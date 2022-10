Festa del Cinema di Roma 2022: il programma completo di Alice nella Città

Si svolgerà a Roma dal 13 al 23 ottobre 2022, nel quadro della Festa del Cinema di Roma, la XX edizione di Alice nella città, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiC, della Regione Lazio, del Comune di Roma in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e Auditorium della Conciliazione.

Dopo il successo della passata edizione, anche quest’anno, l’Auditorium della Conciliazione affiancherà l’Auditorium Parco della Musica e il Cinema Giulio Cesare per accogliere il programma ufficiale del festival. E non solo. Grazie alla collaborazione con Urban Vision, che metterà a disposizione i suoi maxi-schermi, Alice nella città estende la sua programmazione anche nelle Piazze della Capitale con la proiezione dei contenuti extra e degli incontri con i protagonisti di questa edizione. Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella città presenta un programma di anteprime assolute, esordi alla regia e conferme originali: 12 le opere del Concorso e 3 i film Fuori Concorso a cui si aggiungono, nella sezione competitiva Panorama Italia, 8 film in concorso e 5 proiezioni speciali che pongono l’accento sul cinema italiano, con proiezioni di film e documentari. Sono inoltre 4 Eventi Speciali a cui si affianca la selezione Sintonie, linea di programma pensata in collaborazione con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e che accoglie 4 film presentati quest’anno nella Sezione Orizzonti. In programma anche 1 serie, 1 restauro e 28 cortometraggi (16 in concorso, 7 animazioni e 5 proiezioni speciali) selezionati in collaborazione con Premiere Film.

Tra gli ospiti di questa XX edizione l’attore australiano Russell Crowe, che porterà ad Alice nella Città in anteprima la sua opera seconda come regista, il thriller Poker Face, e la cantante Emma Marrone alla sua terza prova come attrice dopo Benvenuti al Nord e Gli anni più belli, stavolta come portagonista nel film Il ritorno, diretto da Stefano Chiantini e presentato nella sezione Panorama Italia.

Per quanto riguarda Premi e Giurie torna il PREMIO MIGLIOR FILM ALICE NELLA CITTÀ, riconoscimento assegnato da una giuria di trentacinque ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni. Inoltre i lungometraggi presenti nella sezione competitiva “Panorama Italia” concorrono per l’assegnazione del PREMIO RAFFAELLA FIORELLA PER IL MIGLIOR FILM ITALIANO. La giuria è composta da: Riccardo Milani,(regista) Massimiliano Bruno (regista), Tosca (cantante), Milena Mancini (attrice), Giampaolo Morelli (attore). Il premio avrà un riconoscimento di 3.000 euro che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore. Quest’anno debutta anche la prima edizione del PREMIO CORBUCCI; concorrono al Premio tutti i lungometraggi di finzione, della durata minima di 80 minuti, che al momento della loro partecipazione in una delle sezioni di Alice nella Città, non abbiano ancora una distribuzione per il mercato italiano. La giuria è presieduta dal regista Gabriele Mainetti ed è composta anche da Domenico Dinoia, Presidente della Fice, dalla regista Emanuela Rossi, dalla regista Paola Randi e da Carmine Imparato, esercente Membro della Presidenza Fice nazionale. Il premio consiste in un contratto di distribuzione per il mercato italiano con un P&A del valore di 50.000 euro. Il film vincitore, grazie alla partnership con il circuito di sale cinematografiche della Fice, avrà la garanzia di un’uscita theatrical in un minimo di 20 sale nelle principali città capozona d’Italia, nel primo trimestre dell’anno successivo a quello del festival. Nell’eventualità che a vincere sia un film internazionale, ai costi di lancio e distribuzione, verrà aggiunto il costo di acquisizione di tutti i diritti di sfruttamento per il territorio italiano. La distribuzione sarà a cura della Nori Film, nuova società di distribuzione creata da Carlo e Claudio Corbucci.

Concorso

FILM DI APERTURA

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON | Opera prima Commedia, Animazione | USA | 2021 | 90′ | di Dean Fleischer-Camp | Cast: Jenny Slate, Dean Fleischer-Camp, Isabella Rossellini Distribuzione: Universal Pictures

I 12 film in concorso trovano in Marcel The Shell With Shoes On un’apertura ideale. Dean Fleischer-Camp dirige un racconto straordinariamente efficace di parole e immagini, ispirato a una serie di cortometraggi in stop-motion sul valore dei sentimenti e dei legami affettivi. Marcel è una conchiglia parlante, alta un pollice con un solo occhio e un paio di scarpe da ginnastica, che vive in un Airbnb e sembra discendere direttamente da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry.

ARMAGEDDON TIME in coproduzione con la Festa del Cinema di Roma Drama | USA | 2022 | 115′ | di James Gray | Cast: Anne Hathaway, Jermey Strong, Banks Repeta, Jaylin Weeb, Anthony Hopkins | Distribuzione: Universal Pictures

Armageddon Time è un viaggio nella memoria che James Gray trasforma in qualcosa che riguarda l’incapacità di dare espressione ai desideri e alle legittime aspirazioni. Ci parla della difficile necessità di scendere a patti con i limiti e le mancanze. Per Paul (il sorprendente Banks Repeta) le ferite della coscienza si aprono di fronte al compromesso dei rapporti più intimi.

LA MATERNAL – Opera seconda Drama | Spagna | 2022 | 100′ | di Pilar Palomero | Cast: Carla Quilez, Angela Cervantes, Ruben Martines, Pepe Lorente | Distribuzione internazionale: Elle Driver

La Maternal di Pilar Palomero racconta una storia di maternità, forza, coraggio e superamento ma anche di isolamento, paura e abbandono. Palomero (Premio Goya per il miglior film con Las Niñas) sceglie ancora l’adolescenza come innesco per raccontare il nostro tempo senza (pre)giudizi.

BEFORE I CHANGE MY MIND | Opera prima Drama | Canada | 2022 | 89′ | di Trevor Anderson Cast: Vaughan Murrae, Dominic Lippa, Lacey Oake, Matthew Rankin, Shannon Blanchet

Anche per Trevor Anderson l’infanzia è un periodo pieno di tumulti costanti. La storia di Robin, protagonista queer della

sua opera prima Before I Change My Mind, interpretato dall’attore adolescente non binario Vaughan Murrae, trae spunto dall’esperienza personale del regista. A prima vista il film sembra perseguire l’agenda di tanto cinema sociale, ma in realtà cerca in modi diversi di raccontare l’adolescenza com’è davvero, con tutta la sua ambigua, inconsapevole e profonda complessità.

