arte) – rinnova la tematica più cara all’autore di In the Company of Men, lo scontro tra i sessi in cui il maschio risulta perdente, attingendo al contempoda precedenti celebri (La fiamma del peccato, Il postino suona sempre due volte, Brivido caldo) per rovesciarne lo schema in modo del tutto sorprendente. Presentato fuori concorso nella serata inaugurale del Noir in Festival, il film –prossimamente su Sky e NOW – apre una selezione tutta orientata alla provocazione e all’ibridazione del genere come già si intuisce dal primo titolo del concorso: Animalia di Sofia Alaoui (Cineteca Milano Arlecchino, ore 18.15), ambientato in un Marocco fantastico e popolato da creature del sogno (o dell’incubo).

Sarà invece Giancarlo De Cataldo a dialogare con Daniel Pennac alla Casa del Manzoni (venerdì 1 dicembre, ore 19.00) in occasione della consegna del Raymond Chandler Award che quest’anno celebra l’autore della popolare saga di Malaussène, proprio nell’anno in cui è uscito il capitolo finale, Capolinea Malaussène. Daniel Pennac dedicherà la sua giornata milanese dapprima agli studenti dell’Università IULM (partner del festival) con un incontro moderato da Stefano Bartezzaghi e introdotto dal Rettore Gianni Canova (Auditorium IULM 6, ore 15.30), poi ai frequentatori dell’Institut Français di Milano (per la presentazione del film Il paradiso degli orchi tratto dal suo primo romanzo), quindi ai lettori con un firmacopie alla Libreria Feltrinelli Duomo (ore 18.15), per approdare infine alla Casa del Manzoni per la serata di premiazione.

Nel fitto calendario tra cinema e letteratura del Noir in Festival 2023 si segnala inoltre la partecipazione di un nuovo asso del noir europeo, il tedesco Harald Gilber, con il suo formidabile investigatore, il commissario Oppenheimer. Lo scrittore incontrerà gli appassionati alla Libreria Rizzoli Galleria alle ore 17.00 presentando il suo recente Morte tra le macerie. Il commissario Oppenheimer e la banda dei fazzoletti gialli (Emons Libri).

“La sorpresa sarà la cifra narrativa di quest’edizione”, dicono Marina Fabbri e Giorgio Gosetti, “perché il noir è sempre capace di inventare strade nuove per essere in sintonia con mutamenti e le ansie del tempo. Cominciamo con l’ironia di Daniel Pennac, percorreremo le strade del genere attraverso un cinema potente e originale, accoglieremo grandi scrittori, cercheremo il nuovo tra i finalisti del Premio Scerbanenco (per la letteratura) e del Premio Caligari (per il cinema) e, alla fine di questa maratona emozionante e divertente, capiremo che una stagione drammatica del nostro tempo trova risposte, ragioni e speranze proprio nell’arte di chi sa guardare oltre l’immediato. Come è tradizione di scrittori e cineasti di talento”.

Otto i film del concorso internazionale, tutti in anteprima italiana al Cinema Arlecchino, sette gli eventi speciali e i fuori concorso, sei i film finalisti per il Premio Claudio Caligari per la migliore opera italiana di genere dell’anno. Come ogni anno sono cinque i romanzi italiani di genere candidati al Premio Giorgio Scerbanenco, ospitato nuovamente a Casa Manzoni e che da quest’anno, grazie al sostegno della Lombardia Film Commission, vede la nascita del Premio Scerbanenco – Romanzo per il Cinema; undici gli scrittori protagonisti degli incontri a Rizzoli Galleria, sette gli appuntamenti al Campus IULM tra cui la masterclass di Daniel Pennac, il racconto del mondo noir di Gabriele Salvatores con Gianni Canova e Paola Jacobbi e un incontro su Cormac McCarthy, scomparso quest’anno, tra romanzi, cinema e vita.

Un posto di rilievo spetta infine alla giornata dedicata il 2 dicembre al Giallo Storico e alla vicenda di Marianna de Leyva, la celebre Monaca di Monza de “I promessi sposi” di Manzoni, a cura di Cinzia Masotina e Marina Fabbri, realizzata in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Manzoniani e la Casa del Manzoni. Vi partecipano gli studiosi Mauro Novelli e Daniela Brogi, gli scrittori Giancarlo De Cataldo, Luca Crovi, Marina Marazza, Ben Pastor, Marcello Simoni, il regista Marco Bellocchio.

