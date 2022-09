Venezia 79, vincitori: Leone d’oro a “All the Beauty and the Bloodshed” e Luca Guadagnino miglior regista per “Bones and All”

La Giuria di Venezia 79, presieduta da Julianne Moore e composta dai registi Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Rodrigo Sorogoyen, dall’attrice iraniana Leila Hatami e dallo scrittore e sceneggiatore giapponese Kazuo Ishiguro, dopo aver visionato i film in competizione ha deciso di assegnare il Leone d’Oro all’americano All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras. Il film racconta la storia epica ed emozionante dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin, raccontata attraverso diapositive, dialoghi intimi, fotografie rivoluzionarie e rari filmati, della sua battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco.

Il Leone d’argento – Gran premio della giuria è andato al francese Saint-Omer di Alice Diop (anche miglior opera prima – Leone del futuro), mentre Luca Guadagnino è miglior regista per il suo adattamento di Bones and All. Il Premio speciale della giuria è andato all’iraniano Gli orsi non esistono (No Bears) di Jafar Panahi.

Per quanto riguarda la Coppa Volpi per le migliori interpretazioni, premiato Colin Farrell per Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh, l’attore collegato dagli Stati Uniti, dove è impegnato con delle riprese, ha ringraziato la giuria. Miglior interpretazione femminile quella di Cate Blanchett in Tar di Todd Field, in cui l’attrice interpreta una compositrice e direttrice d’orchestra.

Dopo la premiazione verrà proiettato il film di chiusura fuori concorso, The Hanging Sun di Francesco Carrozzini, dramma noir con Alessandro Borghi tratto dal bestseller “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbo.

A seguire trovate la lista completa dei vincitori della 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica.

VENEZIA 79 – SELEZIONE UFFICIALE

LEONE D’ORO per il miglior film a All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras (USA)

LEONE D’ARGENTO – Gran Premio della Giuria a Saint-Omer di Alice Diop (Francia)

LEONE D’ARGENTO – Premio per la migliore regia a Luca Guadagnino per Bones and All (Italia, USA)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a Cate Blanchett per Tár di Todd Field (USA)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a Colin Farrell per Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh (Regno Unito, USA, Irlanda)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola (Regno Unito, USA, Irlanda)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a Gli orsi non esistono (No Bears) di Jafar Panahi (Iran)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a: Taylor Russell per Bones and All di Luca Guadagnino (Italia, USA)

#BiennaleCinema2022 #Venezia79⁰Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:⁰ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED di/by #LauraPoitras pic.twitter.com/rAkvhpHKQi — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 10, 2022

#BiennaleCinema2022 #Venezia79⁰Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize:⁰SAINT OMER di/by #AliceDiop pic.twitter.com/FEifeYjZL5 — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 10, 2022

ORIZZONTI

La Giuria Orizzonti, presieduta da Isabel Coixet e composta da Laura Bispuri, Antonio Campos, Sofia Djama e Edouard Waintrop assegna:

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: Houman Seyyedi per Jang-e jahani sevom / Terza Guerra mondiale (Iran)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: Tizza Covi e Rainer Frimmel per Vera (Austria)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: Chleb i sól di Damian Kocur (Polonia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Blanquita di Fernando Guzzoni (Cile, Messico)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE a: Vera Gemma per Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel (Austria)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE a: Mohsen Tanabandeh per Jang-e jahani sevom / Terza Guerra mondiale (Iran)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: Snow in September di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia, Mongolia)

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA

La Giuria Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” di Venezia 79, presieduta da Michelangelo Frammartino e composta da Jan P. Matuszynski, Ana Rocha de Sousa, Tessa Thompson, Rosalie Varda assegna il:

LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a: Saint-Omer di Alice Diop (Francia)

#BiennaleCinema2022 #Venezia79⁰Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice Award for a Debut Film:⁰SAINT OMER di/by #AliceDiop pic.twitter.com/DBcYbaEATx — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 10, 2022

ORIZZONTI EXTRA

Premio degli Spettatori – Armani Beauty: Nezouh di Soudade Kaadan (Regno Unito, Siria, Francia)