I LOVE MY DAD Commedia, Sentimentale | USA | 2022 | 96′ | di James Morosini Cast: Patton Oswalt, James Morosini, Claudia Sulewski, Rachel Dratch | Distribuzione internazionale: Magnolia Pictures International

Per lo sceneggiatore e regista James Morosini il rapporto con il padre (Patton Oswalt) è legato al ricordo di un inganno. Il suo I Love My Dad mette in luce la crudeltà della farsa e lascia che la dinamica genitore-figlio rimanga sospesa nel dolore reale, ispido e inquietante, di una genuina bugia. Uno spunto ideale che il regista francese Simon Rieth ha esplorato fino ai limiti più profondi.

CLOSE | Opera seconda Drama | Belgio, Francia, Paesi Bassi | 2022 | 105′ | di Lukas Dhont | Cast: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens | Distribuzione: Lucky Red

Sono ragazzi che rivendicano il loro spazio nel mondo, quando l’identità incerta inizia achiedere chiarimenti e nello stesso tempo bisogna imparare a fare i conti con un’inesorabile miscela di dubbi, paure e turbolenze interiori, i protagonisti di Close. Ancora una volta il regista belga Lukas Dhont, con il suo secondo lungometraggio, toglie la pelle al reale. Riporta la storia di un limbo emotivo alle sue ossa, alla purezza di un’età in cui le emozioni sono meno inibite dall’idea di norme o costrutti sociali. Ci racconta di una vicinanza – titolo stesso del film – che riesce ad essere sia straziante che piena di speranza

LES PIRES | Opera prima Drama | Francia | 2022 | 99′ | di Lise Akoka e Romane Gueret | Cast: Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh | Distribuzione: IWonder

Per Lise Akoka e Romane Guéret l’infanzia non è un santuario, ma un luogo di libertà. Dopo il cortometraggio Chasse royale e la webserie Tu préfères – dove già si mostra tutta la loro attenzione per il mondo dei minori -, le parole, le fantasie e i dubbi dei ragazzi di Les Pires (opera prima premiata nella sezione Un Certain Regard a Cannes) sono lo spunto ideale per una riflessione meta-cinematografica più profonda sui limiti e le inadeguatezze del mondo adulto, in cui le registe si pongono il

problema della conoscenza della realtà e soprattutto sulla possibilità di fare cinema verità.

CET ÉTÉ – LÀ Commedia/Drama | Francia | 2022 | 99′ | di Eric Lartigau | Cast: Marina Fois, Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni, Ángela Molina, Adèle Wismes | Distribuzione internazionale: STUDIOCANAL

Nel privilegiare la soggettività dei bambini, Éric Lartigau (La Famille Bélier) torna ad esplorare il disaccordo essenziale tra il modo in cui i più piccoli e gli adulti interagiscono con il mondo. Interpretato da Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni, Marina Foïs, Cet Été-Là (tratto dalla graphic novel di Jillian Tamaki e Mariko Tamaki) è un percorso di indagine sui grandi riti di passaggio della vita, è una storia di crescita che vede a confronto tre generazioni, in tre distinte età, in cui l’incomunicabilità la fa da padrona.

SIGNS OF LOVE | Opera prima Drama | USA | 2022 | 98′ | di Clarence Fuller | Cast: Rosanna Arquette, Dylan Penn, Hopper Penn, Zoë Blu Sidel | Distribuzione internazionale: BlueFox

Signs Of Love di Clarence Fuller solleva riflessioni sulla vita e sui possibili modi di stare al mondo di un adolescente che sta cercando di uscire da un ambiente tossico. Il film di Fuller è un puzzle familiare dentro e fuori dallo schermo, i protagonisti sono interpretati dalla coppia madre-figlia nella vita reale Rosanna Arquette e Zoë Bleu, insieme ai fratelli Dylan Penn e Hopper Penn.

IL CERCHIO Documentario | Italia | 2022 | 108′ | di Sophie Chiarello | Cast: i bambini della sezione B della scuola Elementare Manin di Roma (2015/2020) | Produzione: Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Sky Documentaries

E’ proprio nell’importanza di far confluire la realtà nel cinema, di mediare tra l’una e l’altro, che troviamo il senso del lavoro della documentarista Sophie Chiarello. Lungo i cinque anni di riprese, la classe filmata diventa il ritratto di un Paese che si evolve e la cui identità cambia e si trasforma. Il Cerchio – unico film italiano in concorso – non è un documentario sui bambini ma con i bambini, un documentario che parla di loro ma anche di noi, gli adulti; un diario indispensabile all’elaborazione del mondo di oggi, in cui si specchia quello di domani. Il cinema, dunque, come educazione alla vita.

SUMMER SCARS – Opera prima Drama | Francia | 2022 | 104′ | di Simon Rieth | Cast: Raymond Baur, Simon Baur, Gregory Lu, Benjamin Lu, Ymane Desert | Distribuzione internazionale: Wild Bunch

Summer Scars (Nos Cérémonies) è un debutto a combustione lenta. Funziona come una metafora sulla potente natura degli attaccamenti familiari, sul mistero di un ricordo scomparso nelle profondità delle ferite dell’infanzia e delle loro disastrose conseguenze nell’età adulta.

HAWA – Opera seconda Drama | Francia | 2022 | 104′ | di Maïmouna Doucouré | Cast: Sania Halifa, Oumou Sangaré, Titouan Gerbier, Jérôme Pouly, YSEULT, Thomas Pesquet Hawa | Produzione: Dien Ou Producions e Amazon

La grande letteratura per l’infanzia ci ha insegnato che le fiabe hanno le loro radici nella realtà e non nella fantasia come a qualcuno piace credere. La regista franco-senegalese Maïmouna Doucouré (Cuties) ha ancorato il suo secondo lungometraggio alla fiaba contemporanea, al sogno inaccessibile di un’adolescente audace e determinata. Hawa (interpretata da un’eccezionale Sania Halifa) offre spunti di profondissima riflessione sulla norma e sul diverso che sempre ci portiamo dentro, sull’importanza di distinguersi per rincorrere i propri desideri se ci aiutano a vivere meglio.

