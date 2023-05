Programma Festival di Cannes 2023: film in concorso, fuori concorso e Un Certain Regard

Ha aperto i battenti la 76esima edizione del Festival di Cannes con una cerimonia di apertura presentata dalla madrina Chiara Mastroianni e la proiezione di Jeanne Du Berry – La favorita del re, il film di Maïwenn con Johnny Depp nei panni di Luigi XV di Francia. A seguire vi proponiamo il Programma Festival di Cannes 2023 che riporta pellicole e programmazione con sale e orari dei film in concorso, fuori concorso e della sezione Un Certain Regard.

Programma Festival di Cannes 2023 – Concorso

16 MAGGIO

19.00 CERIMONIA DI APERTURA 1h56

FILM D’APERTURA / FUORI CONCORSO

20.00 | 23.30 JEANNE DU BARRY de / by MAÏWENN

17 MAGGIO

19.00 MONSTER de / by KORE-EDA HIROKAZU 2h05

22.15 LE RETOUR (HOMECOMING) de / by CATHERINE CORSINI 1h50

18 MAGGIO

08.30 MONSTER de / by KORE-EDA HIROKAZU 2h05

11.30 LE RETOUR (HOMECOMING) de / by CATHERINE CORSINI 1h50

14.30 JEUNESSE (LE PRINTEMPS) (YOUTH (SPRING)) de / by WANG BING 3h32

22.30 BLACK FLIES de / by JEAN-STÉPHANE SAUVAIRE 2h

19 MAGGIO

11.45 BLACK FLIES de / by JEAN-STÉPHANE SAUVAIRE 2h

14.30 KURU OTLAR USTUNE (LES HERBES SÈCHES / ABOUT DRY GRASSES) 3h17

de / by NURI BILGE CEYLAN

19.00 THE ZONE OF INTEREST de / by JONATHAN GLAZER 1h46

22.00 LES FILLES D’OLFA (FOUR DAUGHTERS) de / by KAOUTHER BEN HANIA 1h47

20 MAGGIO

08.30 THE ZONE OF INTEREST de / by JONATHAN GLAZER 1h46

11.00 LES FILLES D’OLFA (FOUR DAUGHTERS) de / by KAOUTHER BEN HANIA 1h47

15.00 BANEL E ADAMA de / by RAMATA-TOULAYE SY 1h27

22.30 MAY DECEMBER de / by TODD HAYNES 1h53

21 MAGGIO

09.00 MAY DECEMBER de / by TODD HAYNES 1h53

12.30 BANEL E ADAMA de / by RAMATA-TOULAYE SY 1h27

16.00 ANATOMIE D’UNE CHUTE (ANATOMY OF A FALL) de / by JUSTINE TRIET 2h31

19.30 FIREBRAND (LE JEU DE LA REINE) de / by KARIM AÏNOUZ 2h

22 MAGGIO

09.00 FIREBRAND (LE JEU DE LA REINE) de / by KARIM AÏNOUZ 2h

12.00 ANATOMIE D’UNE CHUTE (ANATOMY OF A FALL) de / by JUSTINE TRIET 2h31

16.45 KUOLLEET LEHDET (LES FEUILLES MORTES / FALLEN LEAVES) 1h21

de / by AKI KAURISMÄKI

19.30 CLUB ZERO de / by JESSICA HAUSNER 1h50

23 MAGGIO

09.00 CLUB ZERO de / by JESSICA HAUSNER 1h50

12.00 KUOLLEET LEHDET (LES FEUILLES MORTES / FALLEN LEAVES) 1h21

de / by AKI KAURISMÄKI

14.30 CLUB ZERO de / by JESSICA HAUSNER 1h50

19.00 ASTEROID CITY de / by WES ANDERSON 1h44

22.00 RAPITO (L’ENLÈVEMENT / KIDNAPPED) de / by MARCO BELLOCCHIO 2h05

24 MAGGIO

08.30 ASTEROID CITY de / by WES ANDERSON 1h44

