BAFTA Awards 2023: Richard E. Grant presenterà la cerimonia di premiazione

Richard E. Grant, noto attore britannico candidato al Premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua acclamata interpretazione di Jack Hock nel film Copia originale, presenterà la cerimonia di premiazione dei BAFTA Film Awards 2023.

“Mi sento estremamente privilegiato di presentare i BAFTA per la prima volta e l’opportunità di celebrare il meglio della straordinaria gamma di film di quest’anno”, ha commentato Grant in una dichiarazione che ha accompagna l’annuncio.

Richard E. Grant è noto al grande pubblico per aver recitato nel Dracula di Francis Ford Coppola (1992), in The Iron Lady (2011) al fianco di Meryl Streep, come il Dr. Zander Rice in Logan – The Wolverine (2017) e il Generale Pryde in Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019), oltre che per la collaborazione con Robert Altman in Prêt-à-Porter, I protagonisti e Gosford Park.

“Siamo fortunati ad avere una fantastica line-up di ospiti per i nostri BAFTA 2023, che trasudano arguzia, fascino e simpatia”, ha dichiarato in una nota Jane Millichip, amministratore delegato dei BAFTA. “Non vedo l’ora di vedere Richard E. Grant salire sul palco. Molto amato dal nostro pubblico a casa, Richard gode anche di un enorme rispetto da parte dei suoi colleghi del settore. E non riesco a pensare a nessuno migliore per completare l’arguzia tagliente di Richard e per dirigere il nostro nuovissimo BAFTA Studio, di Alison Hammond, con il suo stile di intervista brillantemente divertente e schietto. Sul red carpet, Ali Plumb e Vick Hope sono maestri nel catturare l’eccitazione e l’attesa nella preparazione della cerimonia.”

Le nomination finali ai British Academy of Film and Television Arts 2023 saranno annunciate il 19 gennaio, in un evento dal vivo e in una live streaming globale presentata dagli attori Hayley Attwell e Toheeb Jimoh. La cerimonia di premiazione si svolgerà invece domenica 19 febbraio presso la sala da concerto Royal Festival Hall del Southbank Centre.

“Sono così entusiasta di presentare i BAFTA Film Awards di quest’anno con Richard E. Grant”, ha dichiarato Hammond in una nota. “Ci divertiremo molto a portare lo sfarzo e il glam del backstage a tutti coloro che guardano a casa in tutto il mondo. Dal tempo trascorso con le s alla celebrazione della serata più importante per il cinema e partecipare alle discussioni con i fan del cinema, preparatevi solo per buone vibrazioni!

A seguire trovate la lista di film selezionati per categorie, rilasciata a suo tempo dai BAFTA tra cui verranno scelte le rose di candidati finali. Guida il drama di guerra Niente di nuovo sul fronte occidentale con 15 categorie, segue a ruota la commedia L’isola degli spiriti (The Banshees Of Inisherin) di Martin McDonagh già vincitore ai Golden Globes con 14 categorie, la commedia d’azione Everything Everywhere All At Once e il biopic Elvis citati entrambi in 12 categorie mentre gli acclamati Aftersun e Tár, il campione d’incassi Top Gun: Maverick e il travagliato Babylon tutte 8 categorie a testa.

MIGLIOR FILM

• Aftersun

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Elvis

• Everything Everywhere All At Once

• The Fabelmans

• Living

• Tár

• Top Gun: Maverick

• Triangle of Sadness

MIGLIOR FILM BRITANNICO

• Aftersun

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Blue Jean

• Brian And Charles

• Emily

• Empire of Light

• Good Luck to You, Leo Grande

• Lady Chatterley’s Lover

• Living

• The Lost King

• La signora Harris va a Parigi

• Roald Dahl’s Matilda The Musical

• See How They Run

• The Swimmers

• The Wonder

MIGLIOR ESORDIO BRITANNICO DA SCENEGGIATORE, REGISTA O PRODUTTORE

• Aftersun

• Blue Jean

• Donna

• Electric Malady

• Emily

• Good Luck to You, Leo Grande

• Nothing Compares

• Rebellion

• See How They Run

• Wayfinder

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Argentina, 1985

• Bardo, la cronaca falsa di alcune verità

• Close

• Corsage

• Decision To Leave

• EO

• Holy Spider

• The Quiet Girl

• RRR

MIGLIOR DOCUMENTARIO

• All That Breathes

• All the Beauty and the Bloodshed

• A Bunch Of Amateurs

• Fire of Love

• The Ghost of Richard Harris

• Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song

• Louis Armstrong’s Black & Blues

• McEnroe

• Moonage Daydream

• Navalny

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

• The Amazing Maurice

• The Bad Guys

• Guillermo del Toro’s Pinocchio

• Lightyear

• Marcel the Shell

• Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

• Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

• Turning Red

MIGLIOR REGISTA

• Aftersun

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Corsage

• Decision To Leave

• Elvis

• Everything Everywhere All At Once

• Fire of Love

• The Quiet Girl

• Saint Omer

• She Said

• Tár

• Till

• Top Gun: Maverick

• The Woman King

• Women Talking

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

• Aftersun

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Decision To Leave

• Elvis

• Everything Everywhere All At Once

• The Fabelmans

• Good Luck to You, Leo Grande

• The Menu

• Tár

• Triangle of Sadness

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Glass Onion: A Knives Out Mystery