Fuori Concorso

PROIEZIONI SPECIALI

AFTERSUN Opera prima Drama | Gran Bretagna, USA | 2022 | 98′ | di Charlotte Wells | Cast: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall | Distribuzione: MUBI

Con il suo primo lungometraggio, After Sun (prodotto da Barry Jenkins), la sceneggiatrice e regista Charlotte Wells crea un ritratto sottile e nostalgico di una relazione padre-figlia. Il film della Wells è essenzialmente un gioco a due che si lega al filo narrativo del concorso. La sensibilità umana con cui crea i personaggi di Calum (interpretato dalla star di Normal People Paul Mescal, protagonista con la regista di un incontro con il pubblico) e di sua figlia di undici anni Sophie (Francesca Corio) è di una grazia immensa: li differenzia, li rende complessi, unici, ne costruisce le reciproche relazioni, ne racconta il loro spessore umano, senza mai giudicare, senza mai farsi avanti, prendendoli per mano. Ciò che resta nei ricordi ricostruiti da una Sophie adulta (Celia Rowlson-Hall) è più una poesia che un semplice frammento di memoria.

A HOUSE MADE OF SPLINTERS Documentario | Danimarca | 2022 | 87′ | di Simon Lereng Wilmont | Distribuzione internazionale: Cinephil PIGGY di Carlota Pereda | Horror | Spagna, Francia | 2022 | 100′ | Cast: Laura Galán, Richard Holmes, Carmen Machi, Claudia Salas, Irene Ferreiro, Camille Aguilar | Distribuzione: IWonder

A House Made Of Splinters è uno di quei documentari che interagiscono davvero con l’esistenza. Il regista danese Simon Lereng Wilmont torna in Ucraina per raccontare le vite dei bambini che vivono alla periferia del conflitto russo-ucraino in corso. Invece di concentrare la sua lente su coloro che sono in prima linea, Wilmont sceglie di mostrare l’effetto devastante della guerra sulle famiglie, attraverso i ritratti di Eva, Alina, Sasha e Kolya. Non ci sono risposte facili per i bambini di Lysychansk, ma l’attento lavoro di osservazione e il chiaro rapporto con i bambini riescono a catturare lo spirito dell’infanzia con incredibile onestà, autenticità e cura, offrendo anche piccole schegge di speranza.

PIGGY di Carlota Pereda | Horror | Spagna, Francia | 2022 | 100′ | Cast: Laura Galán, Richard Holmes, Carmen Machi, Claudia Salas, Irene Ferreiro, Camille Aguilar | Distribuzione: IWonder

Piggy è qualcosa di decisamente diverso da tutti i film del programma. È un film di genere con qualcosa di importante da dire al mondo adulto. Qui l’adolescenza è presentata in modo discreto, nella sua forma più brutale. Tenuto magistralmente dalla performance di Laura Galán nei panni di un’adolescente tormentata, il film di Carlota Pereda (ispirato al suo cortometraggio del 2018, “Cerdita”) mette in primo piano la durezza del bullismo, offrendo uno sguardo inquietante sulle paure, sia razionali che irrazionali, e sul senso di colpa di un adolescente ferito.

CORPO LIBERO – Serie TV / Crime/Drama · Italia, Germania · 2022 · 6×50′ / Episodi: 1, 2 / Diretto da Cosima Spender, Valerio Bonelli / Cast: Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi e con Barbara Chicchiarelli / Produzione: Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+, in associazione con All3Media International. / Broadcaster: Paramount+

Il più indissolubile dei binomi adolescenza-corpo è il fulcro narrativo del lavoro diretto da Cosima Spender (SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano) e Valerio Bonelli, qui al debutto nella fiction. Il team di sceneggiattrici Ilaria Bernardini, Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari consegnano al pubblico un thriller di formazione intelligente e pungente che

ha la giusta misura di giovinezza e rischio, voglia di crescita e paura di cambiare mentre si alternano competizione sfrenata e amicizia inossidabile, violenza fisica e psicologica, patti di sangue, baci e fughe notturne, prove di resistenza e allucinazioni da farmaci. CORPO LIBERO è una serie, basata sull’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini edito da Mondadori che debutterà in streaming su Paramount + il 26 ottobre e dal 2023 su Rai2.

BACKLASH Documentario Canada 2022 80’ di Léa Clermont-Dion e Guylaine Maroist / Distribuzione: Sphere Films in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne

Ci sono testimonianze che di fronte alle tragedie della vita sono capaci di nitidezza ed autenticità rare che dovrebbero essere ascoltate. BACKLASH: MISOGYNY IN THE DIGITAL AGE di Léa Clermont-Dion e Guylaine Maroist (in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne) è un’immersione nel vortice della misoginia online che racconta l’evidente odio verso le donne. Su come la misoginia dilagante in rete rappresenti un grave problema, spesso minimizzato e non preso in considerazione, che può rivelarsi determinante nella propria carriera e vita privata. Questo tour de force rivela gli effetti devastanti che tale odio impenitente ha sulle vittime e porta alla luce il singolare obiettivo della cyber-misoginia: mettere a tacere le donne che eccellono.

Panorama Italia

Il “PANORAMA ITALIA” punta sulla scoperta e sulla valorizzazione del cinema italiano. Sono documentari, film inediti in Italia mai usciti in sala per il grande pubblico o passati velocemente in un festival. Sono 8 i film che comporranno la selezione in concorso a cui la giuria composta da Riccardo Milani, Massimiliano Bruno, Tosca, Milena Mancini, Giampaolo Morelli assegnerà il Premio Raffaella Fioretta, sostenuto dalla Regione Lazio.

CONCORSO – PROIEZIONI SPECIALI

LE RAGAZZE NON PIANGONO – Opera prima / Drama/LGBT – Italia – 2022 – 102’ di Andrea Zuliani / Cast: Matteo Martari, Max Mazzotta, Irene Maiorino / Distribuzione: VISION Distribution

Un viaggio che nell’opera prima di Andrea Zuliani, LE RAGAZZE NON PIANGONO, si trasforma in un racconto di formazione in chiave road-movie in equilibrio tra commedia, avventura e realtà. Un viaggio iniziatico verso il confine: quello del Paese, con tutte le sue contraddizioni, quello tra amicizia e amore, quello tra adolescenza ed età adulta.