11.30 RAPITO (L’ENLÈVEMENT / KIDNAPPED) de / by MARCO BELLOCCHIO 2h05

14.30 ASTEROID CITY de / by WES ANDERSON 1h44

18.30 LA PASSION DE DODIN BOUFFANT (THE POT-AU-FEU) 2h14

de / by TRAN ANH HÙNG

22.00 IL SOL DELL’AVVENIRE (VERS UN AVENIR RADIEUX / A BRIGHTER TOMORROW) 1h36

de / by NANNI MORETTI

25 MAGGIO

09.00 LA PASSION DE DODIN BOUFFANT (THE POT-AU-FEU) 2h14

de / by TRAN ANH HÙNG

12.30 IL SOL DELL’AVVENIRE (VERS UN AVENIR RADIEUX / A BRIGHTER TOMORROW) 1h36

de / by NANNI MORETTI

16.00 PERFECT DAYS de / by WIM WENDERS 2h03

19.30 L’ÉTÉ DERNIER (LAST SUMMER) de / by CATHERINE BREILLAT 1h44

26 MAGGIO

08.30 L’ÉTÉ DERNIER (LAST SUMMER) de / by CATHERINE BREILLAT 1h44

11.00 PERFECT DAYS de / by WIM WENDERS 2h03

15.30 LA CHIMERA de / by ALICE ROHRWACHER 2h10

18.30 THE OLD OAK de / by KEN LOACH 1h53

20.30 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

27 MAGGIO

CERIMONIA DI CHIUSURA

FILM DI CHIUSURA / FUORI CONCORSO

ELEMENTAL (ÉLÉMENTAIRE) de / by PETER SOHN

Programma Festival di Cannes 2023 – Fuori Concorso

17 MAGGIO

GTL 09.00 JEANNE DU BARRY de / by MAÏWENN 1h56

DE 10.00 OCCUPIED CITY de / by STEVE MCQUEEN 4h06

GTL 12.00 JEANNE DU BARRY de / by MAÏWENN 1h56

BU 14.30 RENDEZ-VOUS AVEC / WITH MICHAEL DOUGLAS

DE 15.00 RENDEZ-VOUS AVEC / WITH PEDRO ALMODÓVAR

EXTRAÑA FORMA DE VIDA (STRANGE WAY OF LIFE) 31’

de / by PEDRO ALMODÓVAR

GTL 16.00 ANSELM de / by WIM WENDERS (FILM 3D) 1h33

18 MAGGIO

DE 17.30 PERDIDOS EN LA NOCHE (LOST IN THE NIGHT) de / by AMAT ESCALANTE 2h

GTL 19.00 INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY 2h34

(INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINÉE) de / by JAMES MANGOLD

19 MAGGIO

GTL 08.30 INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY 2h34

(INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINÉE) de / by JAMES MANGOLD

AV 19.15 RETRATOS FANTASMAS (PORTRAITS FANTÔMES / PICTURES OF GHOSTS) 1h33

de / by KLEBER MENDONÇA FILHO

DE 20.30 EUREKA de / by LISANDRO ALONSO 2h26

GTL 00.30 OMAR LA FRAISE (THE KING OF ALGIERS) de / by ELIAS BELKEDDAR 1h32

20 MAGGIO

AV 16.00 ROBOT DREAMS de / by PABLO BERGER 1h30

GTL 18.00 KILLERS OF THE FLOWER MOON de / by MARTIN SCORSESE 3h26

DE 20.30 LE TEMPS D’AIMER (ALONG CAME LOVE) de / by KATELL QUILLÉVÉRÉ 2h05

AV 16.30 BREAD AND ROSES de / by SAHRA MANI 1h30

BU 19.45 LITTLE GIRL BLUE de / by MONA ACHACHE 1h35

DE 20.30 BONNARD, PIERRE ET MARTHE de / by MARTIN PROVOST 2h02

GTL 22.30 ACIDE de / by JUST PHILIPPOT 1h39

GTL 00.30 PROJECT SILENCE de / by KIM TAE GON 1h41

21 MAGGIO

AV 18.00 AS FILHAS DO FOGO de / by PEDRO COSTA 9’

