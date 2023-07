Arene Cinevillage Roma 2023: il programma di proiezioni ed eventi dal 24 al 30 luglio

Disponibile il programma dal 24 al 30 luglio 2023 di Arene Cinevillage. Roma è sempre ricca di iniziative estive e all’aperto. CineVillage rende onore alla città del cinema portando i propri schermi tra quartieri, circoli e arene. Il cinema all’aperto di piazza Vittorio e di Monteverde organizzato da CineVillage infatti animerà le serate dei cittadini durante tutta l’Estate Romana con le proiezioni dei film di successo recentemente usciti nelle sale.

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

P.za Vittorio Emanuele II – Roma (Esquilino)

CINEMA

Ore: 21:30 (Arena)

Ingresso (promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”):

Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50

Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto

Biglietti acquistabili in loco o sul sito www.cinevillageroma.it

Lunedì 24 luglio

INCONTRO CON SARA SERRAIOCCO E LEONARDO MALTESE

e proiezione del film

IL SIGNORE DELLE FORMICHE

(Drammatico) 130’ di GIANNI AMELIO

con Luigi Lo Cascio, Elio Germano,

Sara Serraiocco, Leonardo Maltese

Martedì 25 luglio

INCONTRO CON SOPHIE CHIARELLO

e proiezione del film

IL CERCHIO

(Documentario) 108’ di S. CHIARELLO

Mercoledì 26 luglio

INCONTRO CON FULVIO RISULEO

E EDOARDO PESCE

e proiezione del film

NOTTE FANTASMA

(Drammatico) 83’ di FULVIO RISULEO

con Edoardo Pesce, Yothin Clavenzani

Giovedì 27 luglio

IL SOL DELL’AVVENIRE

(Drammatico) 90’ di NANNI MORETTI

con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova

Anticipa la proiezione la videopillola RAI LA PRIMA DONNA CHE

Gianna Radiconcini, la prima corrispondente estera della RAI

Venerdì 28 luglio

INCONTRO CON KIM ROSSI STUART

e proiezione del film

BRADO

(Drammatico) 117’ di KIM ROSSI STUART

con Saul Nanni, Kim Rossi Stuart, Viola Sofia Betti, Paola Lavini

Sabato 29 luglio

RAPITO

(Drammatico) 117’

di MARCO BELLOCCHIO

con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon, Barbara Ronchi

Domenica 30 luglio

IL PIACERE E’ TUTTO MIO

(Commedia) 97’ di SOPHIE HYDE

con Emma Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka, Lennie Beare

***

EVENTI

Lunedì 24 luglio

IL LUNEDI DEL GUSTO CON LE CANTINE DEL LAZIO

Dalle ore 18:00 alle 23:00 circa

Stand Cinevillage accanto al Vittorio Summer Village

Ingresso con voucher ritirato all’acquisto del biglietto per il cinema il lunedi

Martedì 25 luglio

Ore 18:30 (Arena)

LA PORTA MAGICA

a cura di Esquilino Poesia (direzione artistica: Alessandro De Florio)

Incontri poetici dal titolo “Versi nell’ora blu” con alcuni tra i più interessanti poeti delle nuove Generazioni Italiane, in collaborazione con Spazio Parola.

a cura di E. Destsio Vettori e Gisella Blanco

Ingresso libero

Mercoledì 26 luglio

Ore 19:30 (Arena)

Presentazione del libro

Ecovisioni, L’Ecologia del cinema. Dai fratelli Lumière alla Marvel

(Edizioni Ambiente)

L’autore Marco Gisotti ne parla con Gianmaria Sannino (climatologo ENEA) e Stefania Divertito (giornalista)

Giovedì 27 luglio

Ore 18:30 (Arena)

LA PORTA MAGICA

a cura di Esquilino Poesia (direzione artistica: Alessandro De Florio)

Paolo Di Paolo conversa con Letizia Leone sul libro

Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore

(Rizzoli Editore)

Ingresso libero

ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE

Largo Alessandrina Ravizza – Roma (Monteverde)

CINEMA

Ore: 21:30 (Arena)

Lunedì 24 luglio

INCONTRO CON NANNI MORETTI

e proiezione del film

IL SOL DELL’AVVENIRE

(Drammatico) 90’di NANNI MORETTI

con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova

Martedì 25 luglio

ROMANTICHE

(Commedia) 105’ di PILAR FOGLIATI

con Pilar Fogliati, Barbora Bobulova, Claudia Lagona, Diane Fleri

Anticipa la proiezione la videopillola RAI LA PRIMA DONNA CHE

Laura Bassi, prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria, vissuta a Bologna nel 1700