PIOVE Drama/Horror – Italia – 2022 – 95’ di Paolo Strippoli / Cast: Fabrizio Rongione, Cristiana Dell’Anna, Aurora Menenti, Ondina Quadri, Francesco Gheghi / Distribuzione: Fandango

E’ lungo questa linea che abbiamo incontrato storie diverse nella genesi, ma affini nel tentativo di rinascita. Film capaci di raccontare storie nei modi inventivi del cinema indipendente: inclassificabili, scivolosi, sfuggenti. Come l’horror emozionale di Paolo Strippoli. PIOVE è una storia estrema come la follia che esplora, sulfurea come il vapore misterioso che esce dai tubi di Roma: chi lo inala dovrà fare i conti con le sue paure più profonde.

IL RITORNO Drama – Italia, Francia- 2022 – 86’ di Stefano Chiantini / Cast: Fabrizio Rongione, Emma Marrone / Distribuzione: Adler

IL RITORNO mette in scena la struggente esperienza del vivere di una madre che, dopo dieci anni di carcere, si rifiuta di fare

marcia indietro di fronte alle difficoltà di ricominciare, per ritrovare l’amore, i gesti quotidiani e l’affetto di un figlio ormai distante. Il film di Stefano Chiantini fa emergere nei protagonisti – Emma Marrone, Fabrizio Rongione -, al di là di colpe, limiti, miserie e una dignità umana che ha valore universale.

MY SOUL SUMMER Drama/Musical – Italia – 2022 – 115’ di Fabio Mollo / Cast: Casadilego, Tommaso Ragno, Luka Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti, Lunetta Savino / Distribuzione: Amazon

C’è una linea evidente di continuità tra il catalogo di questi destini adolescenti e la musica. Fabio Mollo torna a dar voce a quell’età in cui è ancora tutto da scoprire. MY SOUL SUMMER ci parla di quei muri altissimi che tengono all’oscuro chi vorrebbe raggiungere la sua porzione di vita luminosa, ma non ricorda la parola d’ordine per accedervi. E’ l’estate unica di Anita (Casadilego al suo esordio nel cinema) e di Vins (Tommaso Ragno); unica, esattamente come dovrebbe essere ogni infanzia ed ogni estate.

PIANO PIANO – Opera prima / Drama – Italia – 2022 – 84’ di Nicola Prosatore / Cast: Antonia Truppo, Lello Arena, Massimiliano Caiazzo, Antonio De Matteo, Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi, Giovanni Esposito / Distribuzione Internazionale: RaiCom

Succede così anche a Nicola Prosatore che per il suo esordio alla regia apre lo sguardo su una ragazzina di tredici anni (interpretata da Dominique Donnarumma) che osserva il mondo che le sta attorno e che la spingerà a compiere il passo che separa l’infanzia dal futuro. Scritto sulla base dei ricordi di Antonia Truppo, interprete e co-sceneggiatrice del film, PIANO PIANO è un prezioso lavoro di scavo sui rapporti familiari e sulle fibrillazioni della prima adolescenza.

PRIMADONNA – Opera prima Drama – Italia – 2022 – 96’ di Marta Savina / Cast: Dario Aita, Francesco Colella, Angelo Faraci / Distribuzione: VISION Distribution

Ci sono storie di ragazze determinate che si misurano con la rigida mentalità del proprio tempo, con qualcosa di più grande di loro, di cui non si capisce la portata. Nella storia di Lia (Claudia Gusmano) è facile leggere quella di Franca Viola, vero e proprio simbolo della crescita civile dell’Italia nel secondo Dopoguerra e dell’emancipazione delle donne italiane, a cui la regista Marta Savina ha dedicato il suo lungometraggio PRIMADONNA.

L’UOMO SULLA STRADA – Opera prima Thriller – Italia – 2022 – 110’ di Gianluca Mangiasciutti / Cast: Lorenzo Richelmy, Aurora Giovinazzo, Jozef Gjura / Distribuzione: Eagle Pictures

Nell’opera prima di Gianluca Mangiasciutti sono rapporti che riuniscono in sé il ruolo della vittima e del carnefice; mettono in scena la tragicità dei legami e l’irruente desiderio della giovinezza di esistere lontano dalla violenza che spezza i legami di sangue. L’UOMO SULLA STRADA costringe Irene (Aurora Giovinazzo) e Michele (Lorenzo Richelmy) a fare i conti con i propri fantasmi e a crescere, legandosi profondamente l’una all’altra.

I NOSTRI IERI Drama – Italia – 2022 – 119’ di Andrea Papini / Cast: Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Maria Roveran, Daphne Scoccia, Denise Tantucci, Teresa Saponangelo, Thierry Toscan / Distribuzione: Cineclub Internazionale

Ci sono storie che si intrecciano dentro e fuori dal carcere, in una delicata e complessa ricerca del rapporto tra identità e memoria, e che si legano saldamente alla trama: come nel racconto di Andrea Papini, I NOSTRI IERI, in cui un documentarista (Peppino Mazzotta), un detenuto e una vittima (Francesco Di Leva) danno vita ad una storia che scava dentro e fuori l’esistenza di tre umanità, fra responsabilità familiari che pesano come macigni e un innato bisogno di libertà.

MAHMOOD Documentario Italia 2022 90’ di Giorgio Testi / Distribuzione: NEXO

Per il regista Giorgio Testi la musica è il filo conduttore del documentario, che esplora il mondo di Alessandro, fatto non solo di note e accordi, ma anche di amore e assenza. MAHMOOD si apre per la prima volta ad una narrazione intima, che racchiude momenti di vita celati e le relazioni con le persone che hanno lasciato un segno nella sua esistenza. La regista Elisa Mishto compone un omaggio sull’amicizia, sul dolore e sulla bellezza di fare musica insieme.

MODERAT: THE LAST DAYS Documentario Germania 2022 20’ di Elisa Mishto

MODERAT: THE LAST DAYS segue la band nei giorni successivi al suo scioglimento, intervistando i componenti che si rivelano nelle loro insicurezze, timori e speranze e si raccontano senza veli, trasmettendo la passione che li ha accompagnati fino a quel momento.