MAN IN BLACK de / by WANG BING 1h

AV 19.45 LE THÉORÈME DE MARGUERITE (MARGUERITE’S THEOREM) 1h52

de / by ANNA NOVION

DE 20.15 CERRAR LOS OJOS (FERMER LES YEUX / CLOSE YOUR EYES) de / by VICTOR ERICE 2h49

GTL 22.30 THE IDOL de / by SAM LEVINSON 1h46

DE 19.45 KUBI de / by TAKESHI KITANO 2h11

DE 20.00 L’AMOUR ET LES FORÊTS (JUST THE TWO OF US) de / by VALÉRIE DONZELLI 1h45

GTL 00.15 KENNEDY de / by ANURAG KASHYAP 2h22

GTL 22.30 COBWEB (DANS LA TOILE) de / by KIM JEE-WOON 2h15

22 MAGGIO

BU 15.00 RENDEZ-VOUS AVEC / WITH JANE FONDA

GTL 21.30 L’ABBÉ PIERRE – UNE VIE DE COMBATS de / by FRÉDÉRIC TELLIER 2h18

GTL 00.15 HYPNOTIC de / by ROBERT RODRIGUEZ 1h33

LEGENDA

GTL – GRAND THÉÂTRE LUMIÈRE

DE – SALLE DEBUSSY

AV – SALLE AGNÈS VARDA

BU – SALLE BUÑUEL

BA – SALLE BAZIN

Programma Festival di Cannes 2023 – Un Certain Regard

[SALLE DEBUSSY]

17 MAGGIO

FILM D’APERTURA

19.45 LE RÈGNE ANIMAL de / by THOMAS CAILLEY 2h10

18 MAGGIO

11.15 SIMPLE COMME SYLVAIN (THE NATURE OF LOVE) de / by MONIA CHOKRI 1h51

14.00 LOS DELINCUENTES (THE DELINQUENTS) de / by RODRIGO MORENO 3h

20.00 ROSALIE de / by STÉPHANIE DI GIUSTO 1h55

19 MAGGIO

11.00 LES MEUTES (HOUNDS) de / by KAMAL LAZRAQ 1h34

13.30 HOW TO HAVE SEX de / by MOLLY MANNING WALKER 1h38

16.00 THE NEW BOY de / by WARWICK THORNTON 1h56

20 MAGGIO

11.00 ONLY THE RIVER FLOWS de / by WEI SHUJUN 1h41

14.00 GOODBYE JULIA de / by MOHAMED KORDOFANI 1h56

21 MAGGIO

11.00 THE BREAKING ICE (UN HIVER À YANJI) de / by ANTHONY CHEN 1h37

16.15 IF ONLY I COULD HIBERNATE de / by ZOLJARGAL PUREVDASH 1h38

22 MAGGIO

11.00 AUGURE (OMEN) de / by BALOJI 1h30

14.00 LOS COLONOS (LES COLONS / THE SETTLERS) de / by FELIPE GALVEZ 1h37

23 MAGGIO

11.00 CROWRÃ (LA FLEUR DE BURITI / THE BURITI FLOWER) 2h03

de / by JOÃO SALAVIZA & RENÉE NADER MESSORA

14.00 TERRESTRIAL VERSES de / by ALI ASGARI & ALIREZA KHATAMI 1h17

24 MAGGIO

11.00 HOPELESS de / by CHANG-HOON KIM 2h13

14.00 KADIB ABYAD (LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES / THE MOTHER OF ALL LIES) 1h36

de / by ASMAE EL MOUDIR

25 MAGGIO

11.00 RIEN À PERDRE de / by DELPHINE DELOGET 1h52

20.30 SALEM de / by JEAN-BERNARD MARLIN 1h58

26 MAGGIO

19.00 CERIMONIA DI CHIUSURA

FILM DI CHIUSURA / FUORI CONCORSO

UNE NUIT (STRANGERS BY NIGHT) de / by ALEX LUTZ 1h30

Programma Festival di Cannes 2023 – Selezione Ufficiale / 1

[LE CINEUM IMAX]

