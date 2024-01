BAFTA 2024: annunciate le “longlists” dei film in lizza per un posto ai British Academy Film Awards

Annunciate le “longlists” con tutti i film che si contenderanno un posto nelle categorie in lizza per i BAFTA 2024.

Annunciate le “longlists” con tutti i film che si contenderanno un posto nelle categorie in lizza per i BAFTA 2024. Tra i film inclusi da segnalare il pluripremiato dramma italiano Le otto montagne che si piazza in pole position nella categoria “Film non in lingua inglese”.

Il prossimo turno di votazioni, per determinare le candidature, si svolgerà tra venerdì 5 e venerdì 12 gennaio 2024.

Le nomination al Rising Star Award, premio dedicato ai talenti emergenti. saranno annunciate mercoledì 10 gennaio 2024., mentre quelle ai BAFTA Film Awards saranno annunciate giovedì 18 gennaio 2024.

La votazione finale, per determinare i vincitori, si svolgerà tra venerdì 19 gennaio e martedì 13 febbraio 2024. La cerimonia dei BAFTA 2024 si svolgerà domenica 18 febbraio 2024.

MIGLIOR FILM

10 film selezionati su 234 idonei.

Estranei

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature!

La zona d’interesse

MIGLIOR FILM BRITANNICO

15 film selezionato su 76 idonei.

Estranei

Galline in fuga: L’alba dei nugget

Respiro profondo

The Great Escaper

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

One Life

Povere creature!

Ritrovarsi in Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Tetris

Wonka

La zona d’interesse

MIGLIOR ESORDIO DI UNO SCENEGGIATORE, REGISTA O PRODUTTORE BRITANNICO

10 film selezionati su 52 idonei

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People’s President

Earth Mama

The End We Start From

How To Have Sex

If the Streets Were on Fire

Is There Anybody Out There?

Polite Society

Ritrovarsi a Rye Lane

Scrapper

FILM NON IN LINGUA INGLESE

10 film selezionati su 59 idonei

20 Days In Mariupol

Anatomia di una caduta

Il ragazzo e l’airone

Le otto montagne

Foglie al vento

Past Lives

La società della neve

The Taste of Things

The Teachers’ Lounge

La zona d’interesse

DOCUMENTARIO

10 film selezionati su 60 idonei

20 Days In Mariupol

American Fiction

Beyond Utopia

Respiro profondo

High & Low – John Galliano

Little Richard: I Am Everything

Mad About The Boy: The Noël Coward Story

The Pigeon Tunnel

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

FILM D’ANIMAZIONE

8 film selezionati sui 17 idonei

Il ragazzo e l’airone

Galline in fuga: L’alba dei nugget

Elemental

Nimona

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Super Mario Bros. – Il film

Tartarughe Ninja: caos mutante

Wish

REGIA

16 film selezionati su 206 idonei

Anatomia di una caduta

Estranei

American Fiction

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

How to Have Sex

Killers of the flower moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature!

Priscilla

Ritrovarsi a Rye Lane

Saltburn

Scrapper

La zona d’interesse

SCENEGGIATURA ORIGINALE

10 film selezionati su 100 idonei

Air – La storia del grande salto

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

How to Have Sex

Maestro

May December

Past Lives

Ritrovarsi a Rye Lane

Saltburn

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

10 film selezionati su 61 idonei

Estranei

American Fiction

Are You There God? It’s Me, Margaret.

Dumb Money

The Killer

Killers of The Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature!

Wonka

La zona d’interesse

ATTRICE PROTAGONISTA

10 film selezionati su 94 idonei

Annette Bening, NYAD – Oltre l’oceano

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Povere creature!

Fantasia Barrino, Il colore viola

Greta Lee, Past Lives

Lily Gladstone, Killers of The Flower Moon

Margot Robbie, Barbie

Mia McKenna-Bruce, How to Have Sex

Sandra Hüller, Anatomia di una caduta

Vivian Oparah, Ritrovarsi a Rye Lane

ATTORE PROTAGONISTA

10 film selezionati su 108 idonei

Andrew Scott, Estranei

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

George MacKay, Femme

Jeffrey Wright, American Fiction

Leonardo DiCaprio, Killers of The Flower Moon

Paul Giamatti, The Holdovers – Lezioni di vita

Teo Yoo, Past Lives

ATTRICE NON PROTAGONISTA

10 film selezionati su 224 idonei

America Ferrera, Barbie

Cara Jade Myers, Killers of The Flower Moon

Claire Foy, Estranei

Danielle Brooks, Il colore viola

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers – Lezioni di vita

Emily Blunt, Oppenheimer

Jodie Foster, NYAD – Oltre l’oceano

Julianne Moore, May December

Rosamund Pike, Saltburn

Sandra Hüller, La zona di interesse

ATTORE NON PROTAGONISTA

10 film selezionati su 338 idonei

Anthony Hopkins, One Life

Ben Whishaw, Passages

Dominic Sessa, The Holdovers – Lezioni di vita

Jacob Elordi, Saltburn

Jamie Bell, Estranei

Mark Ruffalo, Povere creature!

Paul Mescal, Estranei

Robert De Niro, Killers of The Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

CASTING

10 film selezionati su 128 idonei.

Estranei

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

How to Have Sex

Killers of The Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Saltburn

Scrapper

FOTOGRAFIA

10 film selezionati su 186 idonei

Barbie

The Creator

Ferrari

Killers of The Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Saltburn

La zona di interesse

COSTUMI

10 film selezionati su 129idonei

Asteroid City

Barbie

Ferrari

Killers of The Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Saltburn

Wonka

MONTAGGIO

10 film selezionati su 197 idonei

Estranei

Anatomia di una caduta

Barbie

Killers of The Flower Moon

Maestro

Missione: Impossibile – Dead Reckoning Parte 1

Oppenheimer

Povere Creature!

Saltburn

La zona d’interesse

TRUCCO E ACCONCIATURA

10 film selezionati su 124 idonei

Barbie

Ferrari

Golda

Killers of The Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Priscilla

Wonka

COLONNA SONORA

10 film selezionati su 131 idonei

American Fiction

Barbie

Indiana Jones e il quadrante del destino

Killers of The Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Saltburn

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Wonka

SCENOGRAFIA

10 film selezionati su 151 idonei

Asteroid city

Barbie

Ferrari

Killers of The Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Wonka

La zona d’interesse

EFFETTI SPECIALI

10 film selezionati su 73 idonei

Barbie

The Creator

Guardiani della Galassia Vol. 3

Indiana Jones e il quadrante del destino

Missione: Impossibile – Dead Reckoning Parte 1

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Wonka

SONORO

10 film selezionati su 172 idonei

Barbie

Ferrari

Killers of The Flower Moon

Maestro

Missione: Impossibile – Dead Reckoning Parte 1

Napoleone

Oppenheimer

Povere creature!

Wonka

La zona d’interesse

CORTOMETRAGGIO BRITANNICO D’ANIMAZIONE

Crab Day

Sweet Like Lemons

The Smeds and The Smoos

Visible Mending

Wild Summon

World to Roam

CORTOMETRAGGIO BRITANNICO LIVE-ACTION

Essex Girls

Festival of Slaps

Finding Alaa

Gorka

Jellyfish and Lobster

Jill, Uncredited

Mighty Penguins

The One Note Man

Such A Lovely Day

Yellow

Fonte: BAFTA