THE LAND OF DREAMS Opera prima Musical Italia 2022 110’ di Nicola Abbatangelo / Cast: Caterina Shulha, Paolo Calabresi, Ryan Reid, Nathan Amzi, Edoardo Pesce / Distribuzione: 01 Distribution

Per Nicola Abbatangelo la fantasia e i sogni sono una cosa molto seria: THE LAND OF DREAMS è un musical che espande le atmosfere dickensiane di Beauty (vincitore come miglior cortometraggio internazionale ad Alice nella città), attraverso un impianto visivo e una colonna sonora di grande impatto e fascino che diventano materia prima per la visione in sala.

I VIAGGIATORI Fantasy Italia 2022 102’ di Ludovico Di Martino/ Cast: Fabrizio Gifuni, Vanessa Scalera, Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Andreagaia Wlderk, Francesca Alice Antonini, Gianmarco Saurino, Federico Tocci

Sono tutti film che scappano dalla rete dei grandi festival. Trovano un varco. Viaggiano liberi perché sono leggeri, fragili e trasparenti come vetro. Per questo hanno bisogno di più attenzione e di un orizzonte praticabile. Così per il regista Ludovico Di Martino, I VIAGGIATORI, più che un viaggio nel tempo, diventa un modo per interrogarsi su un passato da riavvolgere e superare e un futuro da conservare; su ciò che l’umanità è stata e potrebbe diventare. E’ lo spazio ideale per articolare un racconto fantasy a loop temporale nella città Eterna, letto da un adulto che ha ancora chiaro negli occhi il valore della fantasia.

COSA VERRA’ Documentario Italia 2022 83’ di Francesco Crispino / Cast: Eric Tomasello, Alice De Falco, Sarah Alderuccio, Giorgio Agnellino, Chiara Canella, Manuela,Spina, Beatrice Tondo, Rita Spadaro, Alessia Franza, Sofia Malerba, Flavia Zappulla, Fabio Cilea, Lucia Azzolina, Francesco Tomasello

I pensieri dei ragazzi sono sottili, hanno bisogno di ascolto per prendere forma e respiro. COSA VERRÀ è il racconto di un’avventura pedagogica. Un anno di vita nella classe di un piccolo paese siciliano dove il regista Francesco Crispino ha raccolto, giorno dopo giorno, parole ed emozioni, ragionamenti, ipotesi e domande che emergevano dalle voci dei ragazzi con cui ha lavorato. Tra vicende quotidiane, passioni e pomeriggi di giochi Eric e Alice vivono il passaggio dall’infanzia all’adolescenza tra libertà mutilate e restrizioni sempre più dure espresse durante l’anno di maggior diffusione del COVID, in un Sud d’Italia e d’Europa che è spazio di confine e insieme d’avanguardia per gli effetti del cambiamento climatico.

Eventi Speciali

IL RAGAZZO E LA TIGRE Family/Avventura – Italia – 2022 – 94’ di Brando Quilici / Cast: Sunny Pawar, Claudia Gerini / Distribuzione: Medusa Film

Bambini e tigri non è la prima volta che si incontrano nelle pagine di una favola per l’infanzia. Il nuovo film di Brando Quilici è una summa di tutto ciò che è fondamentale per gli uomini e per gli animali: i cuccioli, la vita, il rispetto della natura. Quilici torna al festival con IL RAGAZZO E LA TIGRE, un film che non ha età. Come i grandi classici sa parlare a ogni tempo e luogo. È una storia che racconta un’avvincente avventura, è quasi un manuale che ha odori e suoni della Natura, quella con la “n” maiuscola, ma è anche e soprattutto un romanzo di formazione nell’accezione più ampia. Un film per tutti quelli che credono nello straordinario del c’era una volta.

IL TALENTO DI MR. CROCODILE / Animazione – USA – 2022 – 106’ di Josh Gordon e Will Speck / Cast: Javier Bardem, Constance Wu, Shawn Mendes, Brett Gelman / Distribuzione: Sony Pictures/Warner Bros. Entertainment Italia

Ci sono storie che si rivelano irresistibili per quei bambini che vogliono crescere affrontando temi come il coraggio e la consapevolezza di sé: essere o non essere… coccodrillo, questa è la bellissima idea di partenza dei libri per ragazzi di Bernard Waber (Lyle, Lyle, Crocodile) a cui si ispira il film di Will Speck e Josh Gordon. IL TALENTO DI MR. CROCODILE è un gigantesco e se… che ribalta la prospettiva di lettura della realtà degli adulti, perché a differenza loro, tutti i bambini sanno già che non c’è niente di sbagliato in un grande coccodrillo che canta, mangia caviale e ascolta grande musica. Il coccodrillo Lyle (voce originale di Shawn Mendes e voce italiana di Luigi Strangis) dice al mondo che la famiglia può venire dai luoghi più inaspettati. Ma sarà compito della famiglia Primm e del carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), dimostrare che un coccodrillo canterino dalla grande personalità può far parte, seppur inaspettatamente, di una famiglia.

THE BLACK PHARAOH, THE SAVAGE AND THE PRINCESS Animazione – Francia – 2022 – 83’ di Michel Ocelot / Distribuzione: Movies Inspired

Storie che credono nella solidarietà e nella convivenza e nella diversità: il maestro d’animazione francese Michel Ocelot torna al festival con il suo nuovo film THE BLACK PHARAOH, THE SAVAGE AND THE PRINCESS. Ancora una volta ci lasceremo trasportare dai suoi racconti: tre favolose odissee popolate da splendidi dei, misteriosi ragazzi selvaggi e principesse ribelli. Un’esplosione di colori che oltrepassa tempi e luoghi, seguendo il filo rosso della speranza.

HEART OF OAK Documentario · Francia · 2022 · 80’ di Laurent Charbonnier, Michel Seydoux / Distribuzione Internazionale: Gaumont Distribution

Come di consueto, grande spazio all’animazione e alle anteprime per la famiglia. Si può ancora immaginare di filmare la natura da un punto di vista inedito, rendendo tutto questo molto semplice, immediatamente comprensibile, evitando con cura le situazioni più scontate? HEART OF OAK è qualcosa di diverso: un film matrice di storie, che contemporaneamente è a tutti gli effetti l’esperienza della natura al cinema. Una quercia non è solo un albero: è un ecosistema in sé e una casa per molte forme di vita diverse. Con scoiattoli, aironi, formiche, cervi e tassi che ci svelano il meraviglioso regno naturale in cui tutto è interconnesso, dalle radici alla corona. La telecamera di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux cattura anche il più piccolo dettaglio, racconta un dramma quotidiano di vita e morte mentre gli animali lottano per cibo, riparo e sopravvivenza attraverso le stagioni. Girato in 4K, Heart Of Oak è forse una delle più belle esperienze della natura al cinema.

