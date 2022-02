Super Bowl 2022: gli spot con Arnold Schwarzenegger, Ewan McGregor, Jim Carrey e Zendaya

Il Super Bowl 2022 si è concluso con la vittoria dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals al SoFi Stadium di Inglewood in California per 23 a 20. La cantante country Mickey Guyton ha eseguito “The Star-Spangled Banner” come prima cantante country donna di colore a eseguire l’inno nazionale per la finalissima.

Lo spettacolo previsto per l’intervallo del “Super Bowl 2022” ha visto esibirsi Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar con apparizioni a sorpresa di 50 Cent, Anderson .Paak e i rapper non udenti Sean Forbes e Warren “WAWA” Snipe.

Immancabili anche gli spot tv interpretati da grandi nomi che costellano ogni finalissima e che quest’anno vi riproponiamo in una selezione di video che trovate a seguire.

Expedia con Ewan McGregor

Ewan McGregor pronto a riprendere il ruolo di Obi-Wan Kenobi nell’omonima serie tv di Disney+ e come voce del Grillo Parlante nel Pinocchio di Guillermo del Toro, in occasione del Super Bowl 2022 si è prestato come testimonial di Expedia, sito web statunitense di viaggi lanciato nel 2001. I progetti di McGregor oltre a Star Wars e Pinocchio lo vedranno come fratellastro di Etahn Hawke nel dramma Raymond and Ray; protagonista di Cow nei panni di un pilota americano abbattuto durante la seconda guerra mondiale che evita la cattura dai tedeschi con l’aiuto di una mucca e infine nel dramma Everest nei panni dello scalatore britannico George Mallory che tentò ripetutamente di scalare la cima più lata del mondo negli anni ’20.

General Motors con Mike Myers, Seth Green, Rob Lowe e Mindy Sterling

Mike Myers riprende il ruolo di Dottor Male per uno spot di General Motors. Affinchè il supercattivo dei film di Austin Powers possa conquistare il mondo, dovrà prima salvarlo dall’incombente disastro climatico che lo affligge riducendo le emissioni nocive. In una recente intervista al Today Show, Myers è tornato a parlare di un Austin Powers 4: “Mi piacerebbe farne uno. Si si si…Vedremo. Non posso né confermare né negare l’esistenza o la non esistenza di un tale progetto, se esista o non esista”.

Squarespace con Zendaya diretta da Edgar Wright

Zendaya vista di recente in Dune e Spider-Man: No Way Home fa squadra con il regista Edgar Wright (Baby Driver, Ultima notte a Soho). Lo spot inizia con una citazione della filastrocca “Sally Sold Seashells by the Seashore” (Sally vende conchiglie in riva al mare) con la voce narrante del rapper André 3000. Purtroppo gli affari di Zendaya non vanno alla grande, almeno fino a quando non decide di venderle sul sito Squarespace, una società americana di creazione e hosting di siti Web con sede a New York.

Amazon Alexa con Colin Jost e Scarlett Johansson

Il comico Colin Jost del Saturday Night Live, visto nel sequel Il principe cerca figlio e nel live-action Tom & Jerry, appare in uno spot pubblicitario di Amazon Alexa con la sua vera moglie, l’attrice Scarlett Johansson meglio nota come la supereroina Marvel Vedova Nera. Nella pubblicità vediamo un’invadente Alexa in grado di leggere la mente intromettersi in tutti i momenti teneri di Jost e Johansson.

Nissan con Eugene Levy, Brie Larson, Danai Gurira e Dave Bautista

Un terzetto be assortito di attori di film Marvel, Brie Larson (Captain Marvel), Danai Gurira (Black panther) e Dave Bautista (Guardiani della Galassia) fanno squadra con e Eugene Levy e Catherine O’Hara della serie tv canadese Schitt’s Creek. Lo spot presenta un immaginario ed esplosivo film d’azione dal titolo “Thrill Driver” che culmina in una standing ovation per il cast durante la premiere del film.

Lays Potato Chips con Seth Rogen & Paul Rudd

Accoppiata tutta da ridere quella reclutata dal brand delle patatine Lays, con Paul Rudd visto di recente in Ghostbusters: Legacy e Seth Rogen che ha recentemente interpretatola commedia originale An American Pickle di HBO Max. Nello spot Rudd interpreta l’officiante del matrimonio di Rogen e i due raccontano le patatine Lays attraverso i generi cinematografici (commedia, thriller, azione e horror). Lo spot si conclude con Rogen che sposa l’inquietante protagonista del segmento horror.

