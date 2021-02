Oscar 2021: le shortlist dei film in lizza per le categorie Miglior trucco e Migliori Effetti speciali

Annunciate dall’Academy le shortlist delle 20 pellicole in lizza per due categorie squisitamente tecniche dei prossimi Oscar 2021: la categoria Miglior trucco e acconciatura e la categoria Migliori effetti speciali.

Partiamo con i 10 film in lizza per un posto nella categoria Miglior trucco, oltre al Pinocchio di Matteo Garrone, ci sono Birds of Prey, il film in solitaria della Harley Quinn di Margot Robbie, il musical natalizio Jingle Jangle e il dramma Mank di David Fincher, entrambe produzioni targate Netflix, e l’adattamento Elegia Americana con Glenn Close e Amy Adams.

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

“Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” (Warner Bros)

“Emma” (Focus Features)

“The Glorias” (Roadside Attractions and LD Entertainment)

“Elegia Americana” (Netflix)

“Jingle Jangle: un’avventura natalizia” (Netflix)

“Fino all’ultimo indizio” (Warner Bros)

“Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix)

“Mank” (Netflix)

“One Night in Miami” (Amazon Studios)

“Pinocchio” (Roadside Attractions)

Per quanto riguarda i 10 titoli in lizza per un posto nella categoria Migliori effetti speciali fa il bis Birds of Prey con Margot Robbie, ritroviamo anche il Mank di David Fincher insieme al Midnight Sky di George Clooney entrambi pellicole targate Netflix, In corsa ci sono anche il remake live-action Mulan, il thriller d’azione Bloodshot con Vin Diesel super-soldato, la divertente avventura post-apocalittica Love and Monsters con Dylan O’Brien a cui si aggiungono l’immancabile Tenet di Christopher Nolan e due outsider: il film animato Soul di Pixar e il documentario Welcome to Chechnya su un gruppo di attivisti che rischia la vita combattendo per i diritti LGBTQ in Cecenia.

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

“Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” (Warner Bros)

“Bloodshot” (Sony Pictures)

“Love and Monsters” (Paramount Pictures)

“Mank” (Netflix)

“The Midnight Sky” (Netflix)

“Mulan” (Walt Disney Pictures)

“Il solo e unico Ivan” (Disney Plus)

“Soul” (Pixar)

“Tenet” (Warner Bros)

“Welcome to Chechnya” (HBO)

Le nomination agli Oscar 2021 saranno annunciate il 15 marzo con la cerimonia di premiazione della 93a edizione degli Academy Awards fissata per domenica 25 aprile in diretta sulla ABC.

Fonte: Deadline