IN CO-PRODUZIONE CON LA FESTA DEL CINEMA

POKER FACE – World Premiere Thriller · USA · 2022 · 98’ di Russell Crowe / Cast: Russell Crowe, Elsa Pataky, RZA Liam Hemsworth, Jacqueline McKenzie, / Distribuzione: Vertice 360

Otto anni dopo l’esordio con The Water Diviner, premiato come Miglior Film nel 2015 agli Oscar australiani, Russell Crowe torna dietro la macchina da presa con un thriller in cui si rischia ben oltre il tavolo da gioco. In POKER FACE, l’attore e regista, anche co-autore della sceneggiatura con Stephen M. Coates, interpreta Jake, un giocatore d’azzardo miliardario che offre ai suoi migliori amici la possibilità di vincere più denaro di quanto abbiano mai sognato. In cambio, però, dovranno rinunciare a ciò che hanno protetto per tutta la vita: i loro segreti. Nel cast anche Liam Hemsworth, RZA del Wu-Tang Clan e Elsa Pataky. Russell Crowe sarà a Roma per ritirare un Premio Speciale in occasione del ventennale di Alice nella Città e partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico. Il film sarà presentato in co-produzione con la Festa del Cinema e sarà distribuito in Italia da Vertice 360.

Alice nella Città – Gli incontri

RUSSELL CROWE

Russell Crowe sarà protagonista di un incontro con il pubblico per un omaggio legato ai personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell’immaginario di diverse generazioni, rendendolo uno degli attori più amati di sempre: John Nash in “A Beautiful Mind”(2001) e Jim Braddock in “Cinderella Man”(2005) di Ron Howard; Dr. Jeffrey Wigand in “Insider – Dietro la verità”(1999) di Michael Mann; Master & Commander di Peter Weir; Detective Richie Roberts in “American Gangster”(2007) di Ridley Scott fino a Massimo Decimo Meridio ne “Il gladiatore”(2000), di Ridley Scott. Un legame speciale unisce la Capitale a Russell Crowe fin da quando ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio ne “Il Gladiatore” (2000), ruolo che gli è valso l’Oscar per il Miglior Attore Protagonista. Non a caso Roma è stata scelta anche per il lancio mondiale della sua opera seconda Poker Face, thriller da lui stesso diretto, e interpretato con Liam Hemsworth, che sarà proiettato in anteprima ad Alice nella Città in coproduzione con la Festa del Cinema. Per celebrare l’arrivo di Russell Crowe a Roma, Urban Vision e Alice nella Città proietteranno in diretta streaming su un maxi schermo nella centralissima Piazza Campo de’ Fiori a Roma la masterclass che si terrà all’Auditorium della Conciliazione dando così la possibilità al pubblico di partecipare.Poker Face segna il ritorno dietro la macchina da presa di Russell Crowe, otto anni dopo l’esordio con “The Water Diviner”, premiato con l’Oscar australiano come miglior film nel 2015. L’attore, che è anche co-autore della sceneggiatura con Stephen M. Coates, interpreta un giocatore d’azzardo miliardario che offre ai suoi migliori amici la possibilità di vincere più denaro di quanto abbiano mai sognato. In cambio, però, dovranno rinunciare a ciò che hanno protetto per tutta la vita: i loro segreti. Nel cast anche RZA del Wu-Tang Clan ed Elsa Pataky. Poker Face sarà distribuito in Italia da Vertice 360 e uscirà nei cinema italiani a fine novembre.

PAUL MESCAL e CHARLOTTE WELLS – In collaborazione con MUBI Italia.

Dopo il grande successo ottenuto con la serie Normal People (BAFTA per l’interpretazione del personaggio di Connel) e il debutto cinematografico in The Lost Daughter, Paul Mescal torna al cinema con l’atteso AFTERSUN, il film d’esordio di Charlotte Wells. In occasione della presentazione del film al festival, proveremo a ripercorrere, in un incontro aperto al pubblico, i temi e i tanti fili sottili che mettono a fuoco il valore della memoria, che in questo film è qualcosa di più di un insieme di ricordi. È una storia semplice che ci fa prendere ancora più consapevolezza di quanto i rapporti umani siano centrali nelle nostre esistenze.

EMMA MARRONE – In collaborazione con Nuovo Imaie.

Cantautrice, personaggio televisivo, musicista, produttrice discografica e attrice è una delle artiste italiane più poliedriche ed amate dai più giovani. Emma Marrone dialogherà insieme a Piera Detassis del suo percorso artistico tra Musica e Cinema: dal suo esordio davanti alla macchina da presa con Benvenuti al Nord (2012), all’esperienza con Gabriele Muccino nel film Gli anni più belli e nella serie A casa tutti bene, e racconterà il suo ritorno sul set come protagonista del film Il ritorno, diretto da Stefano Chiantini e presentato nella sezione Panorama Italia di Alice nella città.

Cortometraggi

Alice nella città insieme a Premiere Film, partner nell’organizzazione dell’evento, rinnova la grande attenzione al mondo del cortometraggio. I corti selezionati saranno proiettati dal 13 al 16 ottobre all’Auditorium della Conciliazione. La giuria sarà composta da Maurizio Lombardi, Claudia Potenza e Fulvio Risuleo.

CONCORSO

LA NEVE COPRIRÀ TUTTE LE COSE – World Premiere

Di Daniele Babbo – Italia · 2022 · 15’

Cast: Barbara Ronchi, Davide Iacopini

Produzione: Meproducodasolo

Distribuzione Int/Ita: Tiny Distribution

GUERRA TRA POVERI – World Premiere

Di Kassim Yassin Saleh – Italia · 2022 · 15’

Cast: Francesco Rodrigo, Sirabella Sinigallia,

Alessandro Sardelli, Andrea Autullo, Maria Lauria,

Sara Cardinaletti, Valentino Campitelli,

Pino Calabrese, Valerio Didomenicantonio

Produzione: Ulalà film & co.