ALTRE PROIEZIONI DELLA SELEZIONE UFFICIALE

18 MAGGIO

10.00 JEANNE DU BARRY de / by MAÏWENN 1h56

12.30 LE RÈGNE ANIMAL de / by THOMAS CAILLEY 2h10

15.15 MONSTER de / by KORE-EDA HIROKAZU 2h05

18.00 LE RETOUR de / by CATHERINE CORSINI 1h50

19 MAGGIO

09.00 PERDIDOS EN LA NOCHE de / by AMAT ESCALANTE 2h

11.30 SIMPLE COMME SYLVAIN de / by MONIA CHOKRI 1h51

14.00 BLACK FLIES de / by JEAN-STÉPHANE SAUVAIRE 2h

16.30 JEUNESSE (LE PRINTEMPS) de / by WANG BING 3h32

20 MAGGIO

09.00 LES FILLES D’OLFA de / by KAOUTHER BEN HANIA 1h47

11.15 THE ZONE OF INTEREST de / by JONATHAN GLAZER 1h46

13.30 KURU OTLAR USTUNE (LES HERBES SÈCHES) de / by NURI BILGE CEYLAN 3h17

17.15 EUREKA de / by LISANDRO ALONSO 2h26

21 MAGGIO

09.00 ONLY THE RIVER FLOWS de / by WEI SHUJUN 1h41

11.15 GOODBYE JULIA de / by MOHAMED KORDOFANI 1h56

13.45 LE TEMPS D’AIMER (ALONG CAME LOVE) de / by KATELL QUILLÉVÉRÉ 2h05

16.15 BANEL E ADAMA de / by RAMATA-TOULAYE SY 1h27

18.15 MAY DECEMBER de / by TODD HAYNES 1h53

22 MAGGIO

09.00 ANATOMIE D’UNE CHUTE de / by JUSTINE TRIET 2h31

12.00 THE BREAKING ICE de / by ANTHONY CHEN 1h37

14.00 FIREBRAND de / by KARIM AÏNOUZ 2h

16.30 IF ONLY I COULD HIBERNATE de / by ZOLJARGAL PUREVDASH 1h38

18.30 BONNARD, PIERRE ET MARTHE de / by MARTIN PROVOST 2h02

23 MAGGIO

09.00 KUOLLEET LEHDET (LES FEUILLES MORTES) de / by AKI KAURISMAKI 1h21

11.00 CLUB ZERO de / by JESSICA HAUSNER 1h50

13.15 PROJECT SILENCE de / by KIM TAE GON 1h41

15.30 LOS COLONOS (LES COLONS) de / by FELIPE GALVEZ 1h37

17.30 CERRAR LOS OJOS (FERMER LES YEUX) de / by VICTOR ERICE 2h49

24 MAGGIO

09.00 TERRESTRIAL VERSES de / by ALI ASGARI & ALIREZA KHATAMI 1h17

10.45 CROWRÃ (LA FLEUR DE BURITI) de / by JOÃO SALAVIZA & RENÉE NADER MESSORA 2h03

13.15 RAPITO (L’ENLÈVEMENT) de / by MARCO BELLOCCHIO 2h05

16.00 ASTEROID CITY de / by WES ANDERSON 1h44

18.15 KUBI de / by TAKESHI KITANO 2h11

25 MAGGIO

09.00 HOPELESS de / by KIM CHANG-HOON 2h13

11.45 KADIB ABYAD (LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES) de / by ASMAE EL MOUDIR 1h36

14.00 LA PASSION DE DODIN BOUFFANT de / by TRAN ANH HÙNG 2h14

17.00 IL SOL DELL’AVVENIRE (VERS UN AVENIR RADIEUX) de / by NANNI MORETTI 1h36

19.00 L’AMOUR ET LES FORÊTS de / by VALÉRIE DONZELLI 1h45

26 MAGGIO

09.00 COBWEB de / by KIM JEE-WOON 2h15

12.00 L’ÉTÉ DERNIER de / by CATHERINE BREILLAT 1h44

14.15 PERFECT DAYS de / by WIM WENDERS 2h03

16.45 RIEN À PERDRE de / by DELPHINE DELOGET 1h52

27 MAGGIO

09.00 L’ABBÉ PIERRE – UNE VIE DE COMBATS de / by FRÉDÉRIC TELLIER 2h18

11.45 LA CHIMERA de / by ALICE ROHRWACHER 2h10

14.30 THE OLD OAK de / by KEN LOACH 1h53

16.45 HYPNOTIC de / by ROBERT RODRIGUEZ 1h33

19.00 UNE NUIT de / by ALEX LUTZ 1h30

Programma Festival di Cannes 2023 – Selezione Ufficiale / 2

[LE CINEUM AURORE (CA) / SCREEN X (CX)]

