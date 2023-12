Oscar 2024: annunciate le short list con i candidati in lizza per un posto nelle categorie Migliore colonna sonora e canzone

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato oggi le short list con i finalisti in lizza agli Oscar 2024 per un posto nella categoria Migliore colonna sonora e Migliore canzone.

15 colonne sonore avanzeranno nella categoria “Migliore Colonna sonora originale” per gli Oscar 2024. 148 composizioni erano ammissibili alla categoria. I membri del ramo musicale dell’Academy votano per determinare la short list e i candidati. Le partiture, elencate in ordine alfabetico per titolo del film, sono:

“American Fiction” – Laura Karpman

“American Symphony” – Jon Batiste

“Barbie” – Mark Ronson & Andrew Wyatt

“Il ragazzo e l’airone” – Joe Hisaishi

“The Color Purple” – Kris Bowers

“Elemental” – Thomas Newman

“The Holdovers” – Mark Orton

“Indiana Jones e il quadrante del destino” – John Williams

“Killers of the Flower Moon” – Robbie Robertson

“Oppenheimer” – Ludwig Goransson

“Povere creature!” – Jerskin Fendrix

“Saltburn” – Anthony Willis

“La società della neve” – Michael Giacchino

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” – Daniel Pemberton

“The Zone of Interest” – Mica Levi

15 canzoni avanzeranno nella categoria “Migliore Canzone originale” agli Oscar 2024. 94 canzoni erano idonee alla categoria. I membri del ramo musicale dell’Academy votano per determinare la short list e i candidati. Le canzoni originali, insieme al film in cui è presente ciascuna canzone, sono elencate di seguito in ordine alfabetico per titolo del film e titolo della canzone:

“It Never Went Away” from “American Symphony”

“Dear Alien (Who Art In Heaven)” from “Asteroid City”

“Dance The Night” from “Barbie”

“I’m Just Ken” from “Barbie”

“What Was I Made For?” from “Barbie”

“Keep It Movin’” from “The Color Purple”

“Superpower (I)” from “The Color Purple”

“The Fire Inside” from “Flamin’ Hot”

“High Life” from “Flora and Son”

“Meet In The Middle” from “Flora and Son”

“Can’t Catch Me Now” from “Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente”

“Wahzhazhe (A Song For My People)” from “Killers of the Flower Moon”

“Quiet Eyes” from “Past Lives”

“Road To Freedom” from “Rustin”

“Am I Dreaming” from “Spider-Man: Across the Spider-Verse”