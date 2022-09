Oscar 2023: i 12 film italiani in lizza per rappresentare l’Italia nella selezione Miglior film internazionale

Sono stati annunciati i12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione come Miglior film internazionale (ex miglior film straniero) agli Oscar 2023.

La shortlist include pellicole di Susanna Nicchiarelli, Francesca Archibugi, Pupi Avati, Ciro De Caro, Emanuele Crialese, Giovanni Basso, Mario Martone, Michele Placido, Charlotte Vandermeersch & Felix Van Groeningen, Laura Samani, Gianni Amelio e Roberto Andò.

A seguire trovate la shortlist completa che include film biografici dedicati a Dante alighieri, Caravaggio, la Santa Chiara d’Assisi e la ricostruzione del processo per plagio subito dallo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Aldo Braibanti. La lista include anche due adattamenti tratti da romanzi: “Le Otto Montagne” di Paolo Cognetti Premio Strega 2017, vincitore del premio della giuria al 75º Festival di Cannes e “Il Colibrì” di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega 2020.

CHIARA di Susanna Nicchiarelli

IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi

DANTE di Pupi Avati

GIULIA di Ciro De Caro

L’IMMENSITÀ di Emanuele Crialese

MINDEMIC di Giovanni Basso

NOSTALGIA di Mario Martone

L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido

LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

PICCOLO CORPO di Laura Samani

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio

LA STRANEZZA di Roberto Andò

Giulia, che è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, amata e una selvaggia e sacrosanta voglia di libertà, si ritrova letteralmente in mezzo ad una strada e inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con dei personaggi dall’esistenza vuota, inafferrabili puri e meravigliosi come lei. In una sospensione fatta di niente (e di tutto) Giulia comprende che sta a lei decidere come vivere, o non vivere, la vita.