Mercoledì 26 luglio

MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO

(Drammatico) 102’

di FRANÇOIS OZON

con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini

Anticipa la proiezione la videopillola RAI LA PRIMA DONNA CHE

Anna Maria Mozzoni, pioniera del femminismo in Italia

Giovedì 27 luglio

INCONTRO CON SYDNEY SIBILIA

e proiezione del film

MIXED BY ERRI

(Drammatico) 110’

di SYDNEY SIBILIA

con Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco di Leva

Venerdì 28 luglio

MAIGRET

(Drammatico) 84’

di P. LACONTE

con Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément

Anticipa la proiezione la videopillola RAI LA PRIMA DONNA CHE

Cristina Trivulzio di Belgiojoso, figura chiave del Risorgimento italiano, prima donna ad avere una statua a Milano, considerata la prima donna d’Italia

Sabato 29 luglio

STRANIZZA D’AMURI

(Drammatico) 134’

di G. FIORELLO

con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi, Simona Malato

Domenica 30 luglio

DECISION TO LEAVE

(Drammatico) 138’

di P. CHAN WOOK

con Hae-il Park, Wei Tang, Go Kyung-pyo, Yong-woo Park

Anticipa la proiezione la videopillola RAI LA PRIMA DONNA CHE

Teresa Bruno, prima donna camionista in Italia staffetta partigiana con il nome di battaglia Lampo Topolino

***

EVENTI

Lunedì 24 luglio

Ore 19:00 (Arena)

Presentazione del libro

Non c’è che dire. Libertà di espressione nella cultura italiana

a cura di Marta Rizzo

Prefazione di Massimo Carlotto

(La lepre edizioni)

Moderatore Andrea Velardi

Intervengono Marta Rizzo, Fabrizio Funto, Daniele Vicari, Alessandro Orlandi.

Ingresso libero

Martedì 25 luglio

Ore 19:00 (Arena)

LIBRI & SPRITZ

con l’autore

– Paolo Di Paolo presenta

Trovati un lavoro poi fai lo scrittore

(Rizzoli Ed.)

– Intervento musicale di Daniele Marini

– A teatro con I delitti esemplari di Max Aub

Elena Baroglio (voce) e Mauro Tiberi (basso)

Mercoledì 26 luglio

Dalle 19:30 alle 20:00

Camminata di Monteverde

Partenza dal Totem Bar dell’arena

Da più di due anni si è costituito, all’interno del quartiere Monteverde, un gruppo di volontariato definito “MuoviMonteverde”, avente la principale finalità di promuovere presso i cittadini del quartiere, in modo assolutamente gratuito, la pratica della camminata assistita.

E’ ben noto come la pratica di una attività aerobica, ed in particolare la camminata, praticata in gruppo ed in ambiente naturale, abbia positivi effetti sul nostro sistema fisico e psichico. La relativa dinamica è da tempo monitorata dagli amministratori del gruppo, anche per meglio intercettare i bisogni delle persone e le modalità per soddisfarli.

Utilizzando il palco messo a disposizione dal Municipio XII nell’ambito dell’evento “Arena Cinevillage Monteverde”, è intendimento del gruppo di proporre ai presenti alcuni elementi di conoscenza e coinvolgimento sui benefici della camminata, soprattutto se praticata in forma aggregata ed in ambiente naturale, nonché di promuovere momenti ed eventi di partecipazione attiva alla conoscenza del nostro quartiere, mediante camminate mirate su temi specifici (i luoghi della battaglia del 1849, i luoghi dove soggiornò Pasolini, etc….)

Partecipazione libera

Giovedì 27 luglio

Ore 19:00 (Arena)

LIBRI&SPRITZ

Con gli autori

– Annalisa Venditti presenta

Omicidio al presepe vivente

(Dei Merangoli Ed.)

– Elisabetta Castiglioni presenta

Renato Rascel, un protagonista dello spettacolo del Novecento

(Iacobelli editore)

– Francesco Certo presenta

Libero volo d’anima

(Pan di Lettere Edizioni)

letture dell’attrice Sabrina Crocco

Venerdì 28 luglio

Ore 19:00 Totem Bar (palco)

Swing Chili Peppers

Live Music

Sabato 29 luglio

Ore 19:00 Totem Bar (palco)

Ricalcolo Percorso

Live Music

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Un evento realizzato con gli auspici della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

Con il sostegno di Camera di Commercio di Roma e Acea

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

Organizzazione: Associazione Nazionale Esercenti Cinema Sezione Regionale del Lazio.

Enti sostenitori: Associazione Piazza Vittorio APS

Con il patrocinio di: CONI Comitato Regionale del Lazio ed Enpam

In collaborazione con: Interclub Welfare Card, CNB Comunicazione

Media partner: Metro, Mymovies.it, Radio Sonica, Teleroma56

ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE

Organizzazione: Agis Lazio Srl

In collaborazione con: Associazione Nazionale Esercenti Cinema Sezione Regionale del Lazio

In collaborazione con: Interclub Welfare Card, CNB Comunicazione

Media partner: Metro, Mymovies.it