ALTRE PROIEZIONI DELLA SELEZIONE UFFICIALE

19 MAGGIO

CI-A 09.00 LOS DELINCUENTES de / by RODRIGO MORENO 3h

CI-X 10.00 OCCUPIED CITY de / by STEVE MCQUEEN 4h22

CI-A 12.30 ROSALIE de / by STÉPHANIE DI GIUSTO 1h55

CI-A 15.00 LE RETOUR de / by CATHERINE CORSINI 1h50

CI-X 15.00 LE RÈGNE ANIMAL de / by THOMAS CAILLEY 2h10

CI-A 17.15 MONSTER de / by KORE-EDA HIROKAZU 2h05

20 MAGGIO

CI-A 09.00 LES MEUTES de / by KAMAL LAZRAQ 1h34

CI-X 09.00 JEUNESSE (LE PRINTEMPS) de / by WANG BING 3h32

CI-A 11.00 THE NEW BOY de / by WARWICK THORNTON 1h56

CI-X 13.00 BLACK FLIES de / by JEAN-STÉPHANE SAUVAIRE 2h

CI-A 13.15 OMAR LA FRAISE de / by ELIAS BELKEDDAR 1h32

CI-X 15.15 LOS DELINCUENTES de / by RODRIGO MORENO 3h

CI-A 15.15 SIMPLE COMME SYLVAIN de / by MONIA CHOKRI 1h51

CI-A 17.30 HOW TO HAVE SEX de / by MOLLY MANNING WALKER 1h38

CI-X 18.30 ROSALIE de / by STÉPHANIE DI GIUSTO 1h55

21 MAGGIO

CI-X 09.00 LES MEUTES de / by KAMAL LAZRAQ 1h34

CI-A 09.00 THE NEW BOY de / by WARWICK THORNTON 1h56

CI-X 11.00 HOW TO HAVE SEX de / by MOLLY MANNING WALKER 1h38

CI-A 11.15 RETRATOS FANTASMAS (PORTRAITS FANTÔMES) de / by KLEBER MENDONÇA FILHO 1h33

CI-X 13.00 LES FILLES D’OLFA de / by KAOUTHER BEN HANIA 1h47

CI-A 13.15 ROBOT DREAMS de / by PABLO BERGER 1h30

CI-X 15.15 KURU OTLAR USTUNE (LES HERBES SECHES) de / by NURI BILGE CEYLAN 3h17

CI-A 15.15 THE ZONE OF INTEREST de / by JONATHAN GLAZER 1h46

CI-A 17.30 EUREKA de / by LISANDRO ALONSO 2h26

22 MAGGIO

CI-X 09.00 ONLY THE RIVER FLOWS de / by WEI SHUJUN 1h41

CI-A 09.00 BANEL E ADAMA de / by RAMATA-TOULAYE SY 1h27

CI-A 11.00 MAY DECEMBER de / by TODD HAYNES 1h53

CI-X 11.15 GOODBYE JULIA de / by MOHAMED KORDOFANI 1h56

CI-A 13.15 ACIDE de / by JUST PHILIPPOT 1h39

CI-X 13.45 BREAD AND ROSES de / by SAHRA MANI 1h30

CI-A 15.15 PROJECT SILENCE de / by KIM TAE GON 1h41

CI-X 15.45 LITTLE GIRL BLUE de / by MONA ACHACHE 1h35

CI-A 17.30 LE TEMPS D’AIMER (ALONG CAME LOVE) de / by KATELL QUILLÉVÉRÉ 2h05

23 MAGGIO

CI-A 09.00 ANATOMIE D’UNE CHUTE de / by JUSTINE TRIET 2h31

CI-X 09.00 BANEL E ADAMA de / by RAMATA-TOULAYE SY 1h27

CI-X 11.00 MAY DECEMBER de / by TODD HAYNES 1h53

