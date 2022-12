Il Gatto con gli stivali 2 guida gli incassi italiani, Black Panther 2 sempre in testa al box office USA

Il gatto con gli stivali 2, il sequel d’animazione Dreamworks ha debuttato lo scorso 7 dicembre e mantiene la vetta del box office italiano raggiungendo quota € 1.915.75. Segue a ruota la commedia italiana Vicini di casa che con 12 giorni di permanenza nelle sale registra € 1.281.206. Chiude il podio Strange World – Un mondo misterioso che tocca quota € 1.345.876, il film d’animazione Disney è stato uno dei flop più sonori dell’anno, al momento il film ha registrato un totale mondiale di poco più di 53 milioni di dollari da un budget stimato tra i 135 e i 180 milioni. Se le stime si rivelassero veritiere, lo studio potrebbe registrare perdite stimate tra i 100 e 147 milioni.

Negli Stati Uniti a cinque settimane dal debutto nelle sale, Black Panther: Wakanda Forever si piazza al secondo posto dei dei maggiori incassi del 2022 a livello nazionale dietro Top Gun: Maverick e mantiene la prima posizione superando i 400 milioni di dollari a livello internazionale e diventando l’uscita più redditizia di sempre per il regista Ryan Coogler. Black Panther 2 è il secondo film di Coogler a restare 5 settimane al vertice del botteghino dopo l’originale Black Panther. Superando questo traguardo, Coogler si unisce a Chris Columbus, Robert Zemeckis, Barry Levinson e James Cameron ad aver diretto più film che hanno superato le cinque settimane alla vetta botteghino negli Stati Uniti e in Canada.

https://www.cineblog.it/post/black-panther-2-wakanda-forever-recensione-film-marvel

Riguardo al futuro del Wakanda nell’Universo Cinematografico Marvel, il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha confermato che idee per Black Panther 3 sono state discusse prima dell’uscita del sequel, ha anche affermato che stavano aspettando le reazioni del pubblico prima di dare il via libera a un terzo film. Nel frattempo Coogler è attualmente co-produttore della serie tv Ironheart per Disney+ mentre sviluppa anche una serie incentrata sul Wakanda per il servizio di streaming.

Box Office 11/12/2022

1. IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO + € 380.843 / Tot. € 1.915.756

2. VICINI DI CASA + € 136.336 / € 1.281.206

3. STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO + € 77.742 / € 1.345.876

4. CREMONINI IMOLA 2022 LIVE + € 67.553 / € 139.722

5. IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE (CORSAGE) + € 62.527 / € 209.391

6. BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER + € 61.049 / € 8.348.461

7. THE MENU + € 41.460 / € 1.929.126

8. L’UOMO SULLA STRADA + € 33.004 / € 134.311

9. UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (VIOLENT NIGHT) + € 29.676 / € 421.675

10. RIUNIONE DI FAMIGLIA (NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3) + € 28.364 / € 315.286

Box office settimanale (05/12/2022 Al 11/12/2022)

1. IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO Tot. € 1.915.756

2. VICINI DI CASA € 1.281.206

3. BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER € 8.348.461

4. STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO € 1.345.876

5. THE MENU € 1.929.126

6. UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (VIOLENT NIGHT) € 421.675

7. IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE (CORSAGE) € 209.391

8. BONES AND ALL € 1.247.559

9. ONE PIECE FILM: RED € 959.391

10. GLI OCCHI DEL DIAVOLO € 816.601

Fonte: Cinetel