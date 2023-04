MTV Movie & TV Awards 2023, nomination cinema: guida “Top Gun: Maverick” con sei candidature

MTV ha annunciato le nomination per gli MTV Movie & TV Awards 2023. Il sequel campione d’incassi Top Gun: Maverick guida le candidature per il cinema con sei categorie. Spider-Man: No Way Home e la serie tv Euphoria della HBO hanno ottenuto i massimi riconoscimenti del 2022 rispettivamente per cinema e televisione.

I premi del 2023 includono anche due nuove categorie: “Miglior team di reality sullo schermo” e “Miglior cast che spacca”.

28 gli attori alla loro prima nomination tra questi Anna Torv, Austin Butler, Bad Bunny, Bella Ramsey, Cara Delevingne, Courteney Cox, Florence Pugh, Harry Styles, Jamie Campbell Bower, Jennifer Coolidge, Justin Long, Keke Palmer e Madison Bailey.

Sarà Drew Barrymore a condurre la serata di premiazione degli MTV Movie & TV Awards 2023 che andranno in onda in diretta su MTV il 7 aprile dal Barker Hangar di Santa Monica.

Le votazioni sono aperte e si può esprimere la propria preferenza all’indirizzo vote.mtv.com fino al 17 aprile.

MIGLIOR FILM

Avatar: La via dell’acqua

Elvis

Black Panther: Wakanda Forever

Nope

Scream VI

Smile

Top Gun: Maverick

MIGLIOR INTERPRETAZIONE IN UN FILM

Austin Butler – Elvis

Florence Pugh – Don’t Worry Darling

KeKe Palmer – Nope

Michael B. Jordan – Creed III

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

MIGLIOR EROE

Diego Luna – Andor

Jenna Ortega – Mercoledì

Paul Rudd – Ant-Man & the Wasp: Quantumania

Pedro Pascal – The Last of Us

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

MIGLIOR CATTIVO

Elizabeth Olsen – Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Harry Styles – Don’t Worry Darling

Jamie Campbell Bower – Stranger Things

M3GAN – M3GAN

The Bear – Cocainorso

MIGLIOR BACIO

Anna Torv + Philip Prajoux – The Last of Us

Harry Styles + David Dawson – My Policeman

Madison Bailey + Rudy Pankow – Outer Banks

Riley Keough + Sam Claflin – Daisy Jones & The Six

Selena Gomez + Cara Delevingne – Only Murders in the Building

MIGLIOR INTERPRETAZIONE COMICA

Adam Sandler – Murder Mystery 2

Dylan O’Brien – Not Okay

Jennifer Coolidge – Un matrimonio esplosivo

KeKe Palmer – Nope

Quinta Brunson – Abbott Elementary

MIGLIOR RIVELAZIONE

Bad Bunny – Bullet Train

Bella Ramsey – The Last of Us

Emma D’Arcy – House of the Dragon

Joseph Quinn – Stranger Things

Rachel Sennott – Bodies Bodies Bodies

MIGLIOR COMBATTIMENTO

Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) – Bullet Train

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface – Scream VI

Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) – Stranger Things

Keanu Reeves (John Wick) vs. Everyone – John Wick 4

Escape from Narkina 5 – Andor

MIGLIOR INTERPRETAZIONE SPAVENTOSA

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Jesse Tyler Ferguson – Cocainorso

Justin Long – Barbarian

Rachel Sennott – Bodies Bodies Bodies

Sosie Bacon – Smile

MIGLIOR DUO

Camila Mendes + Maya Hawke – Do Revenge

Jenna Ortega + Mano – Mercoledì

Pedro Pascal + Bella Ramsey – The Last of Us

Simona Tabasco + Beatrice Grannò – The White Lotus

Tom Cruise + Miles Teller – Top Gun: Maverick

MIGLIOR CAST CHE SPACCA

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Black Panther: Wakanda Forever

Outer Banks

Stranger Things

Teen Wolf: The Movie

MIGLIOR CANZONE

Demi Lovato – “Still Alive” (Scream VI)

Doja Cat – “Vegas” (Elvis)

Lady Gaga – “Hold My Hand” (Top Gun: Maverick)

OneRepublic – “I Ain’t Worried” (Top Gun: Maverick)

Rihanna – “Lift Me Up” (Black Panther: Wakanda Forever)

Taylor Swift – “Carolina” (La ragazza della palude)

MIGLIOR DOCUMENTARIO MUSICALE

Halftime

Love, Lizzo

Selena Gomez: My Mind & Me

Sheryl

The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie

Fonte: ComicBook