Tra gli eventi cinematografici più attesi: il nuovo film di Neil LaBute Out of the Blue con Ray Nicholson (figlio d’arte) e Diane Kruger; The Goldman Case di Cédric Kahn, una delle più splendenti sorprese dell’ultimo festival di Cannes; il vincitore del Pardo d’oro Critical Zone di Ali Ahmadzadeh, thriller-verità sulla vita sotterranea nella Teheran degli Ayatollah; gli italiani Runner di Nicola Barnaba con Matilde Gioli e Francesco Montanari e The Garbage Man di Alfonso Bergamo con Paolo Briguglia e Tony Sperandeo; il noir israeliano a tempo di rap The City di Amit Ulman; il provocatorio queer-thriller Femme di Sam H. Freeman e Ping Ng Chong; il candidato all’Oscar The Ashes of Time di Loïc Tanson; la serie d’animazione Italica Noir: i ferri del mestiere dedicata alla Mala milanese e narrata da Jake La Furia.

Tra gli appuntamenti letterari: la nuova stella del noir tedesco Harald Gilbers con Morte sotto le macerie (Emons Libri), Giancarlo De Cataldo con il suo Colpo di ritorno (Einaudi), Donato Carrisi (L’educazione delle farfalle, Longanesi), la best seller canadese Ashley Audrain (Sussurri, Rizzoli), Giampaolo Simi (Il cliente di riguardo, Sellerio), la magica Deepti Kapoor con L’età del male (Einaudi) e il fondatore di Virgilio.it Fausto Gimondi con Fortuna criminale (Longanesi), presentato da Camila Raznovich.

Tra gli ospiti particolari e gli eventi irrinunciabili di questa edizione possiamo suggerire l’incursione nel mondo musicale: con il libro di Giovanni Robertini («Linus» e «Rolling Stone») Morte di un trapper (Harper Collins); la presenza di Nina Zilli che affianca la scrittrice e regista Cinzia Bomoll con la lettura di brani di Non dire gatto (Ponte alle Grazie); Pivio che racconta la musica del noir realizzata con Aldo De Scalzi (e i vinili di Diabolik). E ancora, la serata dedicata dal Centre Culturel Français a Daniel Pennac con la proiezione de Il Paradiso degli orchi (di Nicolas Bary, con Bérénice Bejo ed Emir Kusturica) e la “riscoperta” di uno dei film più sorprendenti di Marco Bellocchio, Sangue del mio sangue, intensa e personale indagine storica su una monacatura forzata nel ’600 ed eco del più noto episodio manzoniano.

“La scelta di Daniel Pennac per il nostro ‘Nobel’ della narrativa noir”, dicono Marina Fabbri e Giorgio Gosetti, “è in qualche modo emblematica di tutto il programma dell’anno. Autore fuori dagli schemi, ironico e spiazzante anche nel suo attraversamento del genere, Pennac ci guida in territori inediti del mystery in cui la realtà e l’inaspettato, lo sfondo sociale e la fantasia, il sorriso e il dramma hanno la meglio sulla tradizione del noir classico e lo traghettano nel mondo di oggi. Lo stesso spirito di ‘passaggio’ abbiamo del resto voluto sottolinearlo grazie alla matita di Manuele Fior con la sua Milano sospesa tra i segni millenari del Duomo e la skyline di una metropoli futuribile”.

Manuele Fior firma l’immagine della 33a edizione

Tra i più apprezzati artisti di graphic novel e illustratori, recentemente uscito in libreria con le graphic novel Celestia (Oblomov edizioni, 2019-2020) e Hypericon (Coconino Press, 2022), Manuele Fior ha all’attivo collaborazioni con i più importanti nomi dell’editoria italiana e internazionale: Coconino Press, Oblomov, La Repubblica, La Stampa, Internazionale, Einaudi, Feltrinelli, Mondadori, La nave di Teseo, Dargaud, Futuropolis, L’école des loisirs, Gallimard, Le Monde, The New Yorker, Dark Horse, etc. Negli anni la sua opera è stata premiata con alcuni tra i massimi riconoscimenti del settore: il Fauve d’or al festival di Angoulême, il Micheluzzi Award del Napoli Comicon, il Gran Guinigi e il Yellow Kid di Lucca Comics & Games e l’Inkpot award al San Diego Comic-Con. Il Noir in Festival l’ha scelto per firmare l’immagine della 33° edizione, unendosi alla galleria di artisti eccellenti che ha visto sfilare, dal 1991 ad oggi, nomi come Paolo Bacilieri, Gigi Cavenago, Lorenzo De Felici, Mario Alberti, Hugo Pratt, Lorenzo Mattotti, Bill Plympton, Charles Schultz, Mojmir Jezek e molti altri.

