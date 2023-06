Cinema in festa: dall’11 al 15 giugno biglietti del cinema a 3,50€

Torna Cinema in festa: A Giugno per 5 giorni da domenica 11 a giovedi 15 in tutti i cinema Biglietto Speciale a €3,50

Al via a Giugno la seconda edizione estiva di “Cinema in festa”, l’occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. L’iniziativa è promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

“Cinema in festa” è il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a Giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film. La seconda edizione partirà domenica 11 Giugno e si concluderà giovedì 15 Giugno con le nuove uscite della settimana.

Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

La prima edizione di settembre 2022 ha totalizzato 1,15 milioni di spettatori e quest’anno l’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che trasforma l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni.

I FILM

THRILLER / HORROR

Renfield

The Boogeyman

Sanctuary

Mindcage – Mente criminale

Prigione 77

CINEMA ITALIANO

Denti da squalo

Rapito

Tutti i cani muoiono da soli

C’è di nuovo la valigia sul letto

Dopo le rocambolesche disavventure in “La valigia sul letto”, la sgangherata banda di anti-eroi composta da Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Biagio Izzo, Maurizio Casagrande e Francesco Procopio, torna al cinema con un sequel che vede la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo.

DRAMMATICI

Peter von Kant

Liberamente tratto da “Le lacrime amare di Petra von Kant” di Rainer Werner Fassbinder, il film segue il celebre regista di successo che vive con Karl, il suo assistente che adora maltrattare e umiliare. Grazie alla grande attrice Sidonie, Peter conosce e si innamora di Amir, un giovane uomo bello ma con poche risorse. Lo ospita nel suo appartamento e lo aiuta a debuttare nel mondo del cinema. Pochi mesi dopo, Amir diventa una star. Ma non appena diventa celebre, Amir si allontana, lasciando Peter solo ad affrontare sé stesso.

Spoiler Alert

Daliland

Il respiro della foresta

20.000 monache buddiste vivono in un monastero su un altopiano innevato in Tibet. Circondate da una natura aspra e isolate dal mondo esterno, queste donne ci offrono un assaggio della loro ricerca, attraverso la religione, sui grandi quesiti dell’esistenza. Durante i 100 giorni più freddi dell’anno, imparano a conoscere questioni fondamentali di vita e morte, sofferenza e guarigione, karma e conseguenze. Un’opera che unisce splendore visuale e spiritualità, “Il Respiro della Foresta” è un’esplorazione della vita, quotidiana eppure misteriosa, di donne devote alla loro fede. Il film di Jin Huaqing è un’opera illuminante di fede e indagine filosofica, ambientata in un paesaggio proibitivo e meraviglioso.

Olga – In fuga per le Olimpiadi

Essere e avere

Francia, Auvergne, dipartimento di Puy Le Dome. La zona è talmente isolata che sopravvive l’istituzione della “classe unica”, dove si ritrovano bambini la cui età copre l’intero ciclo scolastico delle elementari. Il maestro del documentario Nicolas Philibert ritrae un insegnante prossimo alla pensione che segue tutti i suoi alunni cercando di trasmettere, oltre a un po’ di sapere generale, anche qualche insegnamento etico e civico, dal rispetto reciproco all’inutilità della violenza. Essere e avere rappresenta l’insolito caso di un documentario diventato un inaspettato blockbuster in Francia, vincitore del Premio César e Miglior documentario agli European Film Award nel 2002.

COMMEDIE / FILM PER FAMIGLIE

Blu e Flippy – Amici per le pinne

Blueback

Toto le héros – Un eroe di fine millennio

Polite Society – Operazione matrimonio

Campioni

FILM D’AZIONE

The Flash

Transformers – Il risveglio

Spider-Man – Across The Universe

Fast & Furious 10

