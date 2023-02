SAG Awards 2023, vincitori cinema: trionfa Everything Everywhere All At Once, Brendan Fraser miglior attore

Everything Everywhere All at Once trionfa ai SAG Awards 2023, premio assegnato dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni dell’anno. Il film diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, meglio noti come “Daniels”, ha vinto quattro premi: Miglior cast, attore non protagonista (Ke Huy Quan), attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior attrice protagonista a Michelle Yeoh che diventa l’unico ostacolo per la favorita agli Oscar 2023 Cate Blanchett, al momento l’attrice per il suo ruolo in Tár ha già collezionato un Golden Globe e un BAFTA.

Brendan Fraser ha conquistato il premio al migliore attore protagonista per The Whale, mettendolo in direta concorrenza nella corsa all’Oscar come miglior attore con Colin Farrell di Gli spiriti dell’isola e il favorito, l’Austin Butler di Elvis che ha già trionfato ai BAFTA e ai Golden Globe. Se ne vanno a casa a mani vuote Gli spiriti dell’isola, Tár, Elvis, Women Talking, Avatar: La via dell’acqua e The Fabelmans.

La vincitrice di Oscar, Emmy e SAG Award Sally Field ha ricevuto il SAG alla carriera ( Lifetime Achievement Award), che le è stato consegnato da Andrew Garfield, i due attori hanno recitato insieme in The Amazing Spider-Man.

A seguire la lista dei vincitori per il cinema ai “SAG Awards 2023” in attesa della cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 che si terrà il 12 marzo a Los Angeles.

MIGLIOR CAST CINEMATOGRAFICO

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Jamie Lee Curtis / Deirdre Beaubeirdra

James Hong / Gong Gong

Stephanie Hsu / Joy Wang/Jobu Tupaki

Ke Huy Quan / Waymond Wang

Harry Shum Jr. / Chad

Jenny Slate / Big Nose

Michelle Yeoh / Evelyn Wang

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA IN UN RUOLO CINEMATOGRAFICO

BRENDAN FRASER / Charlie

The Whale

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA IN UN RUOLO CINEMATOGRAFICO

MICHELLE YEOH / Evelyn Wang

Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN RUOLO CINEMATOGRAFICO

KE HUY QUAN / Waymond Wang

Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN RUOLO CINEMATOGRAFICO

JAMIE LEE CURTIS / Deidre Beaubeirdra

Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR PERFORMANCE D’AZIONE CINEMATOGRAFICA DI UN CAST DI CONTROFIGURE / STUNTMEN

TOP GUN: MAVERICK