Una collaborazione, quella tra Manuele Fior e il Noir in Festival, che ha il sapore della predestinazione. Sue, infatti, sono le recenti copertine dei romanzi editi da La Nave di Teseo di Giorgio Scerbanenco, autore al quale il festival intesta dal 1997 il premio per la miglior opera di narrativa italiana dell’anno di genere noir. Il segno magico e onirico di Fior, sospeso tra il blu notte di Eyes Wide Shut e le fascinazioni cyberpunk di Ghost in the Shell, ci trasporta nello scenario misterioso di una Piazza Duomo insolita e immersa nel silenzio, dove si aggira una figura enigmatica: un detective? Un assassino? O il riflesso delle angosce di cui è portatore sano l’uomo contemporaneo?

“L’essenza del genere noir”, dichiarano i direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, “è quella di rimescolare le carte in tavola, rifuggire lo status quo, evadere dalle consuetudini. E quale modo migliore di rappresentare la sua anima più moderna se non giocare sul contrasto che Manuele Fior, potentemente, rappresenta nell’immagine di quest’anno: la Milano del Duomo, quella da cartolina che tutti conosciamo, si scontra con la Milano del futuro, un groviglio di grattacieli luminescenti che rappresenta la finanza, il virtuale, le intelligenze artificiali. Da questo attrito tra vecchio e nuovo nascono non rovine ma dubbio, curiosità, dibattito e conoscenza. Questo è esattamente lo spirito che anima l’edizione 2023 e ringraziamo Manuele per averlo affrescato in modo così preciso e appassionato.”

Manuele Fior è uno dei più noti e apprezzati fumettisti e illustratori contemporanei. Con le sue graphic novel, tradotte in più di 10 lingue, si è aggiudicato i più importanti premi internazionali e prestigiose mostre. Quotidiani, riviste e case editrici gli commissionano regolarmente illustrazioni di articoli e copertine, in Italia e all’estero. Le sue indimenticabili gouache e la crescente notorietà gli hanno portato lavori come manifesti per il cinema e importanti manifestazioni culturali, uniform edition per le opere di Pavese, Scerbanenco, Ballard e Louise Penny.

Noir In Festival – I film in concorso

Venerdì 1 dicembre, ore 18:30, Cineteca Milano Arlecchino

PARMI NOUS

ANIMALIA

di Sofia Alaoui

Marocco, 2023, 90′

Sceneggiatura: Sofia Alaoui, Laurie Bost e Raphaëlle Desplechin

Interpreti: Oumaïma Barid, Mehdi Dehbi, Fouad Oughaou

Vendite internazionali: Totem Films

Una giovane donna di umile provenienza, si sta lentamente adattando ai privilegi della famiglia di suo marito con il quale vive nella lussuosa casa di famiglia. Alcuni strani avvenimenti soprannaturali mettono il Marocco in uno stato di emergenza e la donna, improvvisamente sola, è costretta a intraprendere un viaggio. Incinta, spaventata e piena di dubbi sulla sua esistenza, deve attraversare zone deserte e villaggi sperduti dove incontra persone non sempre disposte ad aiutarla, cani rabbiosi e una natura che sembra prendere il sopravvento. L’opera prima della regista definita da Screen Daily tra le “stelle arabe di domani” è uno sci-fi bucolico che racconta la ricerca della maturità spirituale insieme all’emancipazione femminile.

Sabato 2 dicembre, ore 18:30, Cineteca Milano Arlecchino



RUNNER

di Nicola Barnaba

Italia, 2023, 90’

Sceneggiatura di Nicola Barnaba e Marco Guerrini

Interpreti: Matilde Gioli, Francesco Montanari

Produzione: Camaleo

Distribuzione italiana: Plaion Pictures

Fare la runner per Lisa è un punto di partenza per farsi strada nel cinema, il suo sogno da quando era bambina. È finalmente su un set, accompagna Sonja, l’attrice con cui ha una relazione speciale. Sembra che nulla possa andare storto fino a che un giorno, rientrando in albergo, Sonja viene uccisa e Lisa accusata ingiustamente dell’omicidio. Lisa è costretta a scappare per salvarsi la vita e cercare le prove che dimostrino la sua innocenza. Un action thriller adrenalinico che alterna momenti di commedia esilaranti con la claustrofobia dell’albergo isolato in cui è ambientato. In questo labirinto la protagonista corre, si nasconde, lotta e salta (Matilde Gioli è quasi Lara Croft) per fuggire da poliziotti corrotti che cercano di incastrarla.

