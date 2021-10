Festa del Cinema di Roma 2021: il programma ufficiale

La Festa del Cinema di Roma, all’Auditorium Parco della Musica dal 14 al 24 è giunta alla sua sedicesima edizione. Anche quest’anno l’evento centrale e la popolare sezione “Alice nella città” porteranno nella Capitale grandi film, eventi speciali e super-anteprime.

A seguire trovate il programma ufficiale della “Festa del Cinema di Roma 2021” che include il film d’apertura The Eyes of Tammy Faye, il film biografico con Jessica Chastain nei panni della popolare telepredicatrice evangelista statunitense caduta in disgrazia. Sempre tra le pellicole delle Selezione Ufficiale segnaliamo L’arminuta di Giuseppe Bonito tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello 2017, mentre per Alice nella città da non perdere le anteprime dell’acclamato Belfast di Kenneth Branagh basato sull’infanzia del regista premio oscar ed Eternals, l’atteso debutto nell’Universo Cinematografico Marvel degli Eterni dei fumetti creati da Jack Kirby.

Prima di lasciarvi al programma vi ricordiamo che questa 16a edizione vedrà assegnati due premi alla carriera a due registi americani di culto, Quentin Tarantino e Tim Burton che presenzieranno al festival per ritirare il prestigioso riconoscimento e incontrare il pubblico.

SELEZIONE UFFICIALE

Film di apertura



The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter (Stati Uniti, 2021, 126’)

Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Fredric Lehne.

Gli altri film della selezione ufficiale

L’Arminuta – Giuseppe Bonito

Becoming Cousteau – Liz Garbus

Charlotte – Éric Warin, Tahir Rana

C’mon C’mon – Mike Mills

Cyrano – Joe Wright

Farha – Darin J. Sallam

Frank Miller American Genius – Silenn Thomas

Hive – Blerta Basholli

I Am Zlatan – Jens Sjögren

Les jeunes amants – Carine Tardieu

The Lost Leonardo – Andreas Koefoed

Mediterráneo – Marcel Barrena

Mi novia es la revolución – Marcelino Islas Hernández

The North Sea – John Andreas Andersen

One Second – Zhang Yimou

Passing – Rebecca Hall

Una película sobre parejas – Oriol Estrada, Natalia Cabral

Promises – Amanda Sthers

Sami – Habib Bavi Sajed

Terrorizers – Ho Wi-ding

A Thousand Hours – Carl Moberg

Yuni – Kamila Andini

Premio del Pubblico FS: Tra i film della Selezione Ufficiale, gli spettatori assegneranno il Premio del pubblico FS, Official Sponsor della Festa, utilizzando l’APP ufficiale della Festa del Cinema “Rome Film Fest” (disponibile per iOS e Android) e attraverso il sito: www.romacinemafest.it. Il pubblico della prima replica di un film potrà esprimere il proprio voto attraverso il codice riportato sul biglietto di ingresso che consentirà di accedere alla piattaforma di voto. Partecipare darà l’accesso al concorso a premi offerto da Ferrovie dello Stato, con estrazione giornaliera: in palio 20 Carte Regalo Trenitalia dal valore di € 50 ognuna.

TUTTI NE PARLANO

Libertad – Clara Roquet

Mothering Sunday – Eva Husson

Red Rocket – Sean Baker

EVENTI SPECIALI

A casa tutti bene – La serie (Gabriele Muccino)

Benny Benassi – Equilibrio (Matt Mitchener, Devin Chanda, Stefano Camurri, Cesare Della Salda)

Caterina Caselli – Una vita, cento vite (Renato De Maria)

E noi come stronzi rimanemmo a guardare (Pif)

I fratelli De Filippo (Sergio Rubini)

JFK – Destiny Betrayed / JFK Revisited: Through the Looking Glass (Oliver Stone)

Marina Cicogna – La vita e tutto il resto (Andrea Bettinetti)

Scalfari. A Sentimental Journey (Michele Mally)

Strappare lungo i bordi (Zerocalcare)

Vita da Carlo (Carlo Verdone, Arnaldo Catinari)

IN COPRODUZIONE CON ALICE NELLA CITTÀ

Belfast – Kenneth Branagh

Dear Evan Hansen – Stephen Chbosky

Eternals – Chloé Zhao

RIFLESSI

Città Novecento – Dario Biellio

Stories of a Generation con Papa Francesco – Simona Ercolani

The Treasure of His Youth: The Photographs of Paolo Di Paolo – Bruce Weber

Inedita – Katia Bernardi

No tenemos miedo – Manuele Franceschini

Fellini e Simenon Con profonda simpatia e sincera gratitudine – Giovanna Ventura

Crazy for Football – Matti per il calcio – Volfango De Biasi

INCONTRI RAVVICINATI IN COLLABORAZIONE CON CINECITTÀ

Quentin Tarantino – Premio alla Carriera

Tim Burton – Premio alla Carriera

Jessica Chastain

Luciano Ligabue e Fabrizio Moro

Manetti Bros.