VENEZIA CLASSICI

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato: La farfalla sul mirino (Koroshi no rakuin) di Seijun Suzuki (Giappone, 1967)

Miglior documentario: “Fragments of Paradise” di KD Davidson

#BiennaleCinema2022 #Venezia79

Premio #VeneziaClassici per il miglior film restaurato / #VeniceClassics Award for Best Restored Film:⁰KOROSHI NO RAKUIN (BRANDED TO KILL) di/by #SeijunSuzuki⁰#HayashiHiroyuki (distributore / distributor)⁰ritira il premio / receives the award pic.twitter.com/879aQK2KF2 — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 10, 2022

VENICE IMMERSIVE

Gran Premio della Giuria per la migliore opera: From The Main Square di Pedro Harres

Miglior esperienza: The Man Who Couldn’t Have di Singing Chen

Premio Speciale: Eggscape di German Heller

PREMI E VINCITORI DELLA SETTIMANA DELLA CRITICA:

IWONDERFULL Grand Prize – Eismayer di David Wagner

Menzione speciale della Giuria – Anhell69 di Theo Montoya

The Film Club Audience award –Margini di Niccolò Falsetti

Verona Film Club Award – Anhell69 di Theo Montoya

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia – Anhell69 di Theo Montoya

Miglior Corto – Puiet / Sapling di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl

Miglior Regia – Albertine Where Are You? di Maria Guidone

Miglior contributo tecnico – Reginetta di Federico Russotto

LEONE D’ORO ALLA CARRIERA

Catherine Deneuve

Paul Schrader

PREMIO CARTIER GLORY FOR THE FILMAKER

Walter Hill

PREMI COLLATERALI VENEZIA 79

Arca CinemaGiovani – Miglior Film | Arca CinemaGiovani

miglior film in concorso Venezia 79: ATHENA di Romain Gavras

miglior film italiano a Venezia: MONICA di Andrea Pallaoro

Premio Autrici Under 40 | Dedicato a Valentina Pedicini a cura di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”

miglior regia: ISABELLA CARBONELL per Dogborn; CRISTINA GROŞAN per Bĕžná Selhány – Ordinary failures

menzioni speciali: EL AKHIRA. LA DERNIÈRE REINE (THE LAST QUEEN) di Damien Ounouri e Adila Bendimerad; DA LI STE VIDELI OVU ŽENU (HAVE YOU SEEN THIS WOMAN?) di Dušan Zorić e Matija Gluščević; BLUE JEAN di Georgia Oakley.

Premio Brian | UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio

Fundacion Casa Wabi – Mantarraya Award | Fundaciòn Casa Wabi e Mantarraya Production

Destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

Premio CICT – UNESCO “Enrico Fulchignoni” | Conseil International du Cinéma, de la Télévision et de la Communication Audiovisuelle (CICT-UNESCO)

NUCLEAR di Oliver Stone

Premio Cinema & Arts | Associazione Kalambur Teatro in collaborazione con Ateatro e Teatro Electro Stanislavsky

Musa d’oro: MUSIC FOR BLACK PIGEONS di Jørgen Leth, Andreas Koefoed ex aequo con SAINT OMER di Alice Diop

Premio CinemaSarà | Cineteca Italiana di Milano

THE WHALE di Darren Aronofsky

menzione speciale: KHERS NIST (NO BEARS) di Jafar Panahi

Premio Edipo Re | Edipo Re Srl Sociale

SAINT OMER di Alice Diop

Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente | Fondazione Fai Cisl Studio e Ricerche

LA SYNDICALISTE di Jean-Paul Salomé

menzione speciale tema del lavoro: TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE (BEATING SUN) di Philippe Petit ex aequo con PRINCESS di Roberto De Paolis

menzione speciale tema dell’ambiente: JANAIN MUALAQA (HANGING GARDENS) di Ahmed Yassin Al Daradji

Fanheart3 Award | Associazione Fanheart3

Graffetta d’Oro al miglior film: DON’T WORRY DARLING di Olivia Wilde

Nave d’Argento alla migliore OTP: ai personaggi Charles Eismayer e Mario Falak in EISMAYER di David Wagner