Sabato 2 dicembre, ore 21:15, Cineteca Milano Arlecchino



LE PROCÈS GOLDMAN

THE GOLDMAN CASE

di Cédric Kahn

Francia, 2023, 115′

Sceneggiatura: Cédric Kahn e Nathalie Hertzberg

Interpreti: Arieh Worthalter, Arthur Harari, Stéphan Guérin-Tillié

Distribuzione italiana: Movie Inspired

Vendite internazionali: Charades

Nel 1976 davanti alla corte d’assise comincia il secondo processo a Pierre Goldman, condannato in prima istanza

all’ergastolo per una serie di rapine a mano armata nell’ultima delle quali sono morti due farmacisti. Goldman, già

militante dell’estrema sinistra e con un passato da guerrigliero in America Latina, si dichiara innocente per l’ultimo

capo d’accusa. Lo difende l’avvocato Georges Kiejman che, per primo, ha più di un dubbio sul suo cliente, sostenuto

invece dall’opinione pubblica e dai grandi intellettuali come Jean-Paul Sartre e Simone Signoret. Un capolavoro del

genere processuale, ma anche una storia di bruciante attualità, nonostante il tempo trascorso.

Domenica 3 dicembre, ore 18:30, Cineteca Milano Arlecchino



BOHOJA

A MAN OF REASON

di JUNG Woo-sung

Corea del Sud, 2022, 103’

Sceneggiatura: Jung Hae-Sin, Jung Woo-Sung

Interpreti: Jung Woo-Sung, Kim Nam-Gil, Park Sung-Woong

Distribuzione Italiana: Blue Swan Entertainment

Prossimamente in DVD e su piattaforme digitali

Dopo dieci anni di prigione, Su-hyuk viene a sapere di avere una figlia e decide di lasciare l’organizzazione per ricostruirsi una vita normale. Il boss per il quale lavorava si sente tradito e lo fa tenere d’occhio da Kang, il suo secondo, il quale si rivolge a un duo di assassini conosciuti come ‘The Washer’ per farlo fuori. Il sogno di una vita normale si trasforma nel più pericoloso degli incubi. Un film sulle mafie che rubano e uccidono nascondendosi dietro lo sviluppo urbano, metafora della dittatura alla quale non si può che obbedire. Un successo nei festival di Toronto, Busan e Sitges, diretto da uno dei più popolari attori coreani, protagonista di Hunt di Lee Jung-jae, al Noir nel 2022.

Domenica 3, ore 21:15, Cineteca Milano Arlecchino

Anticipato dall’episodio 1 di Italica Noir: i ferri del mestiere (10’)



HAIR HAZOT

THE CITY

di Amit Ulman

Israele, 2023, 80′

Sceneggiatura: Amit Ulman

Intepreti: Amit Ulman,

Produzione: Daroma Productions

Un musical rap ambientato in una città che richiama le atmosfere dei Noir americani anni ’50. In una notte di tempesta Sarah Bennet arriva nell’ufficio del detective Joe e gli chiede di aiutarla a trovare sua sorella. Joe manda via la donna, ma qualcosa in quella richiesta di aiuto lo spinge ad aprire un’indagine fino ad accorgersi che nel caso è coinvolto il più pericoloso criminale della città che nessuno vuole affrontare. Quando anche Sarah scompare, il detective non può sottrarsi alle ricerche. Una città di jazz club e gangster, di cultura hip hop che si fonde con l’estetica del secondo dopoguerra d’oltreoceano. Ulman, star del rap in Israele, scrive, dirige e interpreta un film ricco di citazioni che traduce in un’opera moderna il grande cinema di genere del passato. Con un finale che denuncia la sfiducia di un intero paese verso le istituzioni ufficiali.

Lunedì 4 dicembre, ore 18:30, Cineteca Milano Arlecchino



MANTAGHEYE BOHRANI

CRITICAL ZONE

Iran/Germania, 2023, 99’

di Ali Ahmadzadeh

Distribuzione: I Wonder Pictures

Girato in maniera del tutto clandestina nei bassifondi e nel sottosuolo di Teheran, il film racconta in prima persona il viaggio notturno di Amir, guidato dalla voce del navigatore satellitare che lo porta dai suoi clienti, tossicodipendenti e anime tormentate in cerca di sollievo. Accompagnato dal suo cane, incontra consumatori abituali, spacciatori e contrabbandieri. Il regista svela e documenta le storie di un’assistente di volo di ritorno da un viaggio, di una madre che cerca di salvare il figlio dalla droga, di un gruppo di prostitute transessuali, tutte persone reali prese dalla strada e portate fedelmente sullo schermo in chiave, a tratti, psichedelica. Vincitore del Pardo d’oro all’ultimo Festival di Locarno.