Joe Wright

Zadie Smith

Marco Bellocchio

Alfonso Cuaron

Frank Miller

Luca Guadagnino

Zerocalcare

Claudio Baglioni

DUEL

Due personalità del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo si sfidano davanti al pubblico,

confrontando opinioni divergenti su temi legati al cinema, ai suoi protagonisti, alle sue storie. Il programma di “Duel” si svolgerà a Palazzo Merulana e presso l’Auditorium Parco della Musica.

Federica Aliano vs. Nicola Calocero

Amici miei / Compagni di scuola

Andrea Minuz vs. Giorgio Gosetti

Tim Burton / Christopher Nolan

Francesco Zippel vs. Roberto Pisoni

Brian De Palma / William Friedkin

Antonio Monda vs. Francesco Chiamulera

La dolce vita / Il sorpasso

Chiara Valerio vs. Teresa Ciabatti

Buoni e cattivi del cinema

Melania Mazzucco vs. Luigi Guarneri

Lars von Trier / Michael Haneke

Paolo Di Paolo vs. Ritanna Armeni

La famiglia / I pugni in tasca

Cristina Battocletti vs. Francesca Mazzoleni

Agnès Varda / Andrea Arnold

Pierluigi Battista vs. Giona A. Nazzaro

Dino Risi vs. Michelangelo Antonioni

OMAGGI E RESTAURI

Anche quest’anno la Festa rende omaggio a personalità del mondo del cinema e della cultura. In particolare saranno ricordati i 90 anni dalla nascita di Ettore Scola e il centenario della nascita di

Nino Manfredi con la presentazione del restauro del capolavoro C’eravamo tanto amati.

C’eravamo tanto amati (1974) – Ettore Scola

Ciao, Libertini! Gli anni Ottanta secondo Pier Vittorio Tondelli (2021)- Stefano Pistolini

Luigi Proietti detto Gigi – Edoardo Leo

Essere Giorgio Strehler (2021) – Simona Risi

Onde Radicali (2021) – Gianfranco Pannone

Vitti d’arte, Vitti d’amore (2021) – Fabrizio Corallo

RETROSPETTIVA

Arthur Penn

The Left Handed Gun (1958)

Mickey One (1965)

The Miracle Worker (1962)

Mise en scène with Arthur Penn (a conversation) (2014)

The Chase (1966)

Bonnie and Clyde (1967)

Alice’s Restaurant (1970

Little Big Man (1970)

Night Moves (1975)

The Missouri Breaks (1976)

Four Friends (1981)

Target (1985)

Penn & Teller Get Killed (1989)

Conversazione su Arthur Penn: Tavola rotonda, condotta da Mario Sesti e Giorgio Gosetti, con interventi in video di Enrico Ghezzi e Mario Martone. Parteciperanno Donatello Fumarola, di Fuori Orario, e il regista Francesco Calogero.

I FILM DELLA NOSTRA VITA

Come ogni anno, il Direttore Artistico Antonio Monda, i membri del Comitato di Selezione e il Responsabile Retrospettive condivideranno con il pubblico una breve rassegna di opere che hanno segnato la loro passione per il cinema: dopo il western, il musical, il noir, la screwball comedy e la fantascienza, nel 2021 la selezione avverrà fra i guilty pleasures, vale a dire quei prodotti cinematografici ritenuti “leggeri” ma, allo stesso tempo, assolutamente irresistibili.

Alberto Crespi: “Le barzellette è il capolavoro dei Vanzina e l’acme dell’arte di Proietti. Ed è un film scorrettissimo, oggi forse improponibile. Per questo ve lo proponiamo.”

Le barzellette

Carlo Vanzina

Italia, 2004, 92′

Antonio Monda: “Mi piace tutto di questo film delizioso e intelligente: l’ambientazione londinese, i momenti comici quelli in cui il dolore e la malattia sono vinti dalla solidarietà e dall’amore, quelli in cui si racconta la follia dello star system.”

Notting Hill

Roger Michell

Regno Unito, Stati Uniti, 1999, 124′

Giovanna Fulvi: “Pretty Woman è semplicemente irresistibile e, a distanza di anni, per l’esattezza trentuno, rimane una visione magica, un momento di puro intrattenimento”.

Pretty Woman

Garry Marshall

Stati Uniti, 1990, 115′

Mario Sesti: “Il merlo maschio è oggi più interessante della sconfortante datazione sessista che denuncia senza neanche esserne consapevole: con lo stesso stupore degli occhi spalancati di Buzzanca.”

Il merlo maschio

Pasquale Festa Campanile

Italia, 1971, 112′

Valerio Carocci: “Un susseguirsi di vicende dettate da trabocchetti, giochi e malizie porta i protagonisti a un epilogo che forse possiamo sperare per la nostra città e paese. Popolare, trasversale e iconico.”

Don Camillo e l’onorevole Peppone

Carmine Gallone

Italia, 1955, 97′

Richard Peña: “Il fascino del film è semplicemente contagioso: sembra che la tradizione musicale straordinariamente ricca di Cuba stia improvvisamente irrompendo sugli schermi cubani.”

Patakín (¡quiere decir fábula!)

Manuel Octavio Gómez

Cuba, 1982, 108′

Francesco Zippel: “Uno dei pochi film capaci di raccontare l’anima pura di un magnifico sport di squadra come il basket.”

Hoosiers

David Anspaugh

Stati Uniti, 1986, 115′