Distribuzione Int/Ita: Tiny Distribution

TORTO MARCIO – World Premiere

Di Prospero Pensa – Italia · 2022 · 7’30”

Cast: Davide Calgaro, Ussi Alzati, Simon Rizzoni

Produzione: Bellinzona Independent Studios

FELIZ NAVIDAD – World Premiere

Di Greta Scarano – Italia · 2022 · 13’20”

Cast: Benedetta Cimatti, Simone Liberati,

Sandra Milo, Carla Signoris, Lorenzo Gioielli,

Lorenzo Porcacchia

Produzione: Groenlandia Film

CALCUTTA 8:40 AM – World Premiere

Di Adriano Valerio – Francia · 2022 · 13’

Cast: Lionel Dray, Agami Mandal, Samadarshi Dutta

Produzione: Films Grand Huit, Off Season Films

Distribuzione italiana: Films Grand Huit

Distribuzione internazionale: Films Grand Huit

BATTIMA – World Premiere

Di Federico Demattè – Italia · 2022 · 15’

Cast: Seck Abdoulaye, Caterina Bagnulo, Manuel Rulli

Produzione: Indigo Film, Emergency

AS DE TRÈFLE – Italian Premiere

Di Henri Kebabdjian – Francia · 2021 · 9’34”

Cast: Thierry Hancisse, Félicie Robert

Produzione: Top Hat Production

Distribuzione Int/Ita: Origine Films

FILE – Italian Premiere

Di Sonia K. Hadad – Iran · 2022 · 20’

Cast: Mahin Sadri, Amirali Taherabadi

Produzione: Payman Shadmanfar

Distribuzione Int/Ita: Lights On

JAMAL TOSMAL – World Premiere

Di Martina Pastori – Francia · 2022 · 17’

Cast: Nassim Bouguezi, Allan Marcelli

Produzione: Artmineur

Distribuzione Int/Ita: Premiere Film

BERGIE – International Premiere

Di Dian Weys – Sudafrica · 2022 · 7’

Cast: Oscar Petersen, Nicola Hanekom,

Gretchen Ramsden, David Isaacs

Dean Balie, Robert Hindley, Earl Kruger

Produzione: Stranger Films (Pty) Ltd.

Distribuzione Int/Ita: Lights On

THE DELAY – World Premiere

Di Mattia Napoli – Italia · 2022 · 15’

Cast: Vincenzo Nemolato, Federica Sandrini,

Riccardo Leto, Giuseppe Rosso

Produzione: 10D Film, Grey Ladder, Origine Films

Distribuzione Int/Ita: Premiere Film

STORY OF YOUR LIFE – World Premiere

Di Salvatore De Chirico – Italia · 2022 · 19‘

Cast: Fortunato Cerlino, Daniele Mariani,

Lino Guanciale, Ilaria Rossi, Francesca Cavallin,

Francesco Gheghi, Roberto Nocchi.

Produzione: Elio Film

Distribuzione Int/Ita: Premiere Film

IL BARBIERE COMPLOTTISTA – Italian Premiere

Di Valerio Ferrara – Italia · 2022 · 19’30”

Cast: Lucio Patanè, Maria Pia Timo,

Bruno Pavoncello, Ilir Jacellari

Produzione: CSC – Centro Sperimentale di Cinemtografia

Distribuzione Int/Ita: Premiere Film

A.O.C – Italian Premiere

Di Samy Sidali – Francia · 2022 · 18’

Cast: Wassim Loqmane, Shirel Nataf,

Evelyne El Garby Klaï, Claire Dumas

Distribuzione Int/Ita: Mabel Films

RITUÁLY – Italian Premiere

Di Damián Vondrášek – Repubblica Ceca · 2022 · 16’

Cast: Tomáš Starý, Daniel Vízek

Produzione: Cinémotif Films

Distribuzione Int/Ita: Lights On

WELCOME – Italian Premiere

Di Giuseppe De Lauri – USA· 2022 · 15’

Cast: Matteo Russo, Philip Green, Hannah Karpenko,

Eric Rosenberg, Elija Moran, J. Kobe Wallace,

Xavier Wolf, Symone Lu-tes, Danel Minaar, Kostja Kostic

Produzione: Cheryl Wang,

Giulia Chiara Rocca, Giuseppe De Lauri

Distribuzione Int/Ita: Sayonara Film

SPAZIO ANIMAZIONE PROIEZIONI SPECIALI

ECCE – Italian Premiere

Di Margherita Premuroso – Italia · 2022 · 7’15”

Produzione: Margherita Premuroso

Distribuzione Int/Ita: Zen Movie

SPRING ROLL DREAM – Italian Premiere

Di Mai Vu – UK · 2022 · 10’

Cast: Elyse Dinh, Bui Bai Binh, Jarlan Bogolubov

Produzione: National Film and Television School.

Distribuzione Int/Ita: Sayonara Film

DOMA – Italian Premiere

Di Chiara Seveso – Italia · 2022 · 4’30’

Cast: Interprete personaggio Tzia: Maria Casula

Produzione: Nuova Accademia s.r.l.

Distribuzione Int/Ita: Premiere Film

CARAMELLE – World Premiere

Di Matteo Panebarco – Italia · 2022 · 12’20”

Produzione: Panebarco

in associazione con Mediterraneo Cinematografica

Distribuzione Int/Ita: Premiere Film

LUKI – World Premiere

Di Marta Bencich – Italia · 2022 · 11′

Cast: Marianna Fontana

Produzione: Vivo Film

PENSACI – World Premiere

Di Peter Marcias – Italia · 2022 · 10′

Cast: Ariu Ceramiche

Produzione: Fondazione Sardegna

Film Commission, Capetown srl

Distribuzione Int/Ita: – Capetown Srl

PALOMAR VA IN CITTÀ – World Premiere

Di Mario Kreill – Italia · 2022 · 6’30”

Cast: Claudio Gioè (Voce narrante)

Produzione: Fantasmagorie studio

IL PROVINO – World Premiere

Di Gregorio Sassoli – Italia · 2022 · 20’

Cast: Eco Andriolo Ranzi, Pierpaolo Lovino,

Ascanio Balbo, Alessandro Bernardini, Marco

Bozzarini, Simone Maria Cimini

Produzione: Gregorio Sassoli

Distribuzione Int/Ita: Sayonara Film

TRE VOLTE ALLA SETTIMANA – World Premiere

Di Emanuele Vicorito – Italia · 2022 · 13’20”

Cast: Caterina D’Andrea, Luciana Zazzera, Pina

Rinauro, Rosetta Lima.