Uber Eats con Jennifer Coolidge, Trevor Noah, Gwyneth Paltrow e Nicholas Braun

Anche l’azienda Uber, che ora consegna a casa di tutto con Uber Eats, non si è lasciata sfuggire la vetrina del Super Bowl 2022 e per l’occasione ha reclutato la Jennifer Coolidge della serie tv 2 Broke Girls, il comico sudafricano Trevor Noah, l’attrice Gwyneth Paltrow e Nicholas Braun visto in Scherzi della natura e nel remake Poltergeist, per avvertire i clienti di Uber Eats che nonostante il nome dell’azienda, non tutto quello che consegnano è commestibile.

Booking.com con Idris Elba

Booking.com, agenzia di viaggi online olandese per la prenotazione di alloggi ha reclutato come testimonial l’attore Idris Elba visto di recente nei panni di Bloodsport nella Suicide Squad di James Gunn e nel cast del western di Netflix The Harder They Fall. Elba si esibisce in una serie di scenette in cui oltre al suo fascino mette in campo anche una notevole simpatia e una buona dose di autoironia.

BMW USA con Arnold Schwarzenegger & Salma Hayek

L’icona action Arnold Schwarzenegger e la sensuale Salma Hayek recitano per BMW nei panni di due divinità: Zeus e Hera. In questa versione integrale dello spot, Zeus ed Hera si ritirano dall’Olimpo, ma tutti nel mondo mortale vogliono che Zeus dia loro una piccola scarica onde risolvere piccoli problemi quotidiani legati all’elettricità.

Planet Fitness con Lindsay Lohan, William Shatner e Danny Trejo

L’ex star Disney Lindsay Lohan, William Shatner meglio noto come Capitano James Tiberius Kirk dell’astronave Enterprise e Danny Trejo aka Machete tutti reclutati per promuovere la catena americana di palestre Planet Fitness.

Chevrolet con il cast de I Soprano

L’intro della serie tv di culto I Soprano viene utilizzata per introdurre il giovane cast dell’amata serie tv. Vediamo Jamie-Lynn Sigler, nella serie Meadow, la figlia di Tony Soprano, alla guida di una delle prime Chevy Silverado completamente elettriche. Quando arriva in città Sigler saluta Robert Iler, che ha interpretato suo fratello A.J.. Il creatore e showrunner dei Soprano, David Chase, ha diretto lo spot con il supporto di molti dei membri della troupe che ha prodotto la serie originale.

Rocket Mortgage & Rocket Homes con Anna Kendrick

La graziosa e talentuosa Anna Kendrick gioca con ‘immaginario dell’iconica Barbie per pubblicizzare una società che eroga mutui per acquistare e ristrutturare la casa dei sogni. Lo spot appare proprio come una pubblicità della Barbie e della sua casa dei sogni, almeno fino a quando intrusi bellicosi tentano di ostacolare e infrangere il sogno dell’iconica bambola e di una adorabile ragazzina, ma interviene Kendrick che sciorina consigli e salva la situazione. Da notare che nello spot si ammicca anche all’altrettanto iconica linea di giocattoli di Master of the Universe, con il mortifero Castello di Greyskull in vendita.

Verizon con Jim Carrey

In attesa di goderci l’istrionico Jim Carrey ancora nei panni del supercattivo Robotnik nel sequel live action Sonic 2, l’attore è stato reclutato da Verizon per rievocare la dark-comedy Il rompiscatole del 1996, che vedev Carrey nei panni di un instabile tecnico della tv via cavo che comincia a perseguitare Matthew Broderick. Carrey tona nei panni di Ernie “Chip” Douglas per promuovere il servizio Internet 5G di Verizon.

Budweiser diretto da Chloe Zaho

Immancabile spot della birra Budweiser ospite fisso della vetrina del Super Bowl e quest’anno lo spot è stato diretto nientemeno che dalla regista Chloe Zhao, premio Oscar per il dramma Nomadland nonché regista del film Marvel Eternals. Lo spot coinvolge un cavallo di razza Clydesdale ferito ad una zampa e un cane che tifa evidentemente per una ripresa dell’equino.