XR Fan Experience: LUSTRATION di Ryan Griffen

Menzione d’onore XR: FIGHT BACK di Celine Tricart

Premio FEDIC | Federazione Italiana dei Cineclub

miglior film: GLI ULTIMI GIORNI DELL’UMANITÀ di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo

menzione speciale: TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa

menzione speciale per il miglior cortometraggio: ALBERTINE WHERE ARE YOU? di Maria Guidone

Prize of the International Critics (Premio FIPRESCI) | FIPRESCI – International Federation of Film Critics

ARGENTINA, 1985 di Santiago Mitre

miglior film di Orizzonti o delle sezioni parallele:

AUTOBIOGRAPHY di Makbul Mubarak

Premio Francesco Pasinetti | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani

SICCITÀ di Paolo Virzì

Premio Label Europa Cinemas| Giornate degli Autori

DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf

Premio Giornate Degli Autori (GDA Director’s Award) | Giornate degli Autori

LOBO E CÃO di Cláudia Varejão

Premio del Pubblico/Pople Choice’s Award| Giornate degli Autori

BLUE JEAN di Georgia Oakley

Premio BNL Gruppo BNP Paribas People’s Choice | Giornate degli Autori

THE MAIDEN di Graham Foy

Green Drop Award | Green Cross Italia

WHITE NOISE di Noah Baumbach

Premio Speciale: SICCITÀ di Paolo Virzì

Premio HFPA | Hollywood Foreign Press Association

Destinato ai giovani registi dei quattro film di Biennale College Cinema, selezionati per la 79. Mostra 2022.

10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue

THE WHALE di Darren Aronofsky

Premio Lanterna Magica | Associazione Nazionale C.G.S.

NEZOUH di Soudade Kaadan

Premio Leoncino d’Oro | Agiscuola/UNICEF

THE WHALE di Darren Aronofsky

segnalazione Cinema for UNICEF: ATHENA di Romain Gavras

Premio Lizzani | ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici

CHIARA di Susanna Nicchiarelli

menzione speciale: A GUERRA FINITA di Simone Massi

Premio NUOVOIMAIE TALENT AWARD | NUOVOIMAIE – (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

migliore attore esordiente: LEONARDO MALTESE per il film Il signore delle formiche di Gianni Amelio

migliore attrice esordiente: MARGHERITA MAZZUCCO per il film Chiara di Susanna Nicchiarelli

Premio La Pellicola d’Oro | Associazione Culturale S.A.S. e Associazione poliprofessionale di categoria ART. 9

miglior sarta di scena: LAURA MONTALDI per il film Chiara di Susanna Nicchiarelli

miglior direttore di produzione: BARBARA BUSSO per il film Il signore delle formiche di Gianni Amelio

miglior macchinista: CESARE PASCARELLA per il film Il signore delle formiche di Gianni Amelio

Premio Queer Lion | Associazione di Promozione Sociale Queer Lion

AUS MEINER HAUT (SKIN DEEP) di Alex Schaad

Premio RB Casting | RB Casting

LEONARDO MALTESE in Il Signore delle Formiche

Premio SIGNIS | SIGNIS International (World Catholic Association for Communication)

CHIARA di Susanna Nicchiarelli

menzione speciale: ARGENTINA, 1985 di Santiago Mitre

Smithers Foundation Award “Ambassador of Hope” | Smithers Foundation

ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHELL by Laura Poitras

Premio di critica sociale “Sorriso Diverso Venezia Award” | Dream On SRL

Miglior film italiano: CHIARA di Susanna Nicchiarelli

Miglior film straniero: THE WHALE di Darren Aronofsky

Premio Soundtrack Stars | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e Free Event migliore colonna sonora: SICCITÀ per le musiche del maestro Franco Piersanti

premio della critica: STEFANO BOLLANI

menzione speciale: SERGIO LEONE – L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA per le musiche di Rodrigo D’Erasmo

Premio UNIMED | UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo

BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES di Alejandro González Iñárritu