Lunedì 4, ore 21:15, Cineteca Milano Arlecchino

Anticipato dall’episodio 2 di Italica Noir: i ferri del mestiere (10’)



FEMME

di Sam H. Freeman e NG Choon Ping

UK, 2023, 99′

Sceneggiatura: Sam H. Freeman e NG Choon Ping

Interpreti: Nathan Stewart-Jarrett, George MacKay

Vendite internazionalI: Antoncorp

La vita e la carriera di drag queen di Jules vengono distrutte da un attacco omofobo. Quando tempo dopo rincontra il suo aggressore in una sauna gay, sente di potersi vendicare. Senza tacchi e trucco, Jules è molto diverso dalla drag lasciata malconcia in mezzo alla strada e riesce ad infiltrarsi nella vita di Preston. Il suo carnefice ha i modi violenti che diventeranno la stessa arma con la quale tra un incontro sessuale e l’altro Jules lo seduce, gli restituisce quell’aggressività e aspetta paziente di consumare freddo il piatto della vendetta. Un neo-noir queer pieno di tensione che denuncia la mascolinità ostentata e tossica, opera prima del duo di registi rivelazione dell’ultimo Berlinale Panorama con Nathan Stewart-Jarrett (tra i protagonisti della mitica serie inglese Misfits) e George MacKay (protagonista di 1917 di Sam Mendes).

Martedì 5 dicembre, ore 21:15, Cineteca Milano Arlecchino

Anticipato dall’episodio 3 di Italica Noir: i ferri del mestiere (10’)



OPERATION NAPOLEON

di ÓskarÞór Axelsson

Islanda/Germania, 2023, 102′

Sceneggiatura: ÓskarÞór Axelsson, Marteinn Thórisson, Arnaldur Indriđason (autore dell’omonimo romanzo)

Interpreti: Iain Glen, Vivian Ólafsdóttir, Jack Fox

Vendite internazionali: Beta Cinema

L’avvocato islandese Kristin viene trascinata nel vortice di una cospirazione internazionale quando riceve il filmato del relitto di un aereo, ritrovato dopo lo scioglimento di uno dei più grandi ghiacciai d’Islanda. Il vecchio aereo tedesco della Seconda Guerra Mondiale non solo attira criminali spietati sulla scena, ma anche il direttore della CIA William Carr (interpretato da Iain Glen, il Jorah Mormont di Game of Thrones), che sta cercando da molto tempo dirimuovere il relitto in gran segreto. Kristin non si dà pace finché non viene scoperta la chiave che risolverà l’enigma dell’Operazione Napoleon. Un thriller dal ritmo serrato che porta sullo schermo l’omonimo bestseller mondiale di Arnaldur Indriđason (1999). Dal regista che ha battuto tutti i record di incassi nei cinema Islandesi, specialista nel cinema di genere.

Noir In Festival – I film fuori concorso

Venerdì 1 dicembre, ore 21:15, Cineteca Milano Arlecchino

OUT OF THE BLUE – FILM DI APERTURA

IL FUOCO DEL PECCATO

di Neil LaBute

USA, 2022, 104′

Sceneggiatura di Neil LaBute

Interpreti: Diane Kruger, Ray Nicholson

Distribuzione Italiana: Eagle Pictures

Prossimamente su Sky e NOW

Connor è un giovane uomo da poco arrivato in una cittadina di provincia dove lavora come bibliotecario. Quando un giorno nella spiaggia dove spesso va a correre incontra Marilyn – femme fatale più matura di lui – la sua vita cambia radicalmente. I due si legano in una passione erotica ed intellettuale che arriva fino all’ossessione di stare insieme per sempre. Ma Marilyn è sposata con un uomo ricco e molto violento di cui può liberarsi solo con l’aiuto di Connor. Con un plot che strizza l’occhio agli erotic-thriller degli anni ’90 e cita Il postino suona sempre due volte (1981), uno dei registi cult del cinema americano contemporaneo ci regala un omaggio al grande Noir classico. Una straordinaria Diane Kruger accompagna Ray Nicholson (figlio di Jack), nel suo primo ruolo da protagonista.

Martedì 5 dicembre, ore 18:30, Cineteca Milano Arlecchino



LÄIL A SÉIL

THE LAST ASHES

di Loïc Tanson

Lussemburgo, 2023, 120’

Sceneggiatura: Loïc Tanson e Frédéric Zeimet

Interpreti: Sophie Mousel, Timo Wagner, Jules Werner, Luc Schiltz, Philippe Thelen

Vendite Internazionali: Samsa Film

Lussemburgo 1838: da secoli il paese è sottoposto a regimi stranieri autoritari e brutali: la fame e il degrado hanno decimato la popolazione. Nel nord domina la famiglia Graff il cui patriarca ha isolato il suo villaggio dietro alte mura, garantendo la sicurezza con una ferrea e religiosa disciplina. Alla legge della famiglia si ribella la dodicenne Helena che cerca di fuggire con l’aiuto di Jon, il figlio minore del vecchio Graff. 15 anni dopo la nazione è finalmente indipendente e la nuova ferrovia sta modificando la vita della popolazione. Ma nel villaggio dei Graff nulla sembra cambiare nonostante la fragilità del vecchio patriarca. Quando la straniera Oona viene trovata vicino al corpo del braccio destro dei Graff, sorprendentemente la donna viene accettata nella comunità. Un western europeo, un revenge movie sorprendente e originale.

