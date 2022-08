Comic-Con 2022: video con il miglior cosplay della convention di San Diego

Film Cosplay Universe: trailer e anticipazioni del documentario che racconta il mondo dei cosplayer

iL Comic-Con 2022 ha chiuso i battenti e come ogni anno eccoci pronti a mostrarvi una selezione di video con il miglior cosplay in mostra alla convention di San Diego.

Ogni convention di stampo “nerd” che si rispetti presenta il suo esercito di cosplayer e il Comic-Con di San Diego non è da meno, e anche quest’anno centinaia di fan si sono riuniti con i loro costumi per animare quella che è considerata una delle convention più popolari e ambite del mondo.

Un esercito di cosplayer professionisti e non hanno portato la loro magia e la loro passione al Comic-Con 2022 di San Diego dove hanno impersonato i loro personaggi preferiti ispirati da film, fumetti, anime e serie tv

Abbiamo scelto un video musicale, realizzato dall’utente YouTube Mineralblue, che condensa il meglio del cosplay in mostra al Comic-Con e dalle immagini anche quest’anno il divertimento non è davvero mancato.

I costumi nel video includono una versione al femminile del Pyramid Head di Resident Evil, la Elektra dei fumetti, la donnola antropomorfa Weasel e Polka-Dot Man del film The Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn, una Targaryen dell’imminente serie tv House of the Dragon in arrivo a fine agosto, Emma Frost, Tempesta, e Jean Grey degli X-Men, una versione al femminile del Nathan Drake di Uncharted, Imiko Toga della serie anime My Hero Academia, la Shuri di Black Panther, Blue Falcon e Dynomutt visti nel film d’animazione Scooby!, una coppia omaggia la serie tv Loki, Il Batman della serie tv Batman Beyond, Eddie e Undi di Stranger Things, Padme, Anakin, Jar Jar Binks e Chewbacca di Star Wars, Nami, Sanji e Luffy di One Piece, la sposa vedova e il fantasma Hatbox di The Haunted Mansion, Clint Burton / Occhio di Falco e Kate Bishop / Occhio di Falco II della serie tv Hawkeye, la hostess del film Il quinto elemento di Luc Besson, i personaggi dell’Alice in Wonderland di Tim Burton, la “Mighty Thor” di Thor: Love and Thunder, Jobu Tupaki della recente commedia d’azione con multiverso Everything Everywhere All at Once interpretata da Michelle Yeoh, Abisso dell a serie tv The Boys, Batman, Robin e L’enigmista, l’iconico Predator, il Generale Ursus de Il pianeta delle scimmie, Scarlet Witch, Ant-Man and the Wasp, Spongebob, Alphonse e Edward di Fullmetal Alchemist, Barley del film d’animazione Onward, Black Widow, Molotov Girl del film Free Guy, Maui del film d’animazione Oceania, Il Soldato d’Inverno, Deadpool e gli Spider-Man di Spider-Man: No Way Home.

Fonte: YouTube