CI-A 12.00 FIREBRAND de / by KARIM AÏNOUZ 2h

CI-X 13.30 IF ONLY I COULD HIBERNATE de / by ZOLJARGAL PUREVDASH 1h38

CI-A 14.30 THE BREAKING ICE de / by ANTHONY CHEN 1h37

CI-X 15.45 BONNARD, PIERRE ET MARTHE de / by MARTIN PROVOST 2h02

CI-A 16.30 LE THÉORÈME DE MARGUERITE de / by ANNA NOVION 1h52

CI-X 18.15 MAN IN BLACK de / by WANG BING 1h

CI-A 19.00 AUGURE de / by BALOJI 1h30

24 MAGGIO

CI-A 09.00 KUOLLEET LEHDET (LES FEUILLES MORTES) de / by AKI KAURISMÄKI 1h21

CI-X 09.00 ANATOMIE D’UNE CHUTE de / by JUSTINE TRIET 2h31

CI-A 11.00 CLUB ZERO de / by JESSICA HAUSNER 1h50

CI-X 12.00 FIREBRAND de / by KARIM AÏNOUZ 2h

CI-A 13.30 AUGURE de / by BALOJI 1h30

CI-X 14.30 CERRAR LOS OJOS (FERMER LES YEUX) de / by VICTOR ERICE 2h49

CI-A 15.30 LOS COLONOS (LES COLONS) de / by FELIPE GALVEZ 1h37

25 MAGGIO

CI-A 09.00 CROWRÃ (LA FLEUR DE BURITI) de / by JOÃO SALAVIZA & RENÉE NADER MESSORA 2h03

CI-X 09.00 CLUB ZERO de / by JESSICA HAUSNER 1h50

CI-X 11.30 KUOLLEET LEHDET (LES FEUILLES MORTES) de / by AKI KAURISMÄKI 1h21

CI-A 11.30 RAPITO (L’ENLÈVEMENT) de / by MARCO BELLOCCHIO 2h05

CI-X 13.30 KUBI de / by TAKESHI KITANO 2h11

CI-A 14.00 ASTEROID CITY de / by WES ANDERSON 1h44

CI-A 16.15 TERRESTRIAL VERSES de / by ALI ASGARI & ALIREZA KHATAMI 1h17

CI-A 18.00 KENNEDY de / by ANURAG KASHYAP 2h22

26 MAGGIO

CI-A 09.00 KADIB ABYAD (LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES) de / by ASMAE EL MOUDIR 1h36

CI-X 10.00 L’AMOUR ET LES FORÊTS de / by VALÉRIE DONZELLI 1h45

CI-A 11.00 HOPELESS de / by KIM CHANG-HOON 2h13

CI-X 12.30 RAPITO (L’ENLÈVEMENT) de / by MARCO BELLOCCHIO 2h05

CI-A 13.45 IL SOL DELL’AVVENIRE (VERS UN AVENIR RADIEUX) de / by NANNI MORETTI 1h36

CI-A 16.00 LA PASSION DE DODIN BOUFFANT de / by TRAN ANH HÙNG 2h14

27 MAGGIO

CI-A 09.00 L’ÉTÉ DERNIER de / by CATHERINE BREILLAT 1h44

CI-X 11.00 RIEN À PERDRE de / by DELPHINE DELOGET 1h52

CI-A 11.15 PERFECT DAYS de / by WIM WENDERS 2h03

CI-A 13.45 IL SOL DELL’AVVENIRE (VERS UN AVENIR RADIEUX) de / by NANNI MORETTI 1h36

CI-X 14.00 SALEM de / by JEAN-BERNARD MARLIN 1h58

CI-A 16.00 LA PASSION DE DODIN BOUFFANT de / by TRAN ANH HÙNG 2h14

Fonte: Festival di Cannes