Mercoledì 6 dicembre, ore 18:30, Cineteca Milano Arlecchino

Anticipato dall’episodio 4 di Italica Noir: i ferri del mestiere (10’)

THE GARBAGE MAN

Italia, 2023, 98’

di Alfonso Bergamo

sceneggiatura: Alfonso Bergamo, Armando Festa, Craig Peritz

Interpreti: Paolo Briguglia, Tony Sperandeo, Roberta Giarrusso, Randall Paul

Produzione: Fenix Entertainment Spa – Gika Productions

In una imprecisata periferia italiana del sud, in preda al degrado urbano, si muove come un automa il protagonista del racconto, un netturbino che nella vita è stato sempre un perdente. L’uomo ha paura di tutto, del suo passato, del futuro e soprattutto del presente, che lo vede alle prese con il desiderio di ripulire il mondo dal marcio che impregna la società. È l’amore per una donna, la figlia di un suo collega, che lo spinge verso ideali che forse non è in grado di sostenere a causa della sua natura di anti-eroe. Alle prese con un mondo dove conta solo la legge del più forte e il malaffare si intreccia con la logica del denaro e del profitto, l’uomo alzerà la testa rischiando tutto.

Mercoledì 6 dicembre, ore 21:15, Cineteca Milano Arlecchino

Anticipato dalla Consegna Premi Cinema 2023

THE MARSH KING’S DAUGHTER

di Neil Burger

USA, 2023, 109′

Sceneggiatura: Elle Smith, Mark L. Smith, dal romanzo omonimo di Karen Dionne

Interpreti: Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Brooklynn Prince

Distribuzione Italiana: Lucky Red

Helena ha una vita apparentemente normale: ha un marito affettuoso, una figlia molto bella e un lavoro che la tiene impegnata. Ma Helena nasconde un doloroso segreto; quando era adolescente, sua madre è stata rapita e rinchiusa in una baita sperduta tra i folti boschi canadesi. Sono trascorsi vent’anni da quell’orribile evento e, nonostante la donna abbia celato la sua rabbia, il sentimento torna a galla quando suo padre, colpevole del rapimento, evade dal carcere. Helena si mette subito sulle sue tracce, l’unica sicura di essere in grado di scovarlo e pronta finalmente a farsi giustizia da sola. Tratto dal pluripremiato bestseller internazionale di Karen Dionne, scritto da Mark L. Smith, sceneggiatore di The Revenant (2015) di Iñárritu e diretto dal regista di Limitless (2011), è un thriller dal ritmo incalzante per il quale una straordinaria Daisy Ridley lascia la spada laser degli ultimi Star Wars per imbracciare un fucile.

Noir In Festival – Eventi speciali

Venerdì 1 dicembre, ore 17:30, Institut français Milano

AU BONHEUR DES OGRES

IL PARADISO DEGLI ORCHI

di Nicolas Bary

Francia, 2013, 92’

Sceneggiatura: Nicolas Bary, Jérôme Fansten, Serge Frydman dal romanzo di Daniel Pennac

Interpreti : Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, Guillaume de Tonquédec, Emir Kusturica

Distribuzione italiana: Plaion Pictures

In collaborazione con Institut Français Milano

Al centro commerciale “Au bonheur parisien” Benjamin Malaussène, ufficialmente assunto come tecnico, ha un ruolo ingrato: essere il “capro espiatorio” da vessare in pubblico quando un cliente si lamenta di un prodotto acquistato. Nel colorato e multietnico quartiere di Belleville, Malaussène è amato da tutti. Ma quando una serie di esplosioni, da cui Benjamin esce miracolosamente vivo, turbano la routine del centro commerciale, la polizia e i colleghi cominciano a sospettare che il bombarolo sia lo stesso Benjamin. Per scagionarsi dalle accuse, Ben cerca di scoprire il vero autore delle bombe con l’aiuto dell’amico Stojil, guardiano notturno e di un’avvenente giornalista d’inchiesta soprannominata “Zia Julia”.

Sabato 2 dicembre, ore 16:30, Cineteca Milano Arlecchino



SANGUE DEL MIO SANGUE

di Marco Bellocchio

Italia, 2015, 104’

Soggetto e sceneggiatura: Marco Bellocchio

Interpreti: Pier Giorgio Bellocchio, Lidiya Liberman, Fausto Russo Alesi, Alba Rohrwacher, Federica Fracassi,

Alberto Bellocchio, Roberto Herlitzka, Toni Bertorelli, Elena Bellocchio, Patrizia Bettini, Ivan Franek, Filippo Timi.