Produzione: Alessandro Capitani

Distribuzione Int/Ita: Premiere film

IL RIMBALZO DEL GATTO MORTO – World Premiere

Di Antonino Valvo – Italia · 2022 · 16’15”

Cast: Claudia Marsicano, Giacomo Rabbi

Produzione: Oki Doki film, Lampo Tv

Distribuzione Int/Ita: Premiere Film

UN MILIONE DI ITALIANI (NON SONO ITALIANI)

World Premiere

Di Maurizio Braucci – Italia · 2022 · 20’

Cast: Fatima Mbengue, Sara Vanderwert,

Francesco Di Napoli, Sergio Vitolo, Maria Pia De

Vito

Produzione: Maurizio Braucci, Dedalus,

Arrevuoto, Parallello 41

LARUA – World Premiere

Di Francesco Madeo – Italia · 2022 · 20’30”

Cast: Blu Yoshimi, Flaminia De Vico, Rossella

Pugliese, Moisè Curia

Produzione: Dreamcatchers Entertainment

Distribuzione Int/Ita: Dreamcatchers Entertainment

Quei Ragazzi – Innocenza e turbamento

“L’infanzia non è un santuario, ma un luogo di libertà» JACQUES DOILLON

QUEI RAGAZZI — è la sezione aperta ai classici contemporanei, ai film del passato restaurati e riproposti

alle nuove generazioni per la loro forza e attualità, per offrire ai ragazzi la traccia e la memoria di esperienze

autentiche e significative, attraverso gli argomenti trattati dai film presentati.

Omaggio a DAMIANO DAMIANI

Il centenario della nascita del regista (1922-2013) è l’occasione per raccontare, soprattutto alle generazioni che non hanno potuto conoscerlo, i temi che ha sostenuto con le sue opere filmiche e le innovazioni linguistiche del suo cinema. Un modo per scoprire, grazie alla preziosa collaborazione della famiglia, una dimensione più privata e intima, in cui si riverbera lo stesso impegno per i valori democratici, così come aspetti inediti della sua creatività. La stessa tensione morale dell’uomo pubblico è stata presente, nel corso dell’intera vita, anche nella dimensione privata. Fra i ricordi familiari spiccano le “tavole rotonde” in cui Damiani coinvolgeva regolarmente i propri figli, pur molto piccoli, in dibattiti e riflessioni aperte che avevano per tema la giustizia, la libertà e la democrazia, la religione e la morale. Il suo rimane un nome importantissimo, per come ha incarnato un’idea di cinema, attento al dialogo col pubblico e alla sua “educazione”.ì I tre figli di Damiani – Sibilla, Cristina e Francesco – racconteranno in un incontro con Piera Detassis, gli intrecci fra uomo pubblico e privato, l’impegno a trasmettere gli stessi valori civili come autore, che loro hanno conosciuto lavorando sul set con lui negli ultimi anni, e come padre. Per il progetto “100 Damiani” e per i 60 anni del film Cinecittà ha restaurato L’isola di Arturo. Una nuova vita per un film che rischiamo di perdere per sempre. L’evento sarà anche l’occasione per raccontare il lavoro di restauro della pellicola a una giovane platea abituata a concepire le immagini solo come digitali. “100 Damiani, 1922-2022 viaggio nei cento anni di Damiano Damiani”, è un progetto realizzato da Clipper Media con la famiglia Damiani, in collaborazione con Cinecittà Luce, Comune di Pasiano di Pordenone, Cinemazero, Ortotreatro.

L’ISOLA DI ARTURO – World Premiere Italia · 1962 · DCP · 94’ di Damiano Damiani / Soggetto: tratto dall’omonimo romanzo di Elsa Morante / Sceneggiatura: Ugo Liberatore, Enrico Ribulsi, Damiano Damiani, con la collaborazione di Cesare Zavattini / Cast: Vanni De Maigret, Key Meersman, Reginald Kernan, Gabriella Giorgelli, Elvira Tonelli, Luigi Zerbinati, Michele Barone, Aldo Vinci, Ireneo Petrucci, Luigi Giuliani / Il titolo è stato restaurato in 4K presso i laboratori di CINECITTA’ LUCE da controtipo e lavander 35mm messi a disposizione da Surf Film

Sintonie

E’ una linea di ricerca nata dal dialogo con Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, con la volontà di approfondire e amplificare tra i giovani i temi che più li riguardano. Una sintonia che va al di là dei confini e delle regole tradizionali tra festival, che non si limitano solo a passarsi il testimone sui film selezionati, ma avviano un percorso complementare, indirizzato verso la ricerca del nuovo pubblico.

NOTTE FANTASMA | Venezia 79 – Orizzonti Extra Drama/Thriller – Italia – 2022 – 84’ di Fulvio Risuleo/ Cast: Yothin Clavenzani, Edoardo Pesce, Elisa Pierdominici / Distribuzione: Vision Distribution

HANGING GARDENS | Venezia 79 – Orizzonti Extra Drama – Iraq, Palestina, Arabia Saudita, Egitto, UK – 2022 – 117’

di Ahmed Yassin Al Daradji ( Cast: Jawas Al Shakarji, Akram Mazen Ali, Wissam Diyaa / Distribuzione: True Colors

INNOCENCE | Venezia 79 – Orizzonti DocuFilm – Danimarca, Israele, Finlandia, Islanda – 2022 – 100’ di Guy Davidi / Cast: Guy Davidi, Nikita Stewart, Arye Bar El, Ido Tako / Distribuzione internazionale: Autlook Film Sales

BREAD AND SALT (CHLEB I SÒL) | Venezia 79 – Orizzonti Drama – Polonia – 2022 – 99’ di Damian Kocur / Cast: Tymoteusz Bies, Jacek Bies, Bartosz Olewinski / Distribuzione: IKH Pictures Promotion