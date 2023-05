Cannes 2023, vincitori: Palma d’Oro ad “Anatomy of a Fall”, Premio della Giuria a “The Zone Of Interest”

Si è svolta la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2023, la giuria, presieduta dal regista Ruben Östlund e composta dalla regista Maryam Touzani, dall’attore Denis Ménochet, dal regista Rungano Nyoni, dall’attrice Brie Larson, dall’attore Paul Dano, dallo sceneggiatore Atiq Rahimi, dal regista Damián Szifron e dalla regista Julia Ducournau, hanno selezionato i vincitori della Selezione Ufficiale tra i 21 film in concorso quest’anno.

I 21 film in lizza per la Palma d’oro quest’anno: Firebrand di Karim Aïnouz, Asteroid City di Wes Anderson, Rapito (Kidnapped) di Marco Bellocchio, Les Filles d’Olfa (Four Daughters) di Kaouther Ben Hania, L’Été dernier (Last Summer) di Catherine Breillat, Kuru Otlar Ustune (About Dry Grasses) di Nuri Bilge Ceylan, Le Retour (Homecoming) di Catherine Corsini, The Zone of Interest di Jonathan Glazer, Club Zero di Jessica Hausner, May December di Todd Haynes , Monster di Kore-Eda Hirokazu, Kuolleet Lehdet (Fallen Leaves) di Aki Kaurismäki, The Old Oak di Ken Loach, Il Sol dell’avvenire (A Brighter Tomorrow) di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher, Black Flies di Jean- Stéphane Sauvaire, Banel & Adama di Ramata-Toulaye Sy, La Passion de Dodin Bouffant (The Pot-au-Feu) di Tran Anh Hùng, Anatomie d’une chute (Anatomy of a Fall) di Justine Triet, Jeunesse (Youth (Primavera)) di Wang Bing, Perfect Days di Wim Wenders.

🎞️ 21 films, 21 cinéastes, 1 Palme d'or ! La Compétition #Cannes2023 s'achève ce soir avec la révélation du Palmarès du Jury présidé par Ruben Östlund. À partir de 20h30, suivez la Cérémonie de clôture en direct sur France 2 ! pic.twitter.com/YxaxeFXVwL — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 27, 2023

L’attrice Anaïs Demoustier, presidente della giuria, ha consegnato il premio Caméra d’or alla migliore opera prima andata a Inside the yellow cocoon shell del regista vietnamita Thien An Pham. L’attrice Stacy Martin e il regista Ildikó Enyedi, Presidente della Giuria Cortometraggi e La Cinef, hanno assegnato la Palma d’oro per i cortometraggi.

L’attore Orlando Bloom ha consegnato il Premio della Giuria al film britannico sull’Olocausto The zone of interest di Jonathan Glazer. L’attore Song Kang-ho, vincitore del premio come miglior attore per Broker ha consegnato il premio per la migliore interpretazione femminile all’attrice Merve Dizdar protagonista del film Kuru otlar ustune (About dry grasses) del regista turco Nuri Bilge Ceylan. L’attrice Zar Amir Ebrahimi, vincitrice lo scorso anno come miglior attrice per Holy Spider, ha consegnato Il premio per la migliore interpretazione maschile a Kôji Yakusho, l’attore giapponese protagonista di Perfect days di Wim Wenders.

L’attore John C. Reilly, presidente della giuria Un Certain Regard, ha assegnato il premio per la migliore sceneggiatura allo sceneggiatore Yûji Sakamoto per il film Kaibutsu (Monster) del regista giapponese Kore-eda Hirokazu. Pete Docter, direttore creativo di Pixar Studios, ha invece consegnato il riconoscimento alla migliore regia che è andato al film La passion de Dodin Bouffant di Tran Anh Hùng, regista e sceneggiatore vietnamita naturalizzato francese.

Il Festival di Cannes è stato inoltre onorato dalla presenza del leggendario regista Roger Corman, che ha consegnato il Grand Prix insieme al regista Quentin Tarantino a Fallen Leaves del regista finlandese Aki Kaurismäki.

Infine la prestigiosa Palma d’oro è stata consegnata dall’icona Jane Fonda al thriller legale Anatomie d’une chute (Anatomy of a Fall) di Justine Triet,

La cerimonia di chiusura segna la fine del 76° Festival di Cannes e farà seguito la proiezione del film Elemental di Peter Sohn.

A seguire trovate gli altri premi consegnati.

UN CERTAIN REGARD

Incentrata su film d’autore e artisticamente audaci, la selezione Un Certain Regard 2023 ha incluso 20 lungometraggi, di cui 8 opere prime in competizione anche per la Caméra d’or

Quest’anno, il film d’apertura è stato Le Règne animal di Thomas Cailley.

Presieduta dall’attore americano John C. Reilly, la giuria comprendeva la regista e sceneggiatrice francese Alice Winocour, l’attrice tedesca Paula Beer, il regista e produttore franco-cambogiano Davy Chou e l’attrice belga Émilie Dequenne.

Un Certain Regard 2023 si è concluso con la proiezione del film Une nuit di Alex Lutz.

Premio Un Certain Regard

HOW TO HAVE SEX

directed by Molly Manning Walker

1st film

New Voice Prize

AUGURE (OMEN)

directed by Baloji

1st film

Ensemble Prize

CROWRÃ (THE BURITI FLOWER)

directed by João Salaviza & Renée Nader Messora

Freedom Prize

GOODBYE JULIA

directed by Mohamed Kordofani

1st film

Directing Prize

Asmae El Moudir

in KADIB ABYAD (THE MOTHER OF ALL LIES)

Jury’s Prize

LES MEUTES (HOUNDS)

directed by Kamal Lazraq

1st film

CORTOMETRAGGI & LA CINEF

La Giuria Cortometraggi e La Cinef presieduta da Ildikó Enyedi e composta da Ana Lily Amirpour, Shlomi Elkabetz, Charlotte Le Bon e Karidja Touré ha assegnato oggi i Premi La Cinef 2023 nel corso di una cerimonia tenutasi al Teatro Buñuel, seguita dalla proiezione del film vincenti.

La Cinef consiste in 16 film di studenti, scelti tra 2.000 voci provenienti da 476 scuole di cinema di tutto il mondo.

PRIMO PREMIO

NORWEGIAN OFFSPRING diretto da Marlene Emilie Lyngstad

Den Danske Filmskole, Danimarca

SECONDO PREMIO

HOLE diretto da Hwang Hyein

Accademia coreana delle arti cinematografiche, Corea del Sud

TERZO PREMIO

AYYUR (Luna) diretto da Zineb Wakrim

ÉSAV Marrakech, Marocco

Premi: Il Festival di Cannes assegna un contributo di 15.000 euro per il Primo Premio, 11.250 euro per il Secondo e 7.500 euro per il Terzo.