Distribuzione: 01 distribution

Convento delle Clarisse di Bobbio, XVII secolo. Federico Mai, giovane uomo d’armi viene spinto dalla madre a recarsi a visitare suor Benedetta, accusata di stregoneria per aver sedotto Fabrizio, fratello gemello di Federico, morto suicida. Benedetta sarà condannata alla prigione perpetua e murata viva. Federico, trent’anni dopo, diventato cardinale, la incontrerà nuovamente, ancora rinchiusa in quelle mura. Ai giorni nostri, bussa al portone del convento, trasformato poi in prigione e che ora risulta abbandonato, Federico Mai, sedicente ispettore del ministero, accompagnato da Rikalkov, un miliardario russo, che lo vorrebbe acquistare. In realtà quel luogo è ancora abitato da un misterioso conte che occupa abusivamente alcune celle dell’antica prigione e che si aggira in città solo di notte.

Cineteca Milano Arlecchino

Episodio 1 (Domenica 3, ore 21.15), Episodio 2 (Lunedì 4 dicembre, ore 21.15), Episodio 3 (Martedì 5 dicembre, ore

21:15), Episodio 4 (Mercoledì 6 dicembre, ore 18:30)



ITALICA NOIR: I FERRI DEL MESTIERE

Italia, 2023, 4×10’

Regia di Federico Cadenazzi

Voce narrante: Jake La Furia

Illustrazioni: Gabriele Bollassa, Alessandro Bellandi

Sceneggiatore: Girolamo Lucania

Musiche: Dimitri Scarlato

Produzione: Infinity LAB, Grey Ladder Productions e Amateru

Distribuzione: RTI Mediaset Infinity

Una serie true crime di animazione che in quattro episodi ricostruisce fatti di cronaca nelle atmosfere del cinema e della letteratura noir, per ricordare sanguinosi avvenimenti della Mala milanese narrati dalla voce del rapper Jake La Furia. Siamo a Milano, tra sangue e grandi rapine, prostituzione, rapimenti, bande criminali e ladri solitari. Conflitti a fuoco e fughe rocambolesche, amicizia, gentiluomini, patti di non belligeranza, ingegno, giustizia: è la storia delle grandi bande e dei solisti della rapina, da Vallanzasca a Turatello, da Ezio Barbieri a Luciano Lutring. Ma è anche il racconto di Milano e dei suoi quartieri, della loro trasformazione, testimoni di un tempo che fa parte della nostra Storia. Italica Noir: I Ferri del Mestiere torna con la seconda stagione e arriva in anteprima assoluta sul grande schermo del Noir in Festival.

I finalisti del Premio Caligari

Sabato 2 dicembre, ore 17:30, Sala dei 146 – IULM 6

COME PECORE IN MEZZO AI LUPI

di Lyda Patitucci

Italia, 2023, 100’

Sceneggiatura: Filippo Gravino

Interpreti: Isabella Ragonese, Andrea Arcangeli, Clara Ponsot, Tommaso Ragno

Produzione: Groenlandia, Rai Cinema

Distribuzione: Fandango

Vera è un’agente sotto copertura della Polizia. Ha un carattere duro temprato dai rischi della sua professione e segnato da un passato familiare doloroso. Incaricata di infiltrarsi in una banda internazionale di rapinatori, scopre che uno di loro è suo fratello minore Bruno, con cui ha rotto i rapporti da tempo. Appena uscito di prigione, Bruno non ha soldi e vuole partecipare a un colpo per ricominciare da capo un’altra vita insieme a sua figlia. Vera e Bruno si ritrovano improvvisamente uno di fronte all’altra, in ruoli opposti e obbligati a mantenere il segreto che li lega: i due saranno costretti a fare delle scelte che metteranno a dura prova il raggiungimento dei reciproci obiettivi.

Sabato 2 dicembre, ore 20:00, Sala dei 146 – IULM 6

MIA

di Ivano De Matteo

Italia, 2023, 108’

Sceneggiatura: Ivano De Matteo, Valentina Ferlan

Interpreti: Greta Gasbarri, Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Vinicio

Marchioni, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo

Produzione: Lotus Production – Leone Film Group, Rai Cinema

Distrubuzione: 01 distribution

La storia di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di una quindicenne meravigliosa, rendendola un incubo. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, il ragazzo decide di distruggerla. Al padre rimane solo una cosa: la vendetta.

Domenica 3 dicembre, ore 17:30, Sala dei 146 – IULM 6

MIXED BY ERRY

di Sydney Sibilia

Italia, 2023, 110’

Sceneggiatura: Armando Festa, Sydney Sibilia, dall’omonimo libro di Simona Frasca

Interpreti: Luigi D’Oriano, Emanuele Palumbo, Giuseppe Arena, Francesco Di Leva, Greta Esposito, Cristiana

Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, FabrizioGifuni, Adriano Saleri

Produzione: Groenlandia, Rai Cinema

Distribuzione: 01 distribution

Nella Napoli degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico sogna di fare il deejay. I mixtape amatoriali che realizza per i suoi amici sono richiestissimi. Con l’aiuto dei fratelli riesce a mettere in piedi un piccolo negozio di musica in cui vendere le sue compilation col marchio “Mixed by Erry”. Quello che sembrava un gioco iniziato nei vicoli di Forcella, presto diventa un’avventura leggendaria e, benché emblema del falso, “Mixed by Erry” diventa laprima “etichetta” in Italia, con una produzione che trasforma una piccola impresa locale in un impero. Una storia sull’ascesa e la caduta di Erry, primo “pirata” nella discografia italiana, una vicenda clamorosa che ha rivoluzionato il concetto di pirateria, narrata come una fiaba moderna dall’autore di Smetto quando voglio.

Domenica 3 dicembre, ore 20:00, Sala dei 146 – IULM 6

DENTI DA SQUALO

di Davide Gentile

Italia, 2023, 104’

Sceneggiatura: Valerio Cilio, Gianluca Leoncini

Interpreti: Tiziano Menichelli, Stefano Rosci, Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce

Produzione: Goon Films, Lucky Red, Ideacinema, Rai Cinema

Distribuzione: Lucky Red

È la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, un luogo affascinante e misterioso cattura la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca e torbida piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile. Una fiaba drammatica, cruda e a tratti violenta ma anche avventurosa e divertente su un ragazzino che capisce che fare pace con il proprio passato è ciò che deve perseguire prima di diventare grande.

Lunedì 4 dicembre, ore 20:00, Sala dei 146 – IULM 6

NINA DEI LUPI

di Antonio Pisu

Italia, 2023, 104’

Sceneggiatura: Antonio Pisu, Pierpaolo De Mejo, Annapaola Fabbri,

Interpreti: Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci, Davide Silvestri, Caterina Gabanella, Tiziana

Foschi, Fabio Ferrari

Produzione: Genoma Films

Mentre un’improvvisa tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica sul pianeta, una neonata di nome Nina viene ritrovata sulla montagna nei pressi di un paese sperduto. Dopo il catastrofico evento che tutti chiamano «la sciagura», la civiltà si sgretola, le risorse scarseggiano e tra gli esseri umani vige la legge del più forte. Il paese di Nina resta miracolosamente un mondo a parte: gli abitanti vivono senza tecnologia e Nina cresce con un forte legame con la natura che la porta a essere vista come strega per via degli strani fenomeni che accadono in sua presenza. Quando una banda di predoni invaderà il paese, con complicità interne, decimando la popolazione e soggiogando i superstiti, Nina adolescente riuscirà a fuggire nei boschi. Imparerà a sopravvivere convivendo con i lupi, fino a comprendere i poteri che ha dentro di sé. Con questa consapevolezza tornerà al villaggio.

Martedì 5 dicembre, ore 20:00, Sala dei 146 – IULM 6

L’ULTIMA NOTTE D’AMORE

di Andrea Di Stefano

Italia, 2022, 124’

Sceneggiatura: Andrea Di Stefano

Interpreti: Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Camilla Semino Favro, Martin

Francisco Montero Baez, Mauro Milone, Carlo Gallo, Mauro Negri, Fabrizio Rocchi, Katia Mironova, Chandra Perkins

Produzione: Indiana Production, MeMo Films, Adler Entertainment, Vision Distribution

Distribuzione: Vision Distribution

Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

Il Noir in Festival è diretto da: Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (Delegato IULM). Una realizzazione: Studio Coop. Con il patrocinio di: Comune di Milano – Manzoni 150. Promosso da: Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema. In collaborazione e con il sostegno di: IULM. In collaborazione con: Cineteca Milano Arlecchino, Casa del Manzoni e Centro Nazionale Studi Manzoniani, Lombardia Film Commission, Institut français Milano, Rizzoli Galleria, Circolo dei lettori di Milano, Milano Film Network, Goethe-Institut Mailand, Lo Scrittoio. Media partner: Cinecittà News, Ciak, Cinefilos.it, Comingsoon.it, Hot Corn, Feltrinelli Librerie, Radio Popolare, Sky Cinema. Technical partner: Audioluci.com, Sub-Ti, Tecnografica. Associato: AFIC, FIAPF.