• Guillermo del Toro’s Pinocchio

• Living

• The Quiet Girl

• She Said

• Top Gun: Maverick

• The Whale

• Women Talking

• The Wonder

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

• Naomi Ackie in Whitney – Una voce diventata leggenda (I Wanna Dance With Somebody)

• Ana de Armas in Blonde

• Cate Blanchett in Tár

• Jessica Chastain in The Good Nurse

• Viola Davis in The Woman King

• Danielle Deadwyler in Till

• Lesley Manville in La signora Harris va a Parigi

• Emma Thompson in Good Luck to You, Leo Grande

• Michelle Williams in The Fabelmans

• Michelle Yeoh in Everything Everywhere All At Once

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

• Austin Butler in Elvis

• Tom Cruise in Top Gun: Maverick

• Harris Dickinson in Triangle of Sadness

• Brendan Fraser in The Whale

• Colin Farrell in The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Daniel Kaluuya in Nope

• Felix Kammerer in Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Daryl McCormack in Good Luck to You, Leo Grande

• Paul Mescal in Aftersun

• Bill Nighy in Living

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

• Angela Bassett in Black Panther: Wakanda Forever

• Hong Chau in The Whale

• Kerry Condon in The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All At Once

• Dolly De Leon in Triangle of Sadness

• Lashana Lynch in The Woman King

• Janelle Monáe in Glass Onion: Knives Out

• Carey Mulligan in She Said

• Emma Thompson in Roald Dahl’s Matilda The Musical

• Aimee Lou Wood in Living

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

• Brendan Gleeson in The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Tom Hanks in Elvis

• Woody Harrelson in Triangle of Sadness

• Barry Keoghan in The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Brad Pitt in Babylon

• Ke Huy Quan in Everything Everywhere All At Once

• Eddie Redmayne in The Good Nurse

• Albrecht Schuch in Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Micheal Ward in Empire of Light

• Ben Whishaw in Women Talking

MIGLIOR CASTING

• Aftersun

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Elvis

• Everything Everywhere All At Once

• The Fabelmans

• Living

• Matilda The Musical di Roald Dahl

• Tár

• Triangle of Sadness

MIGLIORE FOTOGRAFIA

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Amsterdam

• Athena

• Babylon

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• The Batman

• Elvis

• Empire of Light

• Tár

• Top Gun: Maverick

MIGLIORI COSTUMI

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Amsterdam

• Babylon

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Black Panther: Wakanda Forever

• Corsage

• Elvis

• Glass Onion: Knives Out

• La signora Harris va a Parigi

• Matilda The Musical di Roald Dahl

MIGLIOR MONTAGGIO

• Aftersun

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Babylon

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• Decision To Leave

• Elvis

• Everything Everywhere All At Once

• Moonage Daydream

• Top Gun: Maverick

• Triangle of Sadness

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Amsterdam

• Babylon

• The Batman

• Black Panther: Wakanda Forever

• Blonde

• Elvis

• Emancipation

• Matilda The Musical di Roald Dahl

• The Whale

MIGLIORE COLONNA SONORA

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

The Banshees of Inisherin / Gli spiriti del’isola

The Batman

Empire of Light

Everything Everywhere All At Once

Glass Onion: Knives Out

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Tár

Women Talking

The Wonder

MIGLIORE SCENOGRAFIA

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Avatar: La via dell’acqua

• Babylon

• The Banshees of Inisherin / Gli spiriti dell’isola

• The Batman

• Elvis

• Empire of Light

• Everything Everywhere All At Once

• The Fabelmans

• Guillermo del Toro’s Pinocchio

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Avatar: The Way of Water

• The Batman

• Black Panther: Wakanda Forever

• Doctor Strange nel Multiverso della Follia

• Everything Everywhere All At Once

• Animali fantastici – I segreti di Silente

• Guillermo del Toro’s Pinocchio

• Jurassic World – Il Dominio

• Top Gun: Maverick

MIGLIOR SONORO

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Avatar: The Way of Water

• Babylon

• The Batman

• Elvis

• Everything Everywhere All At Once

• Guillermo del Toro’s Pinocchio

• Tár

• Thirteen Lives

• Top Gun: Maverick

MIGLIOR CORTO D’ANIMAZIONE BRITANNICO

• Beware of Trains

• The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

• Christopher at Sea

• Middle Watch

• Salvation Has No Name

• Your Mountain is Waiting

MIGLIOR CORTO LIVE-ACTION BRITANNICO

• The Ballad Of Olive Morris

• Bazigaga

• Bus Girl

• A Drifting Up

• A Fox in the Night

• An Irish Goodbye

• Little Berlin

• Love Languages

• Too Rough

• WanderLand